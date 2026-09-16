México

Acusan a Thalía de destruir clásico de Juan Gabriel al hacerlo bachata y cantarlo en Times Square con mariachi

La cantante participó de una transmisión especial de ‘Despierta América’ pero su interpretación rápidamente desató reacciones

thalia -México- 16 septiembre
(Captura de pantalla ig Jhonssy Sulbaran)
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Thalía estuvo este 16 de septiembre en Times Square, Nueva York, para interpretar Así fue, tema de Juan Gabriel, durante una transmisión de Despierta América. La cantante llevó su versión a un arreglo con mariachi y ritmo cercano a la bachata, pero el número recibió críticas por el supuesto playback, la puesta en escena y el sonido de la presentación.

La publicación que Jhonssy Sulbaran difundió, mostró el momento en que Thalía estuvo acompañada al piano por Arthur Hanlon. El mensaje describió su actuación como una interpretación con “voz y sentimiento” para recordar uno de los clásicos de Juan Gabriel.

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El video también mostró elementos que concentraron la atención de los usuarios. Detrás de la cantante apareció un camión recolector de basura, mientras varios transeúntes miraban la escena en medio de la actividad habitual de Times Square.

Thalía llevó “Así fue” a un arreglo con mariachi y ritmo de bachata

Thalía apareció con un vestido largo rosa entallado, con pedrería plateada y plumas. La cantante se colocó frente al piano de Arthur Hanlon, con músicos de mariachi detrás, para cantar Así fue a su manera.

La versión no siguió el arreglo tradicional que Juan Gabriel popularizó. La base musical mezcló mariachi con una percusión más cercana a la bachata, un detalle que provocó confusión entre parte de la audiencia.

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“¿Por qué mariachis tocando bachata-salsa?”, escribió una persona en Instagram. Otros usuarios cuestionaron el contraste entre los instrumentos, el vestuario y la locación elegida para el número televisivo.

La presentación se realizó como parte de una transmisión de Despierta América. El post destacó el acompañamiento de Hanlon y aseguró que la interpretación hizo revivir una canción que continúa presente entre distintas generaciones.

Algunos comentarios respaldaron a la cantante. “Te vi recién antes de ir a mi trabajo y es hermosa en persona”, señaló una usuaria. Otra persona se limitó a escribir: “Qué voz”.

Usuarios acusaron a Thalía de hacer playback durante la actuación

Las reacciones negativas se concentraron en la acusación de que la voz de Thalía no correspondía a una interpretación en vivo. La publicación no precisó si el número fue grabado previamente, tuvo pista de apoyo o se realizó bajo otro formato de producción.

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega a México el 28 de agosto.
La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))

“Y dale con el pinche lip sync”, comentó un usuario. Otro escribió: “Hasta cuándo el playback”. Los señalamientos se repitieron entre las respuestas, aunque no hubo una confirmación independiente sobre el uso de una pista vocal.

La crítica también alcanzó la elección de “Así fue”, una de las canciones más conocidas de Juan Gabriel. Varios seguidores sostuvieron que la adaptación alteró demasiado la composición original.

“Pero qué necesidad de dañar las canciones”, se lee en uno de los comentarios. Otro usuario escribió: “Si Juan Gabriel pudiera ver esto, se vuelve a morir”.

Las respuestas incluyeron burlas sobre el sonido de la actuación. “Ora que bachata y el mariachi detrás”, comentó una persona, mientras otra señaló: “Yo estoy como el mariachi del guitarrón”.

El camión recolector de basura se volvió parte de las críticas

La presencia del camión recolector detrás de Thalía fue otro de los puntos más mencionados. En el video, el vehículo quedó integrado al fondo del escenario improvisado en una de las zonas con mayor tránsito de Manhattan.

Thalia attends the Billboard Women in Music Awards in Los Angeles, California, U.S., April 29, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Thalia attends the Billboard Women in Music Awards in Los Angeles, California, U.S., April 29, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

“Me perdí, culpa del camión recolector de basura”, escribió un usuario. Otro añadió: “Nadie vio el camión de la basura detrás”.

El contraste entre el vestuario de Thalía, los músicos y el entorno urbano llevó a varias personas a cuestionar la producción. “Muchas plumas, brillo y drama, pero la voz para cuándo”, comentó una usuaria.

También hubo mensajes que calificaron la presentación como excesiva. “Hay una línea muy delgada entre el ridículo”, escribió una persona en la publicación. Otro comentario afirmó: “Junta más gente un atropellado”.

La actuación de Thalía circuló este 16 de septiembre con comentarios divididos entre quienes celebraron su presencia en Times Square y quienes rechazaron el supuesto playback, el arreglo tipo bachata y la forma en que reinterpretó “Así fue” de Juan Gabriel.

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