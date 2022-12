Reforma Electoral: cuáles son las limitaciones del Plan B de AMLO si no se modifica la Constitución

Limitaciones del Plan B de AMLO en la Reforma Electoral (Foto: Cuartoscuro)

La Reforma Electoral de AMLO que se discutirá pronto en la Cámara de Diputados tiene una alta probabilidad de no ser avalada, por lo que el mandatario ya cuenta con un Plan B; sin embargo, éste promete menos ahorros que el Plan A, dicha diferencia fue explicada por Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en San Lázaro.

A través de dos declaraciones a medios de comunicación, la primera el miércoles 30 de noviembre y la segunda el jueves 1 de diciembre, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados explicó que el Plan A, la reforma constitucional, cuenta con el apoyo de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y PVEM; sin embargo, no cuenta con la mayoría calificada (dos terceras partes) para ser aprobada en el Congreso de la Unión.

De tal modo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya cuenta con una segunda propuesta, misma que modificará seis leyes secundarias en materia político-electoral, mismas que, para ser aprobadas, sólo se necesita de la mayoría simple (la mitad más uno), algo que sí puede hacer Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por sí solo.

Sin embargo, Mier Velazco dijo que el Plan B, para desgracia de los planes del jefe del ejecutivo federal, no puede generar tantos ahorros como el Plan A de la Reforma Electoral, ya que las modificaciones que se pueden hacer en las leyes secundarias no pueden contravenir lo que está escrito textualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(CPEUM).

Para poner un ejemplo de las limitaciones con las que cuenta el Plan B del presidente, el diputado de Regeneración nacional explicó que no se podrán desaparecer las diputaciones y senadurías plurinominales, además, no se podrá reducir la cantidad de legisladores federales ni consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe recordar que en la Reforma Electoral de AMLO que modifica la CPEUM se quiere reducir de 500 a 300 los diputados, de 128 a 96 los senadores y de 11 a 7 los consejeros electorales. Al respecto, se destaca que cada consejero electoral gana 400 mil pesos mensuales, los senadores 105 mil y 88 mil los diputados federales. Esto quiere decir que si se aprueba la iniciativa constitucional, anualmente se ahorrarían, de puros salarios, 265 millones 920 mil pesos.

Entonces, si no se aprueba la reforma constitucional, este ahorro no se podría materializar, pues la injerencia del Plan B no la podría trastocar; sin embargo, este plan sí promete ahorros considerables para el Estado mexicano sin modificar la Constitución, ya que al reorganizar y delimitar las tareas administrativas del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), se prevé un ahorro de 3 mil millones de pesos anuales.

El Plan B no promete tantos ahorros como el Plan A de la Reforma Electoral (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Para explicar este ahorro, Mier Velazco acudió a un texto promovido en 2013 por Lorenzo Córdova, actual consejero presidente del INE, donde se especifica que las funciones de los OPLEs y el INE no están especificadas, por lo que existe duplicación en responsabilidades, las cuales provocan problemas de fiscalización y problemas de sobre costos en los procesos electorales.

“Eso lo escribió Lorenzo Córdova, después, cuando fue presidente, cambió todo, porque el dinero todo lo distorsiona. El dinero es el Diablo”, esto lo refirió en relación a la negativa actual de Córdova Vianello contra la reforma electoral.

Finalmente, el coordinador parlamentario se negó, nuevamente, a especificar cuándo se presentará el Plan B ante el Congreso de la Unión; sin embargo, dijo que éste ya se está cocinando, además, especificó que se tiene como fecha límite para entregarlo hasta abril de 2023, esto para que las modificaciones que ahí se plasman entren en vigor para las elecciones de 2024.

