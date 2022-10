“El que nada debe nada teme”: a cinco años de la polémica que enfrentó, Danielle Dithurbide busca nuevos caminos en la radio

Danielle Dithurbide aprendió de los errores (Foto: Alejandro Machuca)

La periodista Danielle Dithurbide es presentadora del noticiero Despierta, el noticiero de Televisa en el que está al frente desde hace varios años.

Sin embargo, en su carrera se enfrentó a una controversia muy grande, después del sismo del 19 de septiembre de 2017, ella se encontraba en el lugar del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen y fue señalada por contribuir al supuesto montaje del caso de la niña Frida Sofía.

En conversación con Infobae México, Dithurbide reveló que a cinco años de la polémica, ella ya tomó los aprendizajes que tenía que aprovechar y se enfrentó a otros retos periodísticos:

“Me hizo aprender muchísimo y eso es invaluable, aprender de errores que nunca más voy a volver a cometer y aprender de la importancia de salir adelante ante cualquier adversidad, entender la responsabilidad que tenemos como periodistas”, dijo.

Danielle Dithurbide cubrió desde el minuto 1 el colapso del Colegio Rébsamen (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Aún así, la conductora de televisión y radio mencionó que hay personas que siguen recriminándole el error, cabe recordar que ella mencionó al aire que aún había una niña atrapada en la estructura, pero luego se comprobó que todas las alumnas de nombre Frida o Sofía ya habían sido localizadas.

“Sé que hay mucha gente que no lo perdona, que sigue enojada, muchas en gran medida con información falsa que ha llegado sus ojos, de esto y a todos los que me han hecho preguntas sensatas y preguntas lo que les he respondido es que no tengo nada que ocultar, ahora sí que el que nada debe, nada teme”, mencionó.

Después de estar al frente de Despierta, se estrenó 180°, un nuevo programa radiofónico; el cual se transmite a través de La Nueva Radio a las 12:00 horas, justo “cuando el día va a la mitad”. En conversación con este medio, la periodista compartió todos los detalles sobre este espacio.

El programa está diseñado para ser escuchado mientras las y los conductores de automóviles van camino a su destino, cabe señalar que 180° puede disfrutarse al sintonizar 105.3 o bien, en la página web de La Nueva Radio. El horario en que se transmite es de 12:00 a 13: horas, de lunes a viernes.

El nombre de este programa surgió como una analogía entre el número de grados que tiene un círculo y las 24 horas que componen el día. “Porque un día son como 360 grados, entonces 180 son como las 12 del día y nos gustó, pues se puede jugar con las con las palabras”, mencionó.

Este proyecto radiofónico, en palabras de la presentadora, tiene como objetivo ser un híbrido, pues el concepto es presentar contenido cercano a las personas, ofrecer información concreta, pero también ser disfrutable, pues busca adelantarse a los noticieros de las 13:00 horas, pero 180° tampoco está planeado para ser una producción especializada y de profundidad.

“Buscamos adelantarnos a todos los noticieros de la una de la tarde e invitar a los protagonistas de la noticia tanto en cuestión política como en cuestión social, creo que hasta ahora lo hemos logrado bien”, mencionó Danielle.

Por otra parte, Danielle Dithurbide reveló que no tiene una preferencia por crear contenidos en radio o en televisión, ya que cada formato tiene sus propias características:

“La televisión tiene una magia padrísima que además es a lo que me he dedicado en los últimos 10 años de mi vida, tiene mucho glamour, mucha atención y muchos nervios antes de entrar al aire en televisión. En la radio, al no tener una cámara enfrente te da muchísima libertad que por otra parte la tele no te da, es decir soltarte de hablar, en la televisión hay que estar al pendiente de muchos detalles alrededor de ti, pero en radio puedes estar hasta riéndote, no tienes que estar cuidando tantas cosas, ambas tienen una magia enorme, pero claro que yo con la televisión tengo un cariño especial”

Danielle Dithurbide no tiene una preferencia por la radio o la televisión (Foto: Alejandro Machuca)

Danielle compartió con este medio que la programación de 180° está distribuida de la siguiente manera, pues además de ir de la mano de Juan Carlos Díaz Murrieta y Viviana Leal, voces expertas liderarán los contenidos de cada día:

-Lunes: Seguridad Digital con Poncho Muñoz

-Martes: Finanzas personales, en palabras de Danielle, este día se abordan temas cercanos a la gente, “no lo que a nadie le afecta su bolsillo como las decisiones del gobierno y demás asuntos en materia financiera y económica”, dijo. La colaboradora será Marleny Padilla.

La conductora de Despierta mencionó a este medio que este día se darán consejos sobre cómo organizar el presupuesto mensual de los gastos y otros tópicos relacionados hacia los bolsillos de los y las radioescuchas.

“Se dará información sobre cuánto le tienes que destinar a la renta o cuánto se le tiene que destinar al entretenimiento, sobre todo en momentos tan complicados con los precios altísimos como los tenemos ahorita, hacerle la vida más fácil a la gente que a veces la está pasando complicada”, mencionó Danielle.

-Miércoles: Salud, consejos para el bienestar de las personas y otros tópicos en torno a la estabilidad física, la colaboradora será Francisca Vargas.

Algunas periodistas de Opinión 51 podrían tener un espacio en 180°

-Jueves: Consejos para realizar viajes de forma sencilla y disfrutable por parte de Marco Daniel Guzmán, el fundador de la plataforma Viajabonito.

-Viernes: Este día, 180° se convertirá en una plataforma para que los artistas anuncien sus proyectos, es decir, que cantantes cuenten detalles sobre sus próximos conciertos o que talentos de teatro expliquen sus impresiones previas a una función.

Además de la temática dividida por días, el programa que conduce Danielle también dará foro a las columnistas que colaboran en Opinión 51. Este medio se fundó en octubre de 2021, algunas de las periodistas que lo conforman son Denise Dresser, Sabina Berman, Nayeli Roldán, Beata Wojna, Valeria Villa, Pamela Cerdeira e Ivabelle Arroyo.

SEGUIR LEYENDO: