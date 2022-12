España ya superó la pausa solicitada por AMLO en la relación con México

El presidente de México durante la conferencia de prensa del viernes 2 de diciembre. (Twitter / @SOMOS_XALAPA)

Este viernes 2 de diciembre, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional en Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Pilar Cancela Rodríguez, manifestó que el gobierno español dejó atrás la controversia de la “pausa” en las relaciones diplomáticas entre ambos países, misma que solicitó presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Está superado, eso ya no existe, está en el olvido. Vamos a mirar al futuro”, reveló a EFE la ex diputada del Congreso de los Diputados de España, después de una reunión con empresarios españoles en la Ciudad de México. Agregó que se han fortalecido las relaciones bilaterales “al máximo nivel”, en tanto que existe una “nueva etapa de diálogo” entre los gobiernos.

La ex presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados se presentó en la capital del país para participar en la firma de acuerdos con las empresas ibéricas Acciona y BBVA, con el objetivo de otorgar ayudas laborales y de bancarización a personas migrantes dentro del país.

He participado en la firma del Memorándum de Entendimiento entre @ACCIONA @comar_sg y @ayudaenaccionmx para la inserción laboral de mujeres refugiadas y con @bbva para la bancarización del proyecto

El sector privado es otro aliado para avanzar en #desarrollo#SomosCooperación🇪🇸🇲🇽 pic.twitter.com/X9Or5wCSnL — Pilar Cancela/❤️ (@PiliCancela) December 2, 2022

El pasado miércoles 9 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso poner en “pausa” las relaciones diplomáticas con España, despúes de referir las irregularidades que algunas empresas energéticas del país ibérico habrían incurrido en territorio mexicano durante los sexenios anteriores.

El objetivo de ese receso habría tenido como finalidad que no continuaran los desfalcos en propiedad nacional, de acuerdo con el titular del Ejecutivo Federal. El mensaje que dio desde la conferencia matutina llevada a cabo en el segundo mes del año fue: “Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”, explicó el mandatario nacional.

Aunque también afirmó que su postura se limitó a “un simple comentario; una conversación”, por lo que descartó que representara un pronunciamiento formal para romper las relaciones con la nación eureopea.

“No se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos (...) Es un comentario. ¿Ya no puedo hacer ningún comentario entonces? Es una plática aquí, una conversación”, manifestó AMLO entre risas durante la mañanera del 9 de febrero.

En tanto remarcó que esa sugerencia no involucraba a la nación per se, sino a las élites, quienes llevan los “contratos arriba”. Y consideró a la ciudadanía al rememorar la labor que sus líderes realizaron en parajes históricos, como el Franquismo: “No se trata de pelearnos, hay que ser claros (...) El asunto es de arriba. No debemos confundir lo que es un Gobierno, con lo que es una nación”, expresó.

AMLO minimizó la denuncia del PRD en su contra ante el INE

En la conferencia de prensa matutina que ofreció AMLO este viernes desde Veracruz, reporteros cuestionaron sobre la queja presentada ante la autoridad electoral de México. Aunque el mandatario nacional se mostró despreocupado y afirmó que no es más que otro de los intentos de la oposición por desestabilizar a su gobierno.

“Están en su papel. Es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. (…) No hacen más que denunciar, criticar, insultar, pero no hay imaginación ni talento. No tienen convicciones, son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, manifestó el titular del Ejecutivo Federal.

