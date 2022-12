Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del viernes 2 diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues nos da mucho gusto estar de nuevo aquí, en el puerto de Veracruz, cuatro veces histórico puerto de Veracruz y vamos a informar sobre la situación de seguridad en el estado. Acabamos de terminar nuestra reunión.

Posteriormente, hay una reunión de gobernadores en Veracruz para tratar el tema de seguridad a nivel nacional.

Y por la tarde vamos a visitar el fuerte de San Juan de Ulúa, que se ha rehabilitado, como homenaje a Veracruz, porque se fuerte simboliza la independencia de México. Se va a visitar el día de hoy por la tarde-noche.

Y quiero aprovechar también para informar al pueblo veracruzano que se va a rehabilitar el edificio en donde el Juárez firmó las leyes de Reforma. Es un edificio que está en custodia del INAH, pero en el abandono y lo vamos a rehabilitar.

Y vamos a seguir recordando la importancia de nuestra historia y en especial la historia de Veracruz.

Iniciamos, si les parece, con la participación de Cuitláhuac García Jiménez., gobernador de Veracruz. Unas pocas palabras acerca de la opinión que tenemos del trabajo realizado por Cuitláhuac, consideramos que es excepcional, que está haciendo un gobierno ejemplar, sobre todo, lo subrayo, en lo que tiene que ver con la honestidad, porque nada dañaba más a Veracruz, que la deshonestidad de sus gobernantes, eso era lo que daba al traste con todo, esa era la causa principal de la desigualdad social, de que se fueran los veracruzanos a buscarse la vida a las ciudades fronterizas o a Estados Unidos, siendo Veracruz un estado con un gran potencial, es como una República; sin embargo, por los malos gobiernos, era un estado rico con pueblo pobre.

Ahora no, ahora tienen a un buen gobernador, un hombre honesto y eso ayuda mucho. Un buen gobierno depende de la honestidad. Si el gobernador es honrado y no permite la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde; si el gobernador es mediocre, ladrón, el presupuesto nunca alcanza o nunca le llega a la gente.

Entonces, nos da mucho gusto estar aquí y le damos la palabra a Cuitláhuac.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, GOBERNADOR DE VERACRUZ: Muchas gracias, presidente. Pues ya, por lo expresado por usted, ya casi podría decir que es cuanto. Gracias.

Solamente comentarle, presidente, que en Veracruz estamos agradecidos porque cada año de estos cuatro que llevamos, se ha apoyado a través de los programas federales con un presupuesto repartido de manera directa a la gente a través de los programas federales de apoyo más de 50 mil millones de pesos, esto a nosotros nos ha dado una base muy importante para paliar el problema de desesperación social, como este recurso llega directamente al bolsillo y sobre todo de las personas que más lo necesitan, ha sido la base para que nosotros podamos implementar acciones que tienen que ver con el tema de seguridad, que han sido muy efectivas.

Como usted sabe, una de las principales cosas que hemos logrado es disminuir drásticamente los delitos de alto impacto en Veracruz, como el secuestro y el homicidio doloso y también incluso el feminicidio y esto ha sido gracias a estas políticas que se han implementado desde la federación y cómo nosotros hemos secundado principalmente en las Mesas de Construcción de la Paz.

Reitero, siempre es bienvenido a Veracruz y especialmente el día de hoy, que se cumple cuatro años exactos en que usted, después de tomar posesión el día 1º de diciembre del 2018, el día 2 de diciembre del 2018 visitó nuestras tierras cuando fue su primera salida oficial a una visita a un estado, fue a Veracruz. Muchas gracias por todo el apoyo.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente, vamos a dar el informe de la situación de seguridad aquí en el estado de Veracruz.

La que sigue, por favor. El estado de Veracruz tiene 212 municipios, una extensión territorial aproximadamente de más de 72 mil kilómetros cuadrados y una población de un poco más de ocho millones de habitantes. Los municipios más poblados: desde luego Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

En lo que se refiere a la incidencia delictiva, vamos a mostrar los ocho delitos con mayor frecuencia aquí en el estado de Veracruz de diciembre del 18 a octubre del 2022. Estos son los ocho delitos, los vamos a ir viendo uno por uno. En el total de delitos ocupa el 23 lugar.

En lo que se refiere a secuestro, es un delito que tiene una tendencia a la baja, en el mes de octubre existieron tres casos y tiene el tercer lugar en lo que se refiere a todas las entidades federativas.

El que sigue, el feminicidio, ocupa también el sexto lugar, hay cinco casos en lo que va en el mes de octubre, es un delito que también va decreciendo.

En lo que se refiere a la extorsión, ocupa el séptimo lugar, 71 casos y es un delito que lo tenemos como una incidencia que va a la alta.

En lo que se refiere al robo de transportistas, noveno lugar, también nueve casos, va creciendo.

En lo que se refiere a robo a negocio, ocupa el doceavo lugar, es una constante, con 448 casos en el mes de octubre.

En lo que se refiere al robo de transeúntes, ocupa el doceavo lugar, 192 casos, también es una constante.

En lo que se refiere a robo en transporte, 10 casos en el mes de octubre, es un delito que va creciendo, ocupa el quinceavo lugar.

Homicidio doloso, 18 lugar y 68 casos en lo que va del mes de octubre y es un delito que va decreciendo aquí en el estado.

En lo que se refiere a la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en esta presente administración, al mes de octubre ocupa en lugar número nueve.

En lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en esta administración, al mes de octubre ocupa el número 18.

Los municipios con mayor incidencia delictiva: Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Boca del Río.

En lo que se refiere a seguridad pública, las policías estatales cuentan con siete mil 224 efectivos reales operativos, siete mil 224; municipales, mil 593; con una operatividad de seis mil 282.

En lo que se refiere a la policía naval, se cuentan con 790, de los cuales 666 son los operativos.

En lo que se refiere a las fuerzas federales de seguridad, la Secretaría de Marina cuenta en el estado con ocho mil 200 elementos, operativos seis mil 800.

El Ejército y la Fuerza Aérea siete mil 91, con seis mil 382 operativos.

La Guardia Nacional, cuatro mil 759, con operativos cuatro mil 263.

Y ya sumando las fuerzas federales y estatales en el estado, tenemos un estado de fuerza de 31 mil 637 elementos.

Y en lo que se refiere al despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, aquí en el estado hay un total de cuatro mil 759 elementos de la Guardia Nacional, hay una coordinadora estatal y 18 coordinaciones regionales.

La que sigue, por favor. En construcción de compañías de Guardia Nacional aquí en Veracruz, en total, en el periodo del 2020 a la fecha se han construido 15 compañías, adicionalmente cinco más que se encuentran operando en instalaciones militares. Y en el 2023 se tiene contemplada la construcción de 12 compañías más, para hacer un total aquí en el estado de 32 compañías de la Guardia Nacional.

En lo que se refiere a los aseguramientos aquí en el estado de Veracruz, son diversos, como los podemos ver ahí, se refiere a drogas, armamento, municiones. Detenidos, tenemos tres mil 809 elementos; vehículos asegurados, dos mil 963; aeronaves, 61. Y en lo que va de madera, que aquí se da mucho esto, es de dos mil 636 metros cúbicos.

En lo que se refiere ―la que sigue, por favor, la que sigue― a su sistema penitenciario se cuentan con 17 centros de readaptación social, con un total de capacidad de nueve mil 800 reclusos y en total los que se cuentan ahorita son ocho mil 583 personas en los diferentes reclusorios.

La que sigue. En lo que se refiere a búsqueda, rescate, aquí en el estado se cuentan con dos estaciones de búsqueda y rescate, una aquí en Veracruz y una en Coatzacoalcos. Se han atendido en Veracruz 183 operaciones, rescatado 194, evacuaciones médicas siete; en lo que se refiere a Coatzacoalcos, 195 operaciones; rescatado, 53; evacuaciones médicas, una.

La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un Subcentro Regional de Búsqueda y Rescate en Canticas, Veracruz, 149 elementos trabajan ahí.

Actividades de sistema de la Secretaría de la Defensa para obtener información inicial, hay 12 elementos; personas asistidas hasta la fecha, han sido 28.

En lo que se refiere al Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional en la presente administración, aquí en el estado de Veracruz se han beneficiado a 120 mil 800 personas; el personal de la Defensa Nacional, ocho mil 575 elementos; de Marina, seis mil 800; Guardia Nacional, 222; diferentes vehículos y aeronaves.

Lo que se ha atendido en lo que se refiere a lluvias severas, 53 casos; incendios forestales, 59; incendios urbanos, 23; derrame de sustancias químicas, 22; accidentes vehiculares, 15; deslaves, nueve; explosiones, seis; accidentes ferroviarios, tres; accidentes aéreos, dos; amenazas de bomba, dos; huracanes uno; y frentes fríos, uno.

Por último, en atenciones médicas de primer contacto a lugar de difícil acceso que se da aquí en el estado, se han beneficiado a 10 mil 950 personas, se han empleados dos ambulancias, 10 vehículos y una cocineta en 18 comunidades. Es una… los que intervienen ahí es la Secretaría de Marina, el IMSS, la Secretaría de Salud del estado, Bienestar y el DIF.

A la fecha, se han dado mil 90 consultas; personas con pláticas referente a pláticas de salud, mil 420; y otras atenciones, son alrededor de siete mil 630.

Es lo que podemos dar aquí en lo que se refiere a la situación de seguridad pública en el estado.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a preguntas y respuestas. Si les parece, una compañera, un compañero de Veracruz y uno de los medios nacionales.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Claudia Montero de Al calor político.

En la oposición, PAN; PRD, presentó ya una denuncia y queja ante el INE en contra de su persona como presidente de la República, de otros funcionarios y servidores públicos por el presunto uso de recursos públicos en la marcha del pasado 27 de noviembre. Acusan coacción, acarreo, amenazas a empleados con respecto de perder su empleo o su cargo. Y, bueno, me gustaría saber la opinión que tiene al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas.

Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos, decía: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’. No hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo.

Ayer hablaba yo de que Ferriz de Con, que era así como el gran periodista, ¿no?, de todo el periodo de corrupción y de injusticias y de privilegios, cuando manipulaban, pero en alta. Nos acusa de que se práctica en el Palacio magia negra. ¿No quieren volver a ver el Face de Ferriz? Vamos a ponerlo, porque esto nos ayuda mucho a entender la desesperación.

Pero, además, cómo nos choreaban, hablando en términos veracruzanos; cómo nos tenían manipulados. Estos eran los grandes maestros de la información durante mucho tiempo.

Imagínense lo que dice:

‘Es un secreto a voces —nada más le faltó agregar: lo sé de buenas fuentes— AMLO recurre a diario a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar a acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina’.

Se los dejo de tarea, porque no puedo ofender a nadie. Hay algo en nuestra Constitución que estamos obligados a respetar, que es la libertad de creencia, pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios.

Entonces, de todo es una denuncia. Que presente las pruebas, nosotros no usamos…

INTERLOCUTORA: ¿No le preocupa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo y si se tiene conciencia, no puede uno estar tranquilo. No es nada importante, ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación.

Y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona, ¿no?

Hay que ser respetuoso también, que se manifiesten, que haya críticas. Hace poco hubo un congreso en la Ciudad de México, vinieron los ultraderechistas más famosos y sinceros, porque aquí hay, yo creo, que ultras, ultraderechistas, pero hipócritas y hubo una concentración en la Ciudad de México de los más famosos ultraderechistas y no fueron obstaculizados, hay libertad de manifestación, de expresión, de prensa y así va a seguir siendo.

Yo lo que les he recomendado es que revisen su estrategia. Y es muy sencillo de entender por qué fracasan:

Primero, porque para ellos no existe el pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo.

Para ellos, la política es asunto de los políticos, la clase política, el círculo rojo, la cúpula. Eso ya cambió, ahora la política es asunto de todos. Hay que entender una nueva realidad que se está viviendo en el país.

Lo segundo es que, además de esa actitud conservadora, reaccionaria, de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar consciencia, además de eso, tienen muy malos asesores. Imagínense que el jefe político es Claudio X. González, él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD.

Y mi pregunta sería: ¿qué experiencia política tiene Claudio X. González?, ¿de dónde?, si lo único que ha hecho es defender intereses creados y hacer influyentismo.

Siempre uso el ejemplo de que la política, si no es un arte, si no es una ciencia, es sin duda un oficio, como el del carpintero, como el del albañil, como el del herrero y hay que reconocerlo. No es que cualquiera puede hacer política. Eso de que la política es sinónimo de servilismo, de pragmatismo, de ser acomodaticio, como se decía antes ‘colarse’, de ser achichincle, lambiscón, pues no, no, no.

Un veracruzano ilustre, don Jesús Reyes Heroles, decía: ‘La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla.’ La política es fundamento y es una de las actividades de la más alta jerarquía espiritual.

Y siempre pongo el ejemplo: a ver, si no soy carpintero, ¿cómo voy a hacer esto?; si no soy albañil ¿cómo voy a pegar ladrillos y voy a hacer una barda?, se me va a caer.

Yo ni debería de estarles dando estas recomendaciones, pero pues a lo mejor les ayuda, porque nosotros queremos que en México haya una auténtica democracia, no una dictadura y la democracia son contrapesos, es oposición, es derecho a disentir, no es pensamiento único, no es totalitarismo.

Pero sí están muy debilitados. Y sus intelectuales orgánicos pues tampoco saben de política, porque una cosa es el manejo de la ciencia, incluso de la filosofía, de la literatura, se puede ser un buen intelectual y no necesariamente un buen político.

Entonces, adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva lo que considere. Nosotros invitamos a la gente a participar. Ya hasta me están diciendo que quieren más. No vamos a estar siempre, sólo cuando se necesite.

Porque, ¿qué estaba pasando, sobre todo en la Ciudad de México? porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios. Ustedes van a la Ciudad de México y le van cambiando de estaciones de radio, noticieros y todos en contra; la televisión, lo mismo; los periódicos, casi todos. Se ponen de acuerdo. Antes eran boletines, ahora le llaman ‘nado sincronizado’, se ponen de acuerdo y empiezan todos.

Y en la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad progresista porque ahí se han llevado a cabo movimientos sociales históricos, con tanto bombardeo nunca visto, ¿eh?, yo creo que no se veía tanto ataque en el gobierno en la Ciudad de México, no se había dado desde la época del presidente Madero, entonces, un bombardeo así de mentiras pues sí aturde, confunde.

Por eso se habla que la calumnia, cuando no mancha, tizna; o calumnia, porque algo queda. Es famosa la máxima de Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad.

Entonces, ahí en la Ciudad de México, muchos, estaban así, entonces hacía falta llamar a una movilización, porque también, ante una agresión masiva de esas características, pues lo único que queda es mostrar pues que se trata de una manipulación, algo que no obedece a la realidad.

Entonces, todos se sorprendieron que porque llegó mucha gente. Yo no, la verdad, porque como ando en todo el país estoy recogiendo la opinión de la gente constantemente y yo sé cómo estamos. Entonces, ayudó mucho porque salió la gente y ahora sí que, como se dice, se empoderaron, ayudó bastante eso.

Es que se había llegado al extremo en la Ciudad de México, no en toda la ciudad, pero algunas zonas, de poner en las casas mantas o carteles diciendo: ‘El INE no se toca’, sin haber leído la iniciativa de reforma constitucional, nada, nada, nada, no había ninguna explicación del porqué de la oposición. Todo por esa campaña de que manipulación.

Entonces, ayudó mucho la manifestación.

INTERLOCUTORA: En otro tema, presidente, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación municipal señala que en Veracruz hay 126 tomas clandestinas de ductos de hidrocarburos, conocido como huachicol. Preguntarle qué tipo de acciones se pueden tomar, sobre todo en el sur de la entidad, Coatzacoalcos, Tres valles, Tierra Blanca, donde esto genera un grave peligro y se continúa realizando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos todos los días combatiendo el huachicol. Si quieren, podemos ver lo que revisamos hoy. Y a lo mejor lo tenemos por estado, pero en el informe anterior.

Así está lo del huachicol, esto es de ayer, 5.6, o sea, son cinco mil 600 barriles diarios lo que se robaron ayer en todo el país y el promedio es este, cinco mil 600. Cuando entramos estaba así, miren, se llegaban a robar 80 mil barriles diarios.

Aquí tomamos una decisión fuerte. Empezamos a bajarlo y ahí la llevamos. Tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina.

Aquí en Veracruz hemos logrado disminuir bastante el huachicol, seguimos teniendo problemas en Hidalgo y en Puebla.

¿No tenemos por estado?

Y qué bien que preguntas porque debe saberse que se hizo una reforma a la Constitución y es delito grave, al que se le detiene no tiene derecho a fianza y a veces no se sabe, pero sí se está castigando mucho.

También lo que nos hemos ahorrado, esto es lo que nos hemos ahorrado, 231 mil 27 mil 143 100 millones de pesos, 23,27,143,100. Estamos… ¿Cuánto tiene Veracruz de presupuesto anual? Casi es el doble del presupuesto de Veracruz, lo que hemos ahorrado con esta decisión, pero todavía falta.

¿Y no sé si tenemos por estado?

Tomas clandestinas. Este es el último, sí, 171 tomas clandestinas y estos son los estados: Veracruz, Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán y Puebla.

Y estos son los ductos que se cuidan, casi tres mil kilómetros, por las Fuerzas Armadas.

¿Tienen ahí? A ver.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Ahorita se informó, aquí, en la presentación que se dio, aquí lo que se ha recuperado en el estado de Veracruz son 53.6 millones de litros de combustible. En la presentación de hoy, en aseguramientos en el estado, aquí está, 53.6 en Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nacional, no tanto, porque también tú eres paisano.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, el 24 de julio de 2021, desde el Castillo de Chapultepec, en el natalicio de Simón Bolívar, usted comentó sobre la unificación de las Américas derivado del sueño, de la visión del Libertador de América, de Simón Bolívar, o también en parte de esta tesis que traía Lucas Alamán.

Entonces, presidente, en vísperas de su viaje a El Perú el 14 de diciembre, preguntarle si este planteamiento, esta tesis que planteó hace un año la volvería a contextualizar en El Perú con sus homólogos de América del Sur para crear un proyecto en tenor de unificar las Américas.

Y también, presidente, bajo esta misma teoría, el congreso de El Perú por tercera ocasión en los 16 meses que lleva Pedro Castillo tuvo una moción para destituir al mandatario peruano. Preguntarle si el congreso que se va a llevar a cabo, la reunión de la Alianza del Pacifico que se va a llevar a cabo con todos los presidentes de corrientes de izquierda sería una manera de su gobierno y una manera suya para respaldar al presidente Pedro Castillo allá en El Perú y esta ideología de izquierda que viene permeando en toda América.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a estar en Lima el día 14 de diciembre y el propósito de la reunión es de suscribir acuerdos de la Alianza del Pacífico, que son cuatro países: Chile, Colombia, Perú, México y va a ingresar Ecuador. Y es un acuerdo de libre comercio básicamente.

Yo tengo ahora la presidencia de esta Alianza del Pacífico y la voy a entregar al presidente del Perú, porque a él le corresponde. Como le prohibieron que saliera, se tomó el acuerdo de ir allá y entregarle la presidencia. Es un consenso que se alcanzó, el presidente de Chile con el presidente de Colombia y también con el presidente Castillo. Entonces, vamos a estar en esa reunión.

Luego, tengo pensado y es un compromiso, viajar a Colombia con el presidente Gustavo Petro, pero no en esta ocasión.

Antes, nos van a visitar el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, porque va a haber una cumbre de países de América del Norte que tiene que ver con el tratado, también acuerdos bilaterales, México-Estados Unidos, México-Canadá, esto para el 9 y 10 de enero.

Lo que estoy pensando es que la visita a Colombia se dé después de este encuentro en la Ciudad de México con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau y ahí sí quiero, en esa cumbre de América del Norte, tratar de nuevo lo de la integración de América, porque está demostrado que nos ayuda la integración económica con respeto a nuestras soberanías.

A México le está yendo bien, entre otras causas, razones, por el tratado. México es de los países, si no es que el país más atractivo para la inversión extranjera, por el tratado con Estados Unidos y Canadá. Está creciendo como nunca la inversión extranjera. Aquí mismo ustedes lo perciben, en Veracruz.

Y lo que deseo es la inversión extranjera llegue cada vez más al sur sureste del país. Veracruz tiene mucho auge ahora, el puerto y va a seguir teniendo, porque este puerto histórico tiene la ventaja comparativa de la cercanía con la costa este de Estados Unidos, que es una región, vamos a decir, virgen en cuanto al comercio.

Toda la relación económica, comercial de México se tiene hacia al norte, es California, es Texas, pero todo el golfo tiene posibilidad de desarrollo. Además, acá tenemos los recursos naturales, sobre todo el agua, en el sureste tenemos el 70 por ciento de toda el agua del país, de modo que hay mucha posibilidad para el desarrollo.

Bueno, está dando resultado la integración con Estados Unidos y con Canadá, somos el principal socio económico, comercial de Estados Unidos en el mundo, esto se acaba de lograr hace relativamente poco. El principal socio de Estados Unidos era Canadá y ahora es México.

Y pensamos que hay que ampliar la unión de países de América. Así como la Comunidad Europea se convirtió en Unión Europea, así es lo que estamos nosotros proponiendo, porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo; ya lo es, pero le falta integración.

Tenemos recursos naturales, algo que es fundamental: fuerza de trabajo. Tenemos mercado, tecnología, mucha creatividad.

Y luego, también la cercanía. Ahora con la crisis por la pandemia y luego por la guerra, se pudo constatar que, en todos los costos en importaciones de alimentos, en mercancías, hay que considerar el flete y últimamente se incrementaron mucho los fletes a nivel mundial. Entonces, la cercanía ayuda mucho, la cercanía al mercado. Por eso México es atractivo, porque tenemos pues es una frontera con Estados Unidos de miles de kilómetros y se trata del principal mercado del mundo.

Entonces, sí vamos a plantear eso, el buscar la integración de América y después va a ser el viaje a Colombia. Y vamos a seguir trabajando sobre esto.

INTERLOCUTOR: ¿Respalda su gobierno a las izquierdas en América del Sur, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

Yo creo que hizo bien el presidente Castillo. Recurrió a la OEA y para que la OEA haya opinado que está siendo víctima de una campaña de desprestigio, que está siendo hostilizado, pues ya es bastante claro lo que está sucediendo. Desde luego, nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada país, pero son muchos intentos de desconocerlo como presidente.

Y en efecto, tiene año y medio y lleva como tres o cuatro, ¿no?, tres y en esta ocasión lo están acusando de no estar bien de sus facultades mentales o algo así, que no está moralmente… incapacidad moral.

Pero, bueno, esperemos que se entienda que él ganó de manera democrática y que le ayuda mucho a un país el mantener gobernabilidad, estabilidad política.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Ahora, con base en su gira del Tren Maya, de este fin de semana, me gustaría exponerle un problema que está en el sureste mexicano, puntualmente en Quintana Roo. En la isla de Holbox, presidente, tengo entendido que el cabildo, el ayuntamiento decretó una alerta ambiental por el tema de la basura. Al ser una isla, es un poco complicado el manejo de los residuos.

Sin embargo, presidente, en Holbox muy puntualmente se cobra un impuesto a todos los turistas que visitan la isla, que se traduce en millones de pesos en el transcurso de unos días, en el transcurso o al corte del mes.

Presidente, derivado de esto, se le está endilgando la responsabilidad al gobierno del estado o en un momento dado incluso se está intentando que la federación pueda atender este problema, presidente.

Preguntarle cuál sería una estrategia de su gobierno para atender ese tipo de causas. ¿Cuál es su opinión que los ayuntamientos en este caso se desliguen de las responsabilidades y lo quieran, vaya, responsabilizar o quieran que el estado tenga este manejo de residuos cuando depende del ayuntamiento? ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidente?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que, en efecto, está muy definida cuál es la función de cada instancia, de cada nivel de gobierno y lo que corresponde al manejo de la basura en todos lados es una responsabilidad de los gobiernos municipales.

Yo no sé cómo es aquí en Veracruz.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ: También igual.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Igual, sí. Entonces, de todas maneras, pues hay que resolver el problema porque la gente no sabe qué gobierno es el responsable, la gente lo que padece es de que haya basura y le molesta.

Entonces, sea quien sea el responsable, hay que ponerse de acuerdo y resolver el problema. Y en Quintana Roo, Mara Lezama, que es la nueva gobernadora, es muy buena y estoy segura que va a enfrentar este problema y otros.

Y sí vamos a ir allá el fin de semana, vamos a estar en Cancún. Bueno, en Chetumal, en Tulum, Cancún, toda la península de Yucatán para lo del Tren Maya y ahí vamos a hablar de eso con ella.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Ya tenemos la lista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿La qué?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La lista de las tomas clandestinas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. Esta es la lista de las tomas clandestinas por estado.

Hidalgo, cinco mil 269. Esta siempre ha sido nuestra preocupación porque en Hidalgo se dejó de atender este asunto, por eso la explosión tan dolorosa que causó la pérdida de vidas humanas a habitantes de un municipio de Hidalgo.

Porque cuando llegamos existía la práctica de que los huachicoleros perforaban un ducto, llenaban sus pipas y luego hacían una especie de zanja y ahí depositaban el resto de la gasolina robada para que la gente llegara con bidones e hiciera lo propio, con un alto riesgo. No se tenía consciencia del riesgo que significaba hacer eso, que fue lo que llevo a la tragedia en Hidalgo.

Y luego es el Estado de México, Puebla. Al principio era Puebla y luego pasó a Hidalgo.

Tamaulipas, Veracruz en quinto lugar, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala.

Así es. Pero sí estamos atendiendo esto.

Y aprovecho para pedirle a mis paisanos de Veracruz que nos ayuden, que se cuiden, que son actividades ilícitas, además muy peligrosas. Acabamos de tener incendios en los límites de Tabasco con Veracruz, allá en La Venta; en Agua Dulce también, que es Veracruz, el municipio de Agua Dulce.

Entonces, que cuidemos todos y que no se permita que vuelva esta actividad a tomar fuerza.

Bueno, viene alguien de…

PREGUNTA: Veracruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tú eres de Veracruz? Órale.

INTERLOCUTOR: Gracias. Buenos días.

Le estaba preguntando, ¿lo del asunto de la explosión en Agua Dulce fue a raíz de huachicoleo?, nada más para confirmar?, esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El informe que tengo es que se trataba de una quema controlada de residuos de petróleo y se salió de control y hubo explosiones y quemados, heridos, afortunadamente no graves, eso es lo que tengo de información.

INTERLOCUTOR: Ah, okey.

Otra pregunta, señor presidente, el almirante secretario de Marina daba a conocer el tema de cómo están los penales en Veracruz y llamó la atención en la gráfica el caso de Pacho Viejo, el penal que está en Coatepec, está saturado y que además entiendo que ya tiene una relación custodio-reo ya muy elevado, ya crítico.

En Papantla, en la comunidad Gildardo Muñoz, se había construido un penal de supermáxima seguridad y entiendo que había un litigio. No sé en qué estatus ese problema, si sigue el conflicto legal, si el gobierno ya tomará en algún momento la administración de este penal de máxima seguridad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hoy tratamos el tema porque, de acuerdo al informe del almirante Ojeda, de 17 penales, siete tienen sobrepoblación.

Aquí está. A esto te refieres, ¿verdad?

INTERLOCUTOR: Sí y ahí está, por ejemplo, el punto rojo, ese es el caso. Perdón, ese es Coatzacoalcos, pero, vaya, sí hablábamos de Coatepec. Sí es el cuadro rojo, perdón, el cuadro rojo, mil 143, ese es el caso de Pacho Viejo y eso fue, vaya, motivo de la pregunta para el caso de qué es lo que pasa con el penal de Gildardo Muñoz que se construyó desde los tiempos de Calderón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, me gustaría que Rosa Icela les explicara.

Estamos… Hoy se dio la instrucción de resolver esto. De ahí la importancia de las reuniones de seguridad de todos los días, porque se previene antes de que surjan motines, porque si hay sobrepoblación hay más posibilidades de un motín y de que haya enfrentamientos, pérdida de vidas humanas.

Entonces, de lo que vimos en general en Veracruz, esto, así como te llamó la atención a ti nos llamó la atención a nosotros y ya se dio la instrucción de que la secretaria de Seguridad y el gobernador se van a poner de acuerdo para resolver.

Son dos penales federales que están en proceso de terminarse y uno es precisamente el de Papantla, que se entregó el contrato, ya ni quiero decir a quién, porque es el dueño de un medio de información.

INTERLOCUTOR: ¿El propietario de un medio de comunicación es propietario del penal de Papantla?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, es que así era antes, si por eso es que están enojados ahora.

INTERVENCIÓN: ¿Quién es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El dueño del periódico El Financiero.

¿Saben cómo encontramos los penales, estos? Imagínense que habían privatizado las cárceles, a qué nivel se había llegado de descomposición total.

Explícales ya de una vez cómo era, cuántas cárceles privatizadas, cuánto pagábamos. Se tenía que pagar por recluso como cuatro o cinco mil pesos diarios, como si los tuviésemos hospedados en hoteles de cinco estrellas y ni siquiera ocupados y había que pagar el 100 por ciento.

Explícalo y cuánto ahorramos, pero que todavía nos falta. Nada más no des a conocer el nombre del dueño, eso se lo dejas de tarea a ellos.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con mucho gusto, señor presidente.

Miren, son cuatro cosas las que quiero decir:

Primero, que, efectivamente, el primer día que llegué al Gabinete de Seguridad, la primera instrucción que nos dio el señor presidente es que arregláramos el tema de los penales federales, específicamente sobre los ocho penales que estaban privatizados y que le cuestan y le costaban más dinero al gobierno federal.

Son aproximadamente cuando recibimos esta administración, hace dos años, 276 mil millones que se tenía que pagar, que se erogaba por los ocho penales. Se hizo una negociación con las diferentes empresas para los centros penitenciarios federales y se tuvo más o menos una… Lo voy a tener aquí en…

Este es una proyección de pagos que me están diciendo, esto fue para 2021. Teníamos un pago, teníamos que hacer un pago casi de 16 mil millones y por la negociación que se llevó por instrucción del señor presidente, se hizo un pago de 13 mil 500.

Pero son tres etapas:

Una, 276 mil millones era lo que se tenía que pagar; bajó en cuatro años, aquí está, 276 mil millones, eso sí se me recuerdo.

El pago con descuento acordado, nos hicieron un descuento por una negociación del 15 por ciento y solamente se paga por los penales 235 mil millones. Esto también en la negociación que el señor… Con un ahorro de 41 mil millones.

Aparte de todo, lo más interesante es que los penales federales eran propiedad del privado y con esta negociación ya pasaron a ser propiedad, digamos, cuando se termine de pagar, de la federación. O sea, se pagaba por todo, se sigue pagando, menos por la custodia, menos por la seguridad, todo lo demás lo… Ese organismo integrador, que es un privado, se paga por todo, porque así estaba el contrato.

¿Qué se hizo, de acuerdo a la instrucción del señor presidente?

El ahorro.

Y también hay una cuestión aquí, que son diferentes los costos que se tenían por cada uno de los presos que estaban ahí dentro, los cuales en algunos de los casos cada preso le costaba al Estado, en algunos de los casos, seis mil pesos al día su manutención.

Ahora ha bajado ese costo. En algunos casos todavía sigue siendo oneroso, pero en la mayoría de los casos ya no, porque además la otra instrucción que recibimos del señor presidente es ayudar a la gobernabilidad de los penales estatales llevándonos una gran cantidad de presos a los penales federales, sobre todo aquellos internos que tienen un mal comportamiento dentro de los penales estatales y nos los llevamos a los federales.

Pero, bueno, hay que ver que las condiciones de los penales federales son más rígidas en la reglamentación total.

Pero referente a la pregunta que usted nos hace, que me gustaría que también el gobernador, si así lo indica el presidente, pueda responder la parte del penal de aquí, yo solamente, de los penales federales, el de Papantla.

Nosotros tenemos un convenio que ya estaba hecho desde antes que llegáramos y, efectivamente, era un penal abandonado, pero que además, si me permite decirlo, fue inaugurado en el tiempo de García Luna y se dio como que ya se había echado a andar cuando eso era falso, hasta la fecha no se ha terminado.

Efectivamente, otra empresa compró el edificio a medio terminar y estamos terminando. Nosotros sí calculamos o han hecho el compromiso los empresarios de terminar, digamos, al mes de marzo, abril, para estar solucionando de fondo varios problemas que hay.

INTERLOCUTOR: ¿Del año que viene?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí, del año que viene.

Entonces, vamos a apurar, a presionar a la empresa para que nos ayude a entregarnos este penal.

Gracias.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ: Con respecto a la sobrepoblación en algunos penales estatales, hemos estado, a través de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, haciendo traslados de los penales estatales a los federales, respetando derechos de los internos, de 210 personas recluidas para traslados federales respetando sus derechos.

Y el acuerdo que estamos implementando, ya instruido por el presidente, es que el penal de Villa Aldama nos permita una sección manejarla como penal estatal, en eso vamos a trabajar con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Gracias.

INTERLOCUTOR: Una última pregunta ya, de corte político. Pues en algún momento usted, señor presidente, mencionó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como una, bueno, le llaman corcholatas, ¿no?, popularmente, a la Presidencia de la República, pero aquí en Veracruz pues se perfila como prácticamente ya la candidata, incluso hay hasta casi gobernadora de Veracruz para el 2024.

¿Qué opinión le merece esto? Ya sería mi última pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no hablo porque yo soy veracruzano, ya lo saben ustedes, porque la Constitución de Veracruz establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos, creo que es el artículo 11 de la Constitución de Veracruz. Y mi padre era veracruzano, pero estoy votando en la Ciudad de México, allá tengo mi residencia. Entonces, somos paisanos, pero no participo en eso.

Y es importante, ya lo aclaré en una ocasión, lo voy a volver a hacer, porque no quiero que se maneje de manera despectiva lo de ‘la corcholata’ o ‘las corcholatas’. Es una anécdota que me platicó el ingeniero Rovirosa, el ingeniero Leandro Rovirosa, que fue secretario de Recursos Hidráulicos durante el gobierno del presidente Echeverría y luego fue gobernador de Tabasco con el presidente López Mateos. Y yo ahí me inicié como director de Instituto Nacional Indigenista, saliendo de la escuela, 1977, fui director del INI en la zona maya chontal del 77 al 82.

Y lo voy a recordar siempre al ingeniero Rovirosa porque era yo en ese entonces muy radical, ahora soy un ‘fresa’ y me tuvo paciencia y se portó muy bien y nos dejó ayudar mucho en las comunidades más pobres y ahí aprendí a trabajar para la gente humilde y desde entonces hasta ahora no he cambiado. Entonces fue mi escuela la región chontal, aprendí en las comunidades, con la gente viví yo ahí seis años, ahí nació mi primer hijo, en Nacajuca.

Bueno, entonces una vez me platicó de que cuando se iba a dar lo de la sucesión presidencial, él era secretario de Recursos Hidráulicos y la costumbre era que no se hablaba del tema, porque existía lo del ‘tapado’. Era el ‘tapado’, el ‘destape’ y el ‘dedazo’, de eso que tendrían que estudiar los jóvenes, porque existía.

López Portillo fue candidato a la Presidencia sin tener competidor. Los candidatos de ese entonces ganaban con el 80, con el 90 por ciento de los votos. La verdad, que las elecciones eran un mero requisito. Una vez que sacaban al candidato, que había ‘destape’, ya venía la llamada también ‘cargada’ y así era.

En materia de democracia estamos dando los primeros pasos. Nunca ha habido democracia en el país, estamos empezando, pues son tres siglos de dominación española que nos imponían desde Europa a los virreyes y los virreyes imponían a los llamados alcaldes mayores, que son como los gobernadores de ahora.

Luego, viene la Independencia. Un paisano, Santa Anna, es 11 veces presidente de México en la primera mitad del siglo XIX. Y luego otro paisano, de Oaxaca, Porfirio Díaz domina 34 años. Todo el siglo XIX México fue de dos hombres.

Por eso viene la Revolución, se avanza. Surgió un dirigente excepcional, que se adelantó a la realidad porque era un hombre visionario, Francisco I. Madero y se enfrenta a Porfirio Díaz para establecer una auténtica democracia. Por eso el lema de sufragio efectivo —que es voto efectivo— no reelección. Pero tan era compleja la situación que lo asesinan y por eso es él Apóstol de la Democracia.

Y viene la Revolución desde antes, con Madero, pero se desata con más fuerza después del asesinato del presidente Madero. Y siempre hablábamos que perdieron la vida un millón de mexicanos, tanto por la violencia como por el hambre, las epidemias.

Y sí hay un cambio en lo social, pero en lo político no. A pesar de ser tan fuerte la Revolución, se trasladaron las mismas prácticas porfiristas después de la revolución y don Daniel Cosío Villegas decía: ‘Ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria’.

Entonces, todas las prácticas porfiristas en lo político se trasladaron y de ahí que el presidente nombraba. Cuando el presidente Echeverría tenía que nombrar a su sucesor, se había adelantado mucho, o se pensaba, porque siempre salían de Gobernación de que iba a ser Moya Palencia.

Entonces, yo creo que el presidente Echeverría pues, de acuerdo con el ingeniero Rovirosa, —porque también no lo hubiese hecho sin el consentimiento del presidente— declara que habían seis con posibilidades, seis o siete y da los nombres. Esto no se acostumbraba. Entonces, de estar esperando a uno el mensaje es: ‘Hay seis y cualquiera puede ser’.

Entonces, en ese tiempo llega Raúl Castro de visita y hay una ceremonia en Palacio y viene López Portillo, que era secretario de Hacienda, con él. Como llegaron otros dirigentes, cada secretario tenía que atender a un dirigente de un país. Y cuando está enfrente de Rovirosa le dice López Portillo: ‘Mira, este es Leandro Rovirosa’ y Raúl le dice: ‘Ah, este es el destapador’ y entonces el ingeniero Rovirosa le dice: ‘Y este, López Portillo, es mi corcholata favorita’ y le atinó pues, porque sí pasó el tiempo y fue López Portillo el que sustituyó a Echeverría. Pero es una anécdota.

Entonces, no es de ‘corcholata’, nada, es: no hay ‘destapes’, es todo el que quiera, tiene derecho de acuerdo a la Constitución.

Porque una de las cosas que creó el porfiriato pues fue el modelo simulador, porque ese era el mago de la simulación; entonces la Constitución decía una cosa y se hacía otra.

Cuando nosotros llegamos al gobierno y nos toca atender esto, ¿qué es lo que yo planteo?, pues todos los que deseen participar lo pueden hacer, tienen derecho, porque yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber ‘dedazo’.

¿Cuál va a ser el método para elegir al candidato de nuestro movimiento?

Está en el estatuto, está acordado: va a ser una encuesta.

Entonces, por eso también, sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen posibilidades pues ya empezaron a sonreír más, porque va a llegar la encuesta y entonces el que gane la encuesta pues ese va a ser.

Yo no me voy a meter, pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta, es decir, al que el pueblo elija con este método, a ese voy a apoyar, mujer u hombre. Y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método, porque no hay favoritismo.

Los que están para ser candidatos de nuestro movimiento son de primera. Me siento yo muy contento, muy satisfecho. No son iguales, porque pues cada quien tiene su personalidad, su criterio, su formación, pero son gentes con mucha experiencia. Sería lamentable que después de iniciar un proceso de transformación no tuviésemos relevo, pero a nosotros ahora sí que nos sobra capacidad.

En el caso de Veracruz pues es lo mismo, es el método, se tiene que hacer una encuesta y van a ser los veracruzanos los que van a decidir.

Rocío está terminando la refinería de Dos Bocas. No viene aquí a Veracruz, ¿verdad?

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ: Sí, hoy, lo del consejo de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, es que vienen miembros del gabinete, sí.

Pero así va a ser básicamente. Y los otros partidos tienen sus métodos y tienen también muchos prospectos, mujeres y hombres y va a ser interesante, no nos vamos a aburrir.

Muy bien, ya nos vamos, ya vamos al Lechero, vamos al Lechero. Y nos vamos a estar viendo.

¿Van a estar compañeros de medios en la reunión de gobernadores? Sí, ahí nos vemos.

PREGUNTA: ¿Adán no estará?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no está Adán. Es que anda malo de la tos. Hay mucha enfermedad respiratoria, hay que cuidarse: influenza, lo que queda ahí de COVID y otros, sí, bastantes, sí. Hay que cuidarse. De por sí la temporada esta es muy difícil y se adelantó el invierno, hay que cuidarse bastante.

Ojalá y esté ya Adán.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: No va a poder estar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No va a poder.

Muy bien, pero sí van…

¿Marcelo sí va a estar?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más Claudia.

Son mis dos hermanos, Marcelo y Adán y mi hermana Claudia.

PREGUNTA: Una foto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, vénganse, vénganse.

Muchas felicidades.

+++++

