“El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo”: así fue la felicitación de Marco Rubio a México por la Independencia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a México por el 216 aniversario del inicio de su Independencia. FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks with reporters following the G7 foreign ministers meeting in La Malbaie, Quebec, Canada March 14, 2025. SAUL LOEB/Pool via REUTERS/File Photo

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, que se conmemora este miércoles 16 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación bilateral, aunque dedicó buena parte de su mensaje a la seguridad, el narcotráfico y el combate contra los grupos criminales.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que México y Estados Unidos atraviesan “un nuevo capítulo” en su relación, durante la administración del presidente Donald Trump, basado —según el funcionario— en un comercio más justo, una mayor cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las economías de mercado.

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El mensaje fue emitido este 16 de septiembre, fecha en la que México conmemora el inicio del movimiento independentista de 1810.

Rubio destaca nueva etapa en la relación bilateral

“México es nuestro vecino, y pocas relaciones internacionales impactan de manera tan concreta la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses”, afirmó Rubio en su mensaje.

El secretario de Estado sostuvo que Washington y México han iniciado una nueva etapa de colaboración bajo el gobierno de Trump y señaló como prioridades el comercio, la seguridad y la prosperidad económica.

Marco Rubio destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad durante su mensaje por el Día Nacional de México. (X @USEmbassyMEX)

La declaración llega en un momento en que ambos gobiernos han colocado la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado entre los principales asuntos de la agenda bilateral.

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Rubio aseguró que Estados Unidos busca trabajar con México para enfrentar los desafíos relacionados con los grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera. En su mensaje, utilizó los términos “crimen organizado transnacional” y “narcoterrorismo” para referirse a las amenazas que, según Washington, afectan a ambos países.

“El flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses”, se lee en el comunicado.

El funcionario también relacionó estos problemas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y con la violencia vinculada a los grupos criminales en México.

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“Todavía nos queda mucho trabajo por hacer”

Rubio afirmó que durante demasiado tiempo ambos países han enfrentado problemas relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, migración y violencia de los cárteles.

México conmemora este 16 de septiembre el 216 aniversario del inicio de la Independencia, que comenzó en 1810 con el levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo. (Presidencia)

En ese contexto, atribuyó a la administración Trump esfuerzos para enfrentar estos fenómenos y aseguró que Estados Unidos está colaborando con México para “debilitar y desmantelar” a los grupos que Washington considera responsables de actividades criminales.

El mensaje no detalló nuevas acciones concretas anunciadas este miércoles, sino que presentó la cooperación en seguridad como uno de los pilares de la relación bilateral.

La postura expresada por Rubio coincide con la prioridad que el gobierno estadounidense ha dado al combate contra organizaciones criminales mexicanas. En días recientes, por ejemplo, el Comando Norte de Estados Unidos destacó una operación realizada en Chihuahua en la que fueron detenidos presuntos integrantes de La Línea, vinculada al Cártel de Juárez, y señaló que la operación se apoyó en labores de inteligencia compartidas con México.

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El secretario de Estado sostuvo que, pese a los avances que Washington atribuye a esta nueva etapa, “todavía nos queda mucho trabajo por hacer juntos”.

Rubio afirmó que Estados Unidos está comprometido con un México “seguro, libre y próspero” y consideró que el país seguirá siendo un socio fundamental para Washington durante las próximas décadas.

Rubio afirmó que Washington y México todavía tienen “mucho trabajo” por hacer en materia de seguridad y cooperación bilateral. (Ministerio de Gobernación)

El mensaje concluyó con una felicitación al pueblo mexicano por el aniversario de su Independencia.

El 16 de septiembre y la relación México-EU

El pronunciamiento estadounidense ocurre mientras México celebra el aniversario del inicio de su movimiento independentista con ceremonias oficiales y desfiles cívico-militares en distintos estados del país.

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó las actividades conmemorativas del 16 de septiembre y el desfile militar que recorrió las principales calles del Centro Histórico.

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El gobierno mexicano también ha utilizado las celebraciones para destacar conceptos como soberanía e independencia nacional. En un discurso pronunciado durante las actividades de este miércoles, Sheinbaum afirmó que México no se entrega ni se arrodilla, en un contexto marcado por la relación con Estados Unidos.

En contraste, el mensaje de Rubio buscó subrayar la interdependencia entre ambos países, particularmente en materia de seguridad y prosperidad económica.

Así, mientras México conmemora este 16 de septiembre el inicio de la lucha independentista de 1810, Washington aprovechó la fecha para reiterar que considera la relación con su vecino del sur estratégica y para insistir en una agenda bilateral donde seguridad, comercio y combate al crimen organizado ocupan un lugar central.

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