“En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas”: Lilly Téllez tundió a Sheinbaum por reunión con Edy Smol

Lilly Téllez criticó el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Edy Smol (lillytellez.com/Twitter/@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo una reunión con el diseñador y empresario, Edy Smol. Por ello, la senadora de Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se lanzó en contra de la mandataria, a quien acusó de hacer “propaganda electorera”.

La morenista y aspirante a ser la primera presidenta mexicana, compartió a través de sus redes sociales que se reunió con el Gurú de la moda. “Tuve el agrado de conocer y platicar con Edy Smol, una persona de gran corazón; hablamos del amor como parte fundamental de la vida y las acciones diarias”, escribió.

Frente a ello, la ex morenista y también interesada en llegar a las elecciones presidenciales en 2024, pero con el PAN, subrayó que en su gobierno habrá seriedad.

En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas.



Daremos paso a la razón y a la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo.



No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos. https://t.co/9cwLolcoMi — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 30, 2022

Por su parte —tras la reunión— Edy Smol expresó que fue un honor conocer a Sheinbaum. “Ha sido hermoso conocer a una dama de valor y de valores, con amor profundo por el prójimo y por México, me impresionó la calidez, el análisis y su claridad””, refirió.

Además, adelantó su preferencia por ella en la próxima justa por la silla presidencial. “Sin duda estamos listos para tener una Presidenta de la talla de alma y profesionalismo y compromiso de Claudia Sheinbaum”.

Edy Smol y Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla/@claudia_shein)

Asimismo, a la senadora Lilly Téllez también le respondió y le aseguró que no llegará a gobernar. “Señora, en su ‘gobierno’ no habrán payasadas simplemente porque usted no va a tener gobierno, guarde el tweet, se acuerda de mí, quien se mete, se burla del peso corporal de los mexicanos no podría aspirar a ser presidenta”, arremetió el diseñador.

También, aseguró que en México no puede haber alguien en el ejecutivo federal que se burle del físico de los mexicanos, de su capacidad económica, “que le dice perros croqueteros a los mexicanos, que grita, que calumnia”, sentenció.

“Que entienda la Sra. Lilly Téllez y sepa que no se puede meter en cariños ajenos, aunque le duela mucho, tampoco a meterse en conversaciones que no le incumben para destilar su coraje, al ver esa foto de cariño, sabe que tiene la partida perdida por anticipado”

Asimismo, Edgar Smolensky, acusó que Téllez se puso furiosa al ver la foto que colgó la jefa de Gobierno y que cuestionó si Smol era un peligro para la alianza opositora conformada por el PRI, PAN y PRD.

Lilly Téllez aspira a ser la próxima presidenta de México (Foto: Twitter/LillyTellez)

Por otro lado, recientemente Edy fue halagado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el diseño de una playera que el también conductor de televisión hizo para la marcha que lideró el tabasqueño el pasado 27 de noviembre.

“Me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que estimo mucho, que me cae muy bien”, refirió el jefe del Estado mexicano el pasado 24 de noviembre.

Del mismo modo, en julio del presente año AMLO también se expresó de él: “Es muy bueno, ya lo voy a perjudicar pero ni modo. Muy inteligente, sabe argumentar, argumenta y eso es pues que no se insulte, sino que haya debate con argumentos”, aseveró el 27 de julio.

