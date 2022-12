Por qué Alfredo Adame rechazó entrar a La Casa de los Famosos 3

Adame detalló que también participará en una obra de teatro de drama Foto: CUARTOSCURO

Alfredo Adame estuvo contemplado como uno de los posibles participantes para el reality La Casa de los Famosos 3, sin embargo, el galán de telenovelas rechazó la propuesta porque a un año de que terminara su veto, ya tiene un nuevo proyecto en Televisa.

Gustavo Adolfo Infante denunció que Alfredo Adame intentó matarlo con magia negra: “Un accidente mortal” El polémico periodista dio a conocer que Adame, contra quien lleva un proceso legal, habría solicitado los servicios de un “brujo” para hacerle daño y provocar su muerte VER NOTA

Ante la negativa, la producción de Telemundo le habría propuesto que aún así entrara, pero con la convicción de disminuir su desempeño dos semanas antes de lo esperado para salir del programa y luego cumplir su contrato con Televisa; Adame tampoco aceptó esta opción porque la consideró desapegada a sus principios.

“En la primera semana de junio entro a un proyecto muy grande de Televisa, entonces “Me dijeron ‘Te eliminamos dos semanas antes’, bueno, no ‘te eliminamos, si no que ya no le echas ganas’ y le dije ‘No, mira, sería deshonesto ir y no poner todas mis habilidades y destrezas para ganar algo y segunda pues le restaría importancia a los dos shows si se sabe que voy en otro”, dijo en el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside.

El ex presentador de Hoy dejó de trabajar en Televisa hace cuatro años, también tuvo un veto por participar en un programa de TV Azteca, pero la restricción terminó desde 2021. Al terminar su proyecto, no descartó unirse a algún programa o reality de Telemundo.

Ordenaron a Alfredo Adame no acercarse a la madre de Gustavo Adolfo Infante El actor fue denunciado por presuntamente cometer violencia mediática y de género contra la mamá del presentador, quien tiene 85 años VER NOTA

Algunos de los artistas que han entrado a las anteriores ediciones de este reality son Kimberly Flores, Celia Lora, Niurka, Juan Vidal, Laura Bozzo y Luis Potro Caballero, el ex acashore.

Aunque el actor no detalló a cuál proyecto de Televisa entrará, si compartió la forma en que se logró el acuerdo. “Ellos dieron el primer paso, ¿Ya ves que me bloquearon y me vetó, todo ese rollo?, ellos buscaron limar asperezas desde hace un año. Yo no estoy minimizando a Telemundo, pero si tengo ese compromiso con Televisa que ya tiene un año que estamos llevándonos bien otra vez”, dijo.

Thalía regresará a la televisión mexicana de la mano de Televisa A partir del lunes 28 de noviembre los televidentes podrán ver a la también cantante por la señal principal de San Ángel, Las Estrellas VER NOTA

Fue hacia julio de 2021 cuando Adame estuvo en las instalaciones de Televisa para comenzar a gestionar su nuevo proyecto. En su momento, declaró que había acudido a Faisy Nights, el programa cómico liderado por Faisy.

Estas son algunas de las personalidades que han participado en este reality de Telemundo (Foto: Instagram/@telemundo)

“Con todo agrado recibo la invitación. No hard feelings (sin resentimientos), como dicen. Sin enojos, sin rencores, sin nada y a trabajar. Lo mío, lo mío es trabajar” dijo en su momento al canal de YouTube de Eden Dorantes.

Adame expresó que fue una experiencia divertida. Sin embargo, se mencionó que tuvo un choque con Eduardo Suárez, el productor del late-night show liderado por la dupla de comediantes. Ante esto, el ex candidato a diputado federal reconoció que le “mentó la madr*” a Suárez, pero no porque se peleara con él.

El veto de Alfredo Adame por parte de Televisa

Televisa vetó a Alfredo Adame hasta el 2021 REUTERS/Edgard Garrido

El actor dejó Televisa después de que su contrato terminó hacia 2017 y no lo llamaron para seguir trabajando dentro de dicha empresa. Trascendió que la televisora lo vetó debido a que había participado en el programa de Tv Azteca, es decir El Club de Eva.

En su momento aseguró que no comprendía por qué lo sacaron de la empresa, pues él le había preguntado a los directivos si existía algún problema con aceptar la invitación de la televisora de Ajusco y todos le contestaron que no.

Posteriormente, lo llamaron y calificaron como “No contratable”, pues aparentemente solo estaba permitido participar en telenovelas o series, no en programas.

SEGUIR LEYENDO: