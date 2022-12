“Al concluir 2022 la pobreza en México se incrementará en 2.3%”, el duro recordatorio del PAN a AMLO

REUTERS/Luis Cortes

Mientra sel presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el inicio de su quinto año de gobierno, el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que al termino del año 2022 la pobreza en México se incrementará en 2.3%, es decir 2 millones 500 mil mexicanos más están en condiciones de pobreza, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Considerando que el presidete López Obrador cumplió su cuarto año de gobierno e inició el quinto, es tiempo suficiente para evaluar su administración y explicar las razones de las promesas incumplidas. Para el sistema económico de la Cuarta Transformación no funciona y es necesario atender con urgencia los problemas del país.

Según la Cepal, esta situación es consecuencia de las altas tasas de inflación que se han presentado en la México en los últimos meses, aunado al débil crecimiento económico que ha tenido el país. No obstante, el Banco de México ajustó esta semana a 2.2 el pronóstico de crecimiento al finalizar el año.

De evento de los Yaquis en Sonora con AMLO (Foto: Presidencia de México)

A pesar de los datos macroeconómicos, los panistas criticaron los niveles de pobreza que prevalecen en la República, pues de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entre el segundo y tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral aumentó a nivel nacional, al pasar de 38.3% a 40.1%, señaló Marco Aguilar Vega, vocero nacional de ese partido.

Luego que el presidente López Obrador señaló que el país no se ha polarizado, sino politizado, el blanquiazul expuso que los graves problemas económicos de México no se resuelven con el encono y la polarización, tampoco con contramarchas “y menos con políticas públicas que no atienden las auténticas causas de los problemas que enfrentamos”, dijo Aguilar Vega.

Crece la polarización en México

REUTERS/Henry Romero

El PAN sostiene que existe una intención del presidente por despertar la polarización y el encono social, y alertó que si no se asume como el jefe de la nación en lugar de un líder de partido en permanente campaña, el discurso de las conferencias mañaneras no bastará para solucionar los rezagos económicos del país.

Por su parte, este 1 de diciembre, López Obrador negó que la sociedad mexicana se encuentre polarizada, y en su lugar usó el término “politizada”, pues según él, la mayoría se encuentra de acuerdo con las acciones y programas de su Cuarta Transformación. Además presumió ser el segundo presidente del mundo con mayor nivel de popularidad, según sis cifras.

La OCDE elevó su pronóstico sobre México

El 22 de noviembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subió su expectativa para México y ahora anticipa que el Producto Interno Bruto (PIB) en este año registrará un crecimiento de 2.5%.

Las acciones del Banco de México lograron frenar el crecimiento inflacionario. Foto: CUARTOSCURO

Este pronóstico se encuentra arriba de 2.1% estimado por los economistas de la entidad en septiembre y supone un segundo incremento consecutivo sobre sus pronósticos en tres meses.

En la actualización de expectativas económicas, los expertos de la OCDE consignaron en esta revisión el sólido crecimiento de la actividad en los primeros tres trimestres del año, así como el fortalecimiento del consumo respaldado por la mejora gradual del mercado laboral. Sin embargo, matizaron que la inflación ha comenzado a atenuar la capacidad de gasto y consumo de hogares y empresas.

“México es una economía con un gran potencial de crecimiento y vemos oportunidades de reforma para hacer realidad ese potencial”, dijo Alberto González Pandiella, jefe de división interino de la OCDE.

