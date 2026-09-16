¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició actividades a las 07:00 horas de este miércoles 16 de septiembre debido a las festividades, el servicio del Metrobús también empezó su servicio a las 05:00 horas. Son las dos redes de transporte masivo en la Ciudad de México que mueven a miles de usuarios diarios.
A continuación podrás seguir las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del Metro CDMX, también conocerás las novedades más recientes de la operación del Metrobús CDMX en sus 7 líneas que recorren diferentes puntos de la capital
Estas son las últimas actualizaciones EN VIVO del servicio del transporte público:
Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) aseguraron más de 400 kilogramos de artículos elaborados con pólvora esto como parte del operativo “Cero Pirotecnia” que implementaron en las instalaciones de las 12 líneas del Metro CDMX.