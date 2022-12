AMLO presumió avances en la construcción del Tren Maya

Tren Maya AMLO avances Grupo Carso (Twitter/@lopezobrador_)

El mandatario tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, utilizó su cuenta oficial de Twitter para exponer el avance del Tren Maya en el tramo que dirige Grupo Carso. De acuerdo a la publicación del Ejecutivo, los esfuerzo en la construcción del megaproyecto continúan incluso en las noches de fin de semana.

La fotografía difundida en sus redes sociales por AMLO muestra los rieles por donde pasará los vagones del Tren Maya, los cuales tendrán una extensión de 554 kilómetros.

“Se están colocando, hasta en la noche, los rieles para los mil 554 kilómetros del Tren Maya. Esta foto es del tramo a cargo de Grupo Carso.”, presumió el presidente en sus redes sociales.

Esta foto es del tramo a cargo de Grupo Carso. pic.twitter.com/PlXXf2TGiK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 4, 2022

Durante su vista a el estado de Yucatán y Quintana Roo en los primeros días de diciembre, el presidente de la República ha supervisado el trabajo de la construcción de su megaproyecto, el cual estará listo para su inauguración para el 2023, según sus declaraciones.

“Aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya (…) “con sus mil 554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos, con toda la infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto”, explicó el mandatario en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

La supervisión del mandatario tabasqueño estuvo acompañada de la presencia de la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, así como del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May.

El presidente de la república estuvo acompañado de autoridades federales para la supervisión de el Tren Maya (Twitter)

De acuerdo a López Obrador el proyecto del Tren May pretende racializarse sin causar daño a la diversidad que abunda en la península del país, por lo que los esfuerzo en conjunto con las autoridades federales son importantes para entender cómo está compuesto el territorio y así evitar cualquier afectación a la flora y fauna de la región.

En la explicación de su vista al proyecto se destacó que el trabajo que se ha realizado hasta ahora es de magnificas características pues ningún otro lugar se ha construido algo así.

“Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta, de mil 554 kilómetros no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo. Es un orgullo de nuestra ingeniería civil y militar. Y desde luego que ha significado la participación de servidores públicos, constructoras mexicanas y también extranjeras que están realizando esta magna obra”.

La construcción del Tren Maya ha significado tomar varias decisiones responsables para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural. pic.twitter.com/34b5EZPSyn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 4, 2022

En el marco de su recorrido por el sur del país, los gobernadores de cada estado expresaron su agradecimiento por la visita del presidente para trabajar en conjunto en lo que respecta al proyecto ferroviario.

El pasado 3 de diciembre el mandatario tabasqueño arribó al estado de Quinta Roo en donde fue recibido por la gobernadora federal con un guante de beisbol como agradecimiento de su trabajo como el Ejecutivo del país.

“Como muestra de agradecimiento por su incansable trabajo para el beneficio de tod@s, le entregamos al presidente, López Obrador un guante y una bola de béisbol, ambos grabadas con sus iniciales y el logotipo de este nuevo gobierno. Que al igual que él, pone primero a los pobres.”, publicó la gobernadora Lezama en cuenta oficial de Twitter con una fotografía del regalo.

La gobernadora del estado de Quintana Roo recibió a AMLO con un regalo (Twitter)

Por otro lado, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Villa, recibió a Andrés Manuel este 4 de diciembre el Gran Parque La Plancha para discutir temas de su vista al propósito del Tren Maya y otros temas como empleo, economía y más.

