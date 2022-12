Vicente Fox respaldó a Alito Moreno ante la continuación del proceso de desafuero en su contra

El expresidente urgió a Alito a no ceder contra Morena (CUARTOSCURO)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que el proceso de desafuero en contra del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, sigue en pie.

Fue a través de una breve entrevista en la Cámara de Diputados, que Mier Velazco ofreció en breves declaraciones información sobre el proceso de desafuero en contra del polémico político tricolor.

“Es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos y (...) una de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las y los integrantes de de la sección instructora deberán de solicitar pasar a la siguiente etapa”, señaló ante los medios al ser cuestionado sobre el asunto.

Lo anterior alzó las alarmas debido a que se ha señalado que Morena y el gobierno federal buscan acelerar el proceso para de este modo meter presión en el priista y que así se logre inclinar la balanza a favor del partido guinda durante la discusión de la Reforma Electoral.

"Reactivan en Cámara proceso de desafuero contra Alito "



LOS DE MORENA Y LÓPEZ, SON CABRONES, VENGATIVOS Y CHANTAGISTAS.

ÁNIMO ALITO, NO CEDAS!!

EL INE NO SE TOCA!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 2, 2022

Tal fue el caso del expresidente Vicente Fox Quesada, quien por medio de su perfil de Twitter urgió al dirigente priista a no ceder.

Además tachó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ser unos vengativos y chantajistas, finalizando con la consigna de “el INE (Instituto Nacional Electoral) no se toca”.

“‘Reactivan en Cámara proceso de desafuero contra Alito’ LOS DE MORENA Y LÓPEZ, SON CABRONES, VENGATIVOS Y CHANTAGISTAS (sic.). ÁNIMO ALITO, NO CEDAS!! EL INE NO SE TOCA!!”

Pues hay que señalar que el PRI, a pesar de haber apoyado la aprobación de la Reforma Militar para que las Fuerzas Armadas estuvieran desempeñando tareas de seguridad hasta el año 2028, causando un quiebre temporal en la coalición Va por México, se posicionaron en contra de la Reforma Electoral.

Y el mismo Alito Moreno ha hecho énfasis en que no cambiará su voto a ningún costo. Por lo que ante el rechazo anunciado de la oposición hacia la propuesta de AMLO, resurgió el tema del desafuero.

Alejandro Moreno está en proceso de ser desaforado (Twitter/@alitomorenoc)

“No necesitamos los votos del PRI”: Mier Velazco

Fue durante que el jueves que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados negó que el proceso en contra de Alito sea una forma de conseguir los votos del tricolor, pues dijo que ni siquiera los necesitaban al tratarse de mayoría simple la cual tienen.

“No necesitamos los votos del PRI, con nuestra mayoría nos basta, son de mayoría simple”, aseguró el presidente de la Jucopo.

De igual forma informó que el caso se encuentra en la sección instructora y se está avanzando en relación al conocimiento del expediente promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, quien acusa al priista de cometer el delito de enriquecimiento ilícito.

El presidente de la Jucopo en San Lázaro indicó que antes de que finalice noviembre se tiene que pasar a pleno la propuesta electoral (Foto: Twitter/@NachoMierV)

Una vez conocido el expediente, viene la etapa de alegatos en la que la FGE y la defensa del dirigente priista presentaran sus argumentos con respecto al desafuero. Al ser preguntado sobre sus inclinaciones sobre el caso, Ignacio Mier se dijo estar de lado de la ley y de no tener preferencia alguna.

“Yo me inclino a que se cumpla lo que establece la ley, más allá de mis filias o fobias. en el caso de Alejandro Moreno, dicen los abogados, se tiene que cumplimentar todo el proceso jurídico. Lo he dicho y lo sostengo: yo no soy juez para juzgar a nadie, ni Dios para perdonar ningún pecado”, aseguró

