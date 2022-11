Grupo México dio revés a AMLO; contrato de construcción del Tramo 5 del Tren Maya no cesó por incumplimiento

Tren Maya. (Archivo)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló en su conferencia matutina del lunes 21 de noviembre que Grupo México no cumplió con la construcción de un tramo del Tren Maya, la empresa negó a través de un comunicado que hayan incumplido con el contrato y aseguró que la verdad es otra.

Fox defendió a Germán Larrea luego de que AMLO lo acusara de incumplir contratos del Tren Maya El mandatario señaló que Grupo México incumplió con el acuerdo establecido para la construcción del tramo 5, sin embargo, analizan indemnización VER NOTA

Esto ocurre en respuesta a la declaración del mandatario federal, quien dijo que le tomó por sorpresa la demanda de Grupo México, en donde se busca determinar la cantidad a pagar por revocar anticipadamente los documentos.

“Yo no sabía que ya había demandado, entonces ya se volvió publicitario (...) No sé ahora qué lo llevó a asociarse para montarse en la campaña en contra nuestra (...) Me extraña”, acusó el Presidente desde Palacio Nacional.

AMLO desconoció demanda de Grupo México por el Tren Maya y lo acusó de incumplir con el contrato El presidente se mostró consternado tras recordar que Germán Larrea, dueño de Grupo México, había aceptado llegar a una negociación tras la cancelación de contratos del Tramo 5 VER NOTA

Añadió que la recesión del contrato a Grupo México derivó de un incumplimiento en el Tramo 5, y ahora buscaban que se les pagara una cantidad por lo que trabajaron e invirtieron, así como por lo que hicieron “los técnicos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”.

AMLO en la conferencia mañanera (Captura de pantalla)

“Ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de Fonatur sostienen que esa no es la cantidad que les corresponde. O sea quieren cobrar de más o Fonatur pagar menos”, acusó.

Feministas rechazaron a Vicente Fox por publicación en redes sociales: “No nos metas en tu pleito” El exfuncionario las habría mencionado para atacar al presidente López Obrador por la marcha del 27 de noviembre VER NOTA

Sin embargo, Grupo México publicó más tarde un comunicado aclarando que no incumplieron y que el contrato fue cesado a causa de complicaciones técnicas en el mencionado tramo.

“La terminación anticipada se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio del 2023. Se evitó incurrir en un incumplimiento derivado de nuevas fechas de entrega solicitadas. La seriedad y el profesionalismo del consorcio lo llevaron a declinar ante la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto”, indicó.

Foto: CUARTOSCURO

Asimismo, señaló que ha seguido el procedimiento para dar término al contrato, cumpliendo con los requerimientos establecidos por el Fondo Nacional de Fonatur.

“El consorcio no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato. Todas las actuaciones encaminadas al cierre del contrato han formado parte de un procedimiento legal y administrativo establecido con base en los requerimientos de Fonatur, en un marco de diálogo y buena fe”, sostuvo la empresa.

“El consorcio ha aceptado la propuesta del Gobierno de que el finiquito derive del análisis y la conciliación que tengan lugar con los ingenieros militares. Grupo México sostiene su absoluta convicción de que el finiquito debe ser transparente, apegado a los hechos y a la legalidad”, añadió.

Dice Grupo México que la terminación anticipada de su contrato para la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya se debió “a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023”. pic.twitter.com/9b1zCbBRBK — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) November 21, 2022

De acuerdo con lo que informó en la mañanera el presidente López Obrador, el tramo en donde no se hizo la construcción va de Playa del Carmen a Tulum y sería de aproximadamente 50 kilómetros.

El mandatario argumentó que la inhabilitación del contrato a Grupo México derivó de un incumplimiento en el tramo mencionado. Razón por la que se acordó la intervención de las empresas Mota-Engil, ICA e Indi.

“Se les notificó que nos urgía ese tramo y se entregó a tres empresas (...) Nos importa mucho porque ahí tuvimos todos los amparos “, declaró.

En el pasado se dieron a conocer varios amparos que aseguraban que en el Tramo 5 del Tren Maya la construcción es peligrosa debido a las características del suelo de la zona.

SEGUIR LEYENDO: