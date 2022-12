“Es urgente una reforma electoral”: Mario Delgado explotó contra el INE por multa millonaria a Morena

El dirigente de Morena se lanzó contra el INE por la multa de más de 300 millones de pesos contra su partido (especial)

“Están actuando como una banda de asaltantes”, fueron las palabras del secretario nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, sobre la recién multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó para el partido guinda.

Ya que el miércoles pasado el INE anunció que los partidos políticos serían multados por diversas irregularidades en sus gastos e ingresos durante el proceso electoral 2021, lo que alcanzaba una suma de 673 millones 353 mil 056.

Pero de esta millonaria cantidad, Morena concentra casi la mitad de la sanción, pues deberá pagar 323 millones 483 mil 526 pesos al Instituto.

Fue por este motivo que Mario Delgado salió a atacar el INE al asegurar que el Instituto estaba cambiando sus reglas para afectar al partido guinda a través de una persecusión política por impulsar la Reforma Electoral.

En este caso aseguró que algunos de los consejeros que integran el Instituto están siendo manejados por Ciro Murayama para irse contra Morena por la Reforma que busca desaparecer el INE para que se vuelva Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Delgado Carrillo aseguró que Ciro Murayama estaba dirigiendo a los consejeros para llevar a cabo el castigo a Morena (DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO.COM)

“Ciertos consejeros, encabezados por Ciro Murayama, están actuando como una banda de asaltantes; están ejerciendo una persecución política disfrazada de fiscalización. Es claro que la multa exorbitante que han impuesto a nuestro movimiento es una venganza por impulsar la Reforma Electoral”

De igual modo señaló que la multa tampoco era procedente debido a que habían ejercido los recursos de acuerdo a los lineamientos establecidos en 2021 y no a “reglas que desconocíamos”, por lo que no podía haber retroactividad.

“El INE no respetó los lineamientos ya establecidos, cambió las reglas una vez que ya ejercimos los recursos para perjudicar a Morena. Es decir, ejercimos los recursos de 2021 con base en los criterios vigentes en dicho año y ahora, en 2022 cambia el criterio y nos sanciona con base en reglas que desconocíamos y que no podíamos adivinar que se iban a aplicar. No puede haber retroactividad en nuestro perjuicio”, declaró.

Y añadió que su partido ha cumplido y acreditado cada peso que ha recibido, tanto por responsabilidad como por convicción y principios al tratarse de recursos públicos.

(Twitter/mario_delgado)

Por lo que hizo énfasis en que se debía, sí, fiscalizar a los partidos políticos, pero con reglas claras y certeza. “Es lamentablemente en lo que se ha convertido el Instituto, es lamentable que no tengamos consejeros comprometidos con respetar la legalidad, pero sí comprometidos con blindar sus despilfarros, excesos y sus excéntricos salarios”

Cabe señalar que entre los partidos con mayor multa está el Partido del Trabajo (72 millones 69 mil 333 pesos), el Revolucionario Institucional (54 millones 78 mil 715 pesos) y el Acción Nacional (52 millones 839 mil 717 pesos).

Lorenzo Córdova, consejero presidente de la institución electoral afirmó que el 65% de las infracciones corresponden a egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, registro extemporáneo de operaciones, recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

Aunque también se multó a Morena por destinar recursos a servicios de transporte, arrendamiento de inmueble, asesoría y capacitación, arrendamiento de vehículos, renta de carpa y sillas, eventos y alimentos, así como compra de material de papelería y gel antibacterial, sin fines partidistas.

