Feria de San Francisco del Rincón 2026: Alex Lora, Grupo Bronco y El Trono de México encabezan 21 días de música y tradición

El escenario principal será el Teatro del Pueblo, con entradas que van de 50 a 150 pesos según la fecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Francisco del Rincón, en Guanajuato, vivirá del 18 de septiembre al 4 de octubre su feria anual, con 21 días de conciertos, gastronomía, deporte y espectáculos familiares. La cartelera reúne a Alex Lora al frente de El Tri, a Grupo Bronco y a El Trono de México, junto con artistas de música regional mexicana, lucha libre y funciones para público infantil.

El escenario principal será el Teatro del Pueblo, con entradas que van de 50 a 150 pesos según la fecha. La inauguración corresponderá a Herencia de Grandes el viernes 18 de septiembre, con un costo de entrada de 150 pesos.

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Feria de San Francisco del Rincón

Programación y precios de la Feria de San Francisco del Rincón 2026

La cartelera continúa el 19 de septiembre con Grupo Bronco (120 pesos) y sigue el 20 de septiembre con un tributo a La Granja de Zenón junto a Hernán “El Potro” (80 pesos). El 23 de septiembre habrá una función de lucha libre con entrada de 50 pesos, la más económica de todo el programa.

Titanes de Durango se presentará el 24 de septiembre (80 pesos) y El Trono de México llegará el 25 de septiembre, con boletos a 100 pesos. El 26 de septiembre subirán al escenario Pequeños Musical y Los Valedores de la Sierra, también a 100 pesos.

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El 27 de septiembre será una de las fechas centrales de la feria: además de tributos a Bely y Beto y a Luli Pampín, se presentará El Tri, liderado por Alex Lora, con entrada de 100 pesos. Después llegará el turno de Los Dos de la S (30 de septiembre) y Grupo Bryndis (1 de octubre), ambos con 80 pesos de entrada.

El cierre incluye a Luis Ángel “El Flaco” el 2 de octubre (100 pesos), Marca Registrada el 3 de octubre (150 pesos) y, el 4 de octubre, un tributo a las Guerreras K-Pop, a Lara Campos y la presentación de Banda MACH, con boletos a 80 pesos. Antes de cada show estelar, el escenario abre a partir de las 6:00 pm con presentaciones de talento local del municipio.

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Un cartel promocional anuncia la cartelera de la Feria San Francisco del Rincón 2026, con sus fechas, artistas y costos en Guanajuato. (Feria San Francisco del Rincón )

Alex Lora y El Tri, 58 años de rock ininterrumpido

Alex Lora, voz principal, guitarra y líder de la banda desde su fundación, ha sostenido una carrera que suma 55 álbumes entre grabaciones de estudio, discos en vivo y producciones sinfónicas. Entre los hitos de su discografía figura Simplemente (1984), certificado multiplatino, que incluyó el éxito continental “Triste Canción”. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El Tri llega a San Francisco del Rincón en pleno festejo de sus 58 años de trayectoria. La agrupación nació el 12 de octubre de 1968 bajo el nombre Three Souls in My Mind, y adoptó formalmente su denominación actual en 1984, tras perder los derechos legales sobre el nombre original.

Alex Lora, voz principal, guitarra y líder de la banda desde su fundación, ha sostenido una carrera que suma 55 álbumes entre grabaciones de estudio, discos en vivo y producciones sinfónicas. Entre los hitos de su discografía figura Simplemente (1984), certificado multiplatino, que incluyó el éxito continental “Triste Canción”.

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La banda también grabó en 1988 un disco en vivo dentro del penal de Santa Martha Acatitla, un episodio que se convirtió en referencia del rock en español. En 2026, El Tri recorre México, Estados Unidos y Europa con la gira Adicto al Rocanrol, que incluye once fechas en nueve países europeos y que culminará el 12 de octubre en Barcelona, día en que la agrupación cumplirá 58 años sin interrupciones.

En entrevista con Infobae Perú, Lora explicó el origen de esa cifra: “Del 12 de octubre del 68 al 12 de octubre del año pasado, se cumplieron 57 años ininterrumpidos de rocanrolear”. Durante ese periodo, según detalló, la banda grabó 55 álbumes, 53 en formato físico y dos digitales.

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Grupo Bronco, casi cinco décadas de música regional mexicana

Grupo Bronco se formó en 1979 en Apodaca, Nuevo León, bajo el liderazgo de José Guadalupe Esparza, conocido como “Lupe” Esparza, voz principal y bajista del grupo desde su origen. La agrupación pasó más de 15 años tocando antes de alcanzar reconocimiento masivo, un salto que llegó con el tema “Sergio el Bailador”.

La banda se disolvió en 1997, en pleno auge de popularidad, y regresó en 2003 bajo el nombre El Gigante de América antes de retomar su denominación original. Desde entonces, mantiene una formación que combina a Esparza con una nueva generación de músicos: René Esparza, José Adán Esparza, Javier Cantú y Arsenio Guajardo.

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Bronco lanzó recientemente el sencillo “Contigo Lo Supe”, interpretado por René Esparza, con el que busca conectar a su público histórico con nuevas audiencias. En paralelo, la agrupación presenta la gira El Gran Baile, con dos fechas confirmadas los días 2 y 3 de octubre en la Arena Monterrey, apenas unos días después de su paso por San Francisco del Rincón.

Con 47 años de trayectoria, el grupo ha recorrido escenarios como el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional y el YouTube Theater, además de giras por Centro y Sudamérica que lo llevaron a países como Argentina, Bolivia y Paraguay.

El Trono de México, del duranguense a sus lanzamientos recientes

En 2025 publicó el álbum en vivo En Vivo Desde la Arena CDMX, y en febrero de 2026 estrenó el sencillo “Está Llorando Mi Corazón”. (Redes sociales)

El Trono de México nació en 2004 en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, con Everardo “Lalo” Marcelino Ávila como vocalista principal y director musical. La banda se especializó inicialmente en el género duranguense y con el tiempo amplió su repertorio hacia el mariachi, la bachata, la cumbia y los corridos.

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Su álbum Almas Gemelas (2008) certificó disco de oro en Estados Unidos e incluyó temas que se volvieron parte de su repertorio permanente, como “Por Amor a Ti” y “Te Ves Fatal”. Entre 2022 y 2023, el grupo lanzó los sencillos “No Valoraste”, “Quiero Pero No Puedo” y “Sufres Porque Quieres”, y en 2024 colaboró con Los Primos de Durango en una nueva versión de “Almas Gemelas”.

En 2025 publicó el álbum en vivo En Vivo Desde la Arena CDMX, y en febrero de 2026 estrenó el sencillo “Está Llorando Mi Corazón”. La agrupación mantiene actividad constante en ferias y palenques del país, un formato de presentación que coincide con su participación en San Francisco del Rincón.

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San Francisco del Rincón, la Capital Mundial del Sombrero

San Francisco del Rincón, conocido popularmente como “San Pancho”, es reconocido como la Capital Mundial del Sombrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio anfitrión de la feria fue fundado el 20 de enero de 1607 por un grupo de indígenas otomíes, y obtuvo el título de Villa en 1865 por decreto imperial de Maximiliano I. En 1867 se constituyó formalmente como municipio del estado de Guanajuato.

San Francisco del Rincón, conocido popularmente como “San Pancho”, es reconocido como la Capital Mundial del Sombrero. Se estima que el 80% de los sombreros que México exporta se producen en esta localidad, una tradición que se remonta al siglo XVIII, cuando los artesanos tejían piezas con palma traída de la tierra caliente michoacana.

El municipio cuenta con más de 50 fábricas dedicadas a esta industria, entre ellas Sombreros Morcon, que en 2026 cumple 100 años de operación, y Sombreros Salazar Yépez, con más de 70 años de tradición en la elaboración de sombreros charros. La producción local ha llegado a manos de figuras internacionales y forma parte de pedidos especiales como el sombrero charro oficial de la FIFA para el Mundial 2026.

Junto al sombrero, la fabricación de calzado deportivo se consolidó como la segunda actividad económica del municipio, que también combina servicios bancarios, educativos y comerciales como parte de su desarrollo en las últimas décadas.

Actividades deportivas, infantiles y accesos gratuitos

La programación de la feria no se limita a la música. El calendario incluye básquetbol en silla de ruedas, un nacional de BMX, la octava carrera de El Tejedor, béisbol infantil, softbol femenil, una mega clase de zumba, un festival de tiros libres, aquaerobics, un cuadrangular de futbol y un acuatlón, con la mayoría de las actividades sin costo de entrada.

Para el público infantil y familiar, la feria contempla tributos a La Granja de Zenón, a Bely y Beto, a Luli Pampín y a las Guerreras K-Pop, además de funciones de circo y la presentación de los tradicionales Voladores de Papantla.

Los días 21 y 28 de septiembre tendrán acceso gratuito para niños, jornadas en las que también estarán disponibles sin costo los juegos mecánicos y el circo. Esta política de accesos busca ampliar la participación de las familias del municipio durante los 21 días que dura la celebración.