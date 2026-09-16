El calor de Cancún afecta a Lucero durante su show por el Grito de Independencia

La cantante mexicana Lucero comparte un mensaje grabado desde su camerino previo a su presentación musical en Cancún con motivo de la celebración del Grito de Independencia de México. En el video para redes sociales, la artista menciona los preparativos previos a subir al escenario junto con el cantante Manuel Mijares para festejar las fiestas patrias.

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Lucero presentó cansancio y síntomas de deshidratación durante su show por el Grito de Independencia en Cancún, donde compartió escenario con Mijares.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la cantante sentada mientras interpretaba algunas canciones, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

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La cantante había llegado a Cancún para participar en la celebración patriótica junto a Mijares. Antes de salir al escenario, compartió un video desde el camerino, donde se mostró animada y agradeció a las personas que se reunieron para celebrar la noche mexicana con música.

Lucero se alistó con Mijares antes de salir al escenario en Cancún

En el video previo al concierto, Lucero dijo que se encontraba lista para cantar ante el público que acudió a la celebración por el Grito de Independencia. La artista también adelantó que Mijares terminaba de prepararse antes de su participación.

La cantante se sintió mal durante el concierto (Tiktok captura de pantalla)

“Mi gente linda, pues ya estamos aquí, en el camerino, esperando a salir en muy poquito ratito”, comentó la cantante. Lucero indicó que el espectáculo se realizaría en Cancún y que esperaba encontrarse con los asistentes minutos más tarde.

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La intérprete habló de la noche como una celebración para México. “Vamos a dar el Grito, a celebrar, a estar festejando a México con toda la gente bonita que va a venir”, expresó antes de subir al escenario.

También dedicó un mensaje a sus seguidores y mencionó que el público ya comenzaba a reunirse en el lugar. “Gracias a toda la gente linda que está aquí para celebrar a México con nuestra música y con nuestras canciones. Un besote y que viva México”, dijo.

Lucero cantó sentada durante parte del concierto patrio

El ambiente cambió durante la presentación. En clips que circularon en redes sociales, la artista apareció sentada mientras interpretaba parte de su repertorio, una imagen que llamó la atención entre quienes seguían el show desde el lugar y en plataformas digitales.

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La cantante Lucero se presenta sentada sobre una estructura en el escenario durante un concierto masivo en Cancún, Quintana Roo. En las imágenes se observa a la artista sosteniendo un micrófono mientras canta, acompañada por su equipo de músicos y por el cantante Manuel Mijares, quien también interviene en el escenario frente al público.

Los videos mostraron que Lucero continuó con sus canciones, aunque con una energía distinta a la que suele proyectar en sus conciertos. La decisión de sentarse abrió dudas entre los usuarios, quienes cuestionaron si había sufrido algún problema de salud durante la noche.

Una asistente identificada como Andrea_gd3 describió las condiciones del evento y habló de las altas temperaturas en Cancún. “Más de 35 grados en Cancún, golpe de calor y desvelada incluidos”, escribió en X.

La usuaria también destacó que disfrutó de la presentación de ambos artistas pese al clima. “Mijares y Lucero, espectaculares aun con unas condiciones climáticas durísimas”, publicó tras el concierto.

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El señalamiento sobre el calor coincidió con los mensajes posteriores de la cantante. Lucero no habló de una enfermedad ni de una emergencia médica, pero reconoció que su cuerpo resintió la temperatura durante el espectáculo patrio.

Lucero explicó que sudó mucho y se habría deshidratado

La preocupación creció luego de que una usuaria preguntó por el estado de salud de la cantante. “¿Qué le pasó a la mujer con más energía del mundo entero? Esto sí que es preocupante”, escribió una seguidora, quien pidió a Lucero que se reportara.

La artista respondió directamente a ese mensaje y explicó la causa de su malestar. “Jajajjajaja es que sudé mucho, por tanto calor y creo que tal vez me deshidraté un poquito”, escribió.

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Emocionada y haciendo un 'live' a través de los celulares de sus fans, Lucero recibió el amor de sus admiradores (Ocesa: José Jorge Carreón)

Lucero agregó que se sintió fatigada durante el show, aunque señaló que después recibió atención para refrescarse. “Me sentía como cansada pero ya después me refresqué y electrolitos y todo muy bien”, añadió.

En otra respuesta, la cantante volvió a referirse a las condiciones del concierto. Una fan le escribió: “Lucero: la artista que eres”, mensaje que fue acompañado por muestras de afecto y reconocimiento a su desempeño sobre el escenario.

“Gracias mi lindaaaa. Me dio algo de deshidratación por el calorcito, puede ser. Pero ya después todo súper. Ya a todo dar y a dormir”, respondió la intérprete.

La explicación de Lucero apuntó a un episodio de cansancio ligado al calor y a la pérdida de líquidos. La cantante sostuvo que mejoró luego de hidratarse y consumir electrolitos tras terminar su participación en Cancún.

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La cantante realiza actualmente una gira con su ex esposo Manuel Mijares Foto: Cuartoscuro

Fans de Lucero celebraron que se recuperó tras el show

Los seguidores de la cantante reaccionaron con mensajes de apoyo luego de conocer su explicación. Varios usuarios destacaron que Lucero mantuvo su compromiso con el público y continuó con el espectáculo pese a que se sintió cansada.

Las imágenes de la artista sentada habían detonado comentarios de alarma, pues algunos seguidores consideraron inusual verla actuar con menos movimiento en el escenario. La respuesta de la cantante calmó parte de las dudas al asegurar que ya se encontraba mejor.

Lucero cerró sus mensajes con una referencia al descanso después de la jornada. “Ya a todo dar y a dormir”, escribió tras explicar que la deshidratación habría sido consecuencia del calor que enfrentó durante la celebración del Grito de Independencia.

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