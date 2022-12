“No es nada importante”: AMLO minimizó la denuncia del PRD en su contra ante el INE

El mandatario tabasqueño se pronunció sobre la denuncia que fue presentada en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Andrés Manuel López Obrador demeritó la denuncia en su contra que militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el pasado primero de diciembre ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Qué es lo que López Obrador no podrá modificar al INE con su Plan B para la Reforma Electoral López Obrador lanzó una ronda de "aplausos" al bloque adversario tras cerrar filas en contra de su propuesta VER NOTA

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina que ofreció este viernes desde el estado de Veracruz, el mandatario tabasqueño fue cuestionado sobre dicha queja presentada ante la autoridad electoral de México, no obstante, se mostró despreocupado y aseguró que no es más que otro de los intentos de la oposición por desestabilizar su administración.

“Están en su papel. Es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. (…) No hacen más que denunciar, criticar, insultar, pero no hay imaginación ni talento. No tienen convicciones, son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el estado de Veracruz, el líder del Ejecutivo se pronunció respecto a la denuncia que presentaron en su contra ante el INE (Foto: Gobierno de México)

Del mismo modo, el mandatario tabasqueño acusó al bloque opositor a su gobierno de estar desesperados por lo que los instó a presentar las pruebas correspondientes para comprobar las acusaciones de la denuncia presentada en su contra.

De la presunta liberación de La Barbie hasta el retraso de la Reforma Electoral, el resumen de la mañanera de AMLO Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este martes VER NOTA

Pese a ello, el líder del ejecutivo aseguró tener su conciencia tranquila, en tanto que será la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) la dependencia encargada de dar la resolución de la denuncia.

“Esto da una idea de cómo están de desesperados. Es una denuncia pues que presenten las pruebas. No usamos recursos, claro que no. Tengo al tribunal de mi conciencia. No es nada importante (la denuncia)”, declaró Andrés Manuel López Obrador.

PRD presentó queja ante el INE contra AMLO por uso de recursos públicos para promover su marcha La queja también da cuenta de la “presión ilegal e indebida” por parte de funcionarios del Gobierno de la CDMX para presionar a sus empleados de acudir a la marcha VER NOTA

*Información en desarrollo