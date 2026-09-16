Paquete Económico 2027 plantea destinar 46% de la inversión física a Pemex, CFE y nuevos trenes, alerta IMCO

El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

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El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 propone destinar 46% de la inversión física al sector energético y a los nuevos trenes, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La inversión física total prevista para 2027 asciende a 1.03 billones de pesos, equivalentes a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB). El monto representa un aumento real de 3.5% respecto a 2026.

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De ese total, Petróleos Mexicanos (Pemex) concentraría 25% de los recursos, los nuevos trenes 15% y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 6%. En conjunto, estos tres destinos absorberían 46% de la inversión física programada.

Los proyectos prioritarios concentrarían 55% de la inversión física, mientras que el 45% restante se dirigiría a otros programas y proyectos de inversión.

Pemex, el principal destino de la inversión

Pemex sería el principal receptor de recursos para inversión física en 2027. Para la empresa petrolera se contempla un gasto de inversión de 255.5 mil millones de pesos, el segundo menor monto desde 2011, solo por encima de 2026.

El IMCO señala que las posibilidades de revertir el declive de la plataforma de producción de Pemex dependen de su capacidad para explorar y desarrollar nuevos yacimientos.

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Ante la restricción presupuestal, plantea que los recursos para estos proyectos tendrían que provenir de privados mediante esquemas como el vehículo de financiamiento operado por Banobras, las inversiones mixtas y otros tipos de participación.

Para la CFE, el proyecto prevé una inversión de 61 mil millones de pesos. El IMCO considera que esta cifra está lejos de los objetivos del Gobierno Federal en el sector eléctrico.

La Secretaría de Energía prevé inversiones de 740 mil millones de pesos en generación eléctrica y de 244 mil millones en redes eléctricas entre 2026 y 2030. Según el documento, las inversiones mixtas y los proyectos privados deberán cubrir parte de la brecha en generación.

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Inversión física, similar al gasto en programas sociales prioritarios

El gasto previsto en inversión física para 2027, de 1.03 billones de pesos, sería prácticamente igual al monto destinado a programas sociales prioritarios.

Con ello, se revertiría marginalmente la tendencia observada en 2025 y 2026, cuando el gasto social fue mayor que la inversión física.

Sin embargo, el IMCO advierte que la inversión física contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no será suficiente por sí sola para impulsar mayores niveles de crecimiento. Para ello, señala, deberá acompañarse de inversiones mixtas en sectores como energía, agua y logística.

El análisis destaca que la inversión energética es uno de los componentes más relevantes por su peso dentro de la inversión total y por su papel para facilitar otras inversiones.

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Inversión por debajo de referencias internacionales

La inversión física prevista para 2027 equivale a 2.6% del PIB. Esta proporción se ubica 0.9 puntos porcentuales por debajo del promedio de inversión pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 3.5% del PIB.

También está 1.9 puntos porcentuales por debajo de la referencia de alrededor de 4.5% del PIB anual que el Banco Mundial estima necesaria para que las economías emergentes y en desarrollo avancen en sus objetivos de infraestructura. Esta última referencia incluye inversión pública y privada.

El Paquete Económico 2027 fue presentado el 8 de septiembre de 2026 por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, ante la Cámara de Diputados.

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Incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.