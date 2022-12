“Ya estuvo bueno de mentiras”: Lorenzo Córdova negó que alguien en el INE gane más que AMLO

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE (Twitter/@INEMexico)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que es una mentira que al interior de dicho órgano alguien ostente más remuneraciones que el presidente de la República, como acusan ciertos personajes políticos.

“Nadie está en contra de la austeridad ni mucho menos, y por cierto, hablando de posverdad y demás, nadie, nadie —no sé si en México, pero en el INE— incumple la constitución. Ya estuvo bueno de mentiras”, expresó el funcionario quien dejará su cargo en abril del próximo año.

Y es que, de acuerdo con Córdova, remuneraciones no son lo mismo que salario; así lo afirmó durante su intervención en el 11o. Seminario Internacional de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“(En el INE) nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que funcionarios públicos tengan una remuneración mayor a la del presidente de la república, no salario. Y la remuneración, lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie”, aclaró.

El también académico explicó que dichas remuneraciones son prerrogativas traducidas en prestaciones, así como otras entregas materiales de bienes. Además, acusó a la Cámara de Diputados no de aclarar cuáles son las remuneraciones totales del ejecutivo federal, pues sólo se conoce su salario.

“Si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenando desde hace más de tres años, cosa que no han hecho, es fijar, determinar cuál es la remuneración del presidente de la república”, reprochó el hijo del miembro fundador de Morena, Arnaldo Córdova.

El consejero presidente aclaró que no es lo mismo "salario" que "remuneraciones", por lo que no gana más que el presidente (EFE/Mario Guzmán/Archivo)

De este modo, sentenció que nadie dentro de la institución que preside tenga remuneraciones por encima del actual jefe del Estado mexicano, cargo que ostenta Andrés Manuel López Obrador, quien presentó dicha propuesta con la que se reformó la Carta Magna.

“Nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente. Nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan, entre otras cosas —como hoy sabemos— en servicio doméstico de limpia de habitaciones, que además lo pagamos nosotros”, afirmó.

Entre tanto, también reafirmó la importancia del INE, así como de otros organismos independientes. “En México los organismo sociales autónomos surgen como una manera de democratizar el sistema político a partir de la sustracción de atribuciones que originalmente estaban en el gobierno”, explicó.

El 2023 no contará con consulta popular (INE)

El consejero expresó que los órganos independientes, por definición, son incómodos al poder. “Todos los órganos autónomos hoy ejercen funciones que en el pasado, en el presidencialismo autoritario del régimen que se gestó en el siglo pasado, todas esas funciones se cumplían por el gobierno”, destacó.

Asimismo, durante su participación —en el marco de que para el 2023 el INE no realizará consultas populares, porque no se solicitaron— criticó el ejercicio de consulta popular, como lo fue el de renovación de mandato que tuvo lugar en abril de 2022.

“No cualquier cosa se puede resolver mediante el mecanismo de democracia directa. Por definición estos mecanismos reducen los problemas a resolver a un ‘sí o no’, y tan tan”, expresó, pero cuestionó la pregunta utilizada durante el último proceso: “¿Quién carajo hace la pregunta? Porque preguntas como esa no te llevan a ningún lado, no pregunten una cosa que no entiende nadie”.

Durante la administración de AMLO se estableció que ningún funcionario podía percibir mayores remuneraciones a las del presidente de la República (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

“Hay mecanismos de democracia directa que permiten a los ciudadanos participar en ciertas decisiones, pero no todo se puede decidir mediante mecanismos de democracia directa, porque no todas las cuestiones pueden reducirse a un sí o no”, reafirmó.

