Chayanne pegó duro en la nostalgia y desató memes al preguntar cuántas mujeres bailaron “Tiempo de vals”

Chayanne se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por lanzar una peculiar pregunta: ¿Cuántas personas bailaron Tiempo de vals en sus xv años?. Y es que en 1990 ganó gran popularidad en México y toda Latinoamérica con esa balada al grado de que muchas quinceañeras la utilizaron como parte de su tradicional baile en sus majestuosas fiestas. Incluso, sigue siendo solicitada en la actualidad.

Como era de esperarse, su tuit se viralizó desatando todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios, en su mayoría mujeres, confesaron con mucho orgullo que bailaron Tiempo de vals y compartieron fotografías del momento. Asimismo, hombres explicaron que sacaron a relucir sus mejores pasos a rimo de dicha canción porque fueron chambelanes en más de una ocasión.

“Fui caballero o conocido también como chambelán. Asistí a 227 quinceañeras y 2 dulces 16. Pará cada quinceañeras ensayábamos 10 veces mínimo con Tiempo de vals, entonces bailé Tiempo de Vals 2.290 veces. Fue una muy bella época”, escribió un twittero.

Otros usuarios mencionaron que escuchar tanto la misma canción en eventos de XV años ya resulta algo desesperante, pues aunque es un clásico del ídolo puertorriqueño, consideran que hay canciones más modernas que cumplen con los requisitos para transformarse en una pieza de vals.

“Ya cansa escuchar esa canción a cada rato y luego las palabras de la quinceañera y sus viejos, etc. Pero era el sacrificio por los bocaditos y la comida”, se pronunció otro usuario.

Algunos más bromearon con que bailaron el tema porque no tuvieron otra opción de tener a su padre presente. Y es que desde hace varios años Chayanne es considerado como el padre de todos porque muchas mujeres que son sus fans dicen que sus hijos son de él a manera de juego por la atracción y admiración que sienten.

“La real pregunta es, si eres mí papá ¿por qué no estuviste ahí para bailarla conmigo?”, comentó una usuaria.

Finalmente, entre los comentarios resalaron las personas que no tuvieron la oportunidad de bailarla porque no tuvieron evento de XV años como tradicionalmente se acostumbra: con muchos invitados, vestido virreinal, último juguete y brindis.

“No me hicieron fiesta”. “Yo no lo baile porque no tuve fiesta”. “Yo tampoco. Me dieron a elegir y tomé la opción viaje. Y nos fuimos en familia a Buenos Aires”. “No tuve fiesta pero te invito a que lo bailes conmigo para mis 40″, escribieron.

Chayanne bromeó sobre darle pensión a “todos sus hijos”

Fue durante la Semana de la Música Latina de Billboard de este 2022 donde el intérprete de Provócame, Dejaría todo y Un siglo sin ti, finalmente compartió su opinión respecto a que es considerado como el padre de todos los latinoamericanos, incluido México. Con su gran sentido del humor, bromeó con que estaría dispuesto a mandarle la pensión correspondiente a todos.

Yo siempre pido la dirección para mandar (el dinero) que debo mandar mensualmente”, dijo entre risas. “Eso es amor, yo lo veo como amor, como cariño. A todas esas abuelitas, a todas esas mamás, esta juventud bellísima que va el show, eso es especial.

Respeto al uso de redes sociales, confesó: “No es que sea tan activo, saco lo justo cuando tengo actividades y en lo personal no es que saque tantas cosas personales, pero ahora que tengo a Isadora y a Lorenzo pues saben muchas cosas de mí, porque ellos sí están en las plataformas super activos”.

