¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre?

Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició actividades a las 07:00 horas de este miércoles 16 de septiembre debido a las festividades, el servicio del Metrobús también empezó su servicio a las 05:00 horas. Son las dos redes de transporte masivo en la Ciudad de México que mueven a miles de usuarios diarios.

A continuación podrás seguir las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del Metro CDMX, también conocerás las novedades más recientes de la operación del Metrobús CDMX en sus 7 líneas que recorren diferentes puntos de la capital

Estas son las últimas actualizaciones EN VIVO del servicio del transporte público: