“No pida pruebas de lo evidente”: Javier Lozano se lanzó contra AMLO por corrupción

El pasado viernes, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a sus opositores políticos presentar las pruebas del presunto acarreo que hubo durante la marcha del 27 de noviembre, por lo que Javier Lozano Alarcón expresó que “no pida pruebas de lo evidente”.

Durante una conferencia de prensa en Veracruz, con motivo de la restauración del Fuerte de San Juan de Ulúa, el ejecutivo federal se pronunció en contra de sus adversarios políticos, a quienes señaló de levantar diversas acusaciones en su contra por “acarrear” gente a la marcha.

“Que presenten las pruebas, nosotros no usamos; claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa si hace uno algo malo, y si tiene conciencia no puede uno estar tranquilo”, expresó.

“No hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, talento; como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, y por eso ellos no han podido y nos acusan den todo”, condenó.

Frente a ello, el ex secretario del Trabajo (STPS) durante la administración federal de Felipe Calderón, se lanzó en contra de López Obrador, a quien llamó El rey del Cash. “Presidente: hay tres cosas que no se pueden ocultar: el amor, el dinero y lo pendejo. Por favor no pida pruebas de lo evidente”.

La movilización del pasado domingo, la cual tuvo por objeto celebrar los cuatro años de AMLO al frente del país, contó con la asistencia de 1.2 millones de personas, de acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, diversos actores políticos acusaron que dicha cantidad de asistentes fue producto de que el gobierno en turno movilizó a la gente con dinero de las arcas públicas.

Fue en ese sentido que la senadora por Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una denuncia en contra del presidente y sus tres principales “corcholatas”: Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

“Como senadora hoy presenté una denuncia en contra de Morena y las 3 corcholatas de AMLO por usar recursos públicos en la marcha del domingo. Usaron camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo. Nadie puede estar por encima de la ley”, informó la legisladora el pasado 1 de diciembre.

De acuerdo con el documento presentado por López Rabadán y suscrito por otros legisladores como Lilly Téllez, Julen Rementería y Xóchitl Gálvez, para celebrar la marcha se entregaron apoyos ilegales, se pagaron vuelos y hospedaje para que gente de todo el país arribara a la Ciudad de México.

“A beneficiarios de programas sociales los amenazaron con quitarles sus apoyos, sus plazas o no renovarles contratos si se negaban a ir a la marcha”, denunciaron los senadores del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Se usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el carreo de personas, para pago de alimentación y por asistir al evento; así como coacción con la pérdida del empleo, cargo o comisión en caso de no asistir o la pérdida de algún programa social”.

