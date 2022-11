“¿Y Ricardo Anaya?”: Sheinbaum resaltó que el panista ya no figura en las encuestas rumbo a 2024

Sheinbaum cuestionó la presencia de Ricardo Anaya en las encuestas (GobCDMX/Twitter)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestiona por el resultado de una encuesta que la posicionó como la favorita rumbo a los procesos electorales de 2024, pero ella destacó la ausencia del ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés, como uno de los posibles candidatos.

Durante la entrega de tarjeta de la “Pensión Universal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad” en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina cuestionó que quien lideró a la alianza entre el MC, PAN y PRD en los comicios electorales federales de 2018 ya no fue propuesto como la carta de Acción Nacional (PAN) para contender nuevamente.

“Me llama la atención que en el caso del PAN no preguntaron por Ricardo Anaya (...) No sé por qué no lo preguntaron, habría que preguntarle a quien hizo la encuesta”, expresó la doctora. Frente al cuestionamiento sobre si Anaya Cortés salió del tema político, la funcionaria respondió que habría que preguntarle a quien hizo la encuesta.

Estamos en Iztacalco para hacer entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, con la secretaria de bienestar @A_MontielR @EstefanyCorreaG y el alcalde @A_QuinteroMX. #EnVivo🔴 https://t.co/IOtxk715ca — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 29, 2022

Y es que en dicho instrumento señalado, algunos de los contendientes de las otras fuerzas políticas contrarias al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son Beatriz Paredes, por el Revolucionario Institucional (PRI), Lilly Téllez por Acción Nacional (PAN) y Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano.

También, fue señalada como la “corcholata” favorita dentro de su partido, ya que cuenta con más puntos porcentuales de preferencia por encima de opciones como Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores (SRE), de Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) o del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Frente a ello, la mandataria expresó que únicamente es una encuesta, pero agradece el apoyo de la ciudadanía.

“Es una encuesta, yo creo que no solo la marcha del domingo, sino el gran apoyo que tiene el presidente de la República, demuestra el apoyo que hay hacia Morena y yo agradezco el resultado que hay en la encuesta, que ha habido no sólo en ésta, sino en otras encuestas”, refirió la aspirante a ser la primer presidenta de México.

El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya (Twitter)

Por su parte, Ricardo Anaya, pese a ya no figurar en algunas encuestas y no ostentar algún cargo público, continúa haciéndose presente dentro de la política nacional a través de sus redes sociales, donde semana con semana critica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue el pasado lunes que el ex dirigente del PAN criticó la marcha que encabezó el presidente de México el pasado domingo 27 de noviembre, la cual calificó de ser “la marcha del acarreo”.

“Ve nomás, cientos y cientos de camiones pagados con tus impuestos llegaron desde la madrugada para traer a la gente, o sea, ve nomás”, expresó el panista. De este modo, acusó al gobierno de pagar con recursos públicos la movilización de la población asistente.

Las principales "corcholatas" de AMLO marcharon junto al presidente (Twitter: Epigmenio Ibarra)

“La marcha de López Obrador fue la marcha del más vulgar acarreo (...) Y todo para que López Obrador pudiera decir que su marcha fue más grande que la de hace dos semanas. Todo ese dinero porque hace dos semanas cientos de miles de ciudadanos pararon a López Obrador en seco”, arremetió el queretano.

Entre tanto, dentro de su partido hay otros perfiles que sobresalen en otras encuestas, como la senadora Lilly Téllez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos o los gobernadores Mauricio Vila y Mauricio Kuri, de Yucatán y Querétaro, respectivamente.

