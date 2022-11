Roberto Madrazo acusó a Sheinbaum y Layda Sansores de orquestar ruptura de Monreal con Morena

Roberto Madraza acusó que la posible salida de Ricardo Monreal de Morena se planeó al interior del partido (SUN/CUARTOSCURO)

El ex candidato presidencial del PRI en 2006, Roberto Madrazo Pintado, se lanzó en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quienes acusó de orquestar la salida del senador Ricardo Monreal de Morena.

Marcha a favor de AMLO costará mil 500 millones de pesos, expuso Roberto Madrazo El dinero, que saldrá de recursos públicos, podría utilizarse en vacunas o medicinas pero prefirieron gastarlo en el traslado de personas, lamentó el ex candidato presidencial VER NOTA

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Tabasco expuso que desde el interior de Morena se planeó la salida del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y también aspirante a ser el próximo presidente de México.

“Desde dentro de Morena, Claudia Sheinbaum y Layda Sansores planearon la salida de Ricardo Monreal... y hoy el Presidente lo confirma... no habrá lugar para la reconciliación. Es momento de definirse... lealtad ciega o convicción...”, redactó el priista.

Desde dentro de Morena, @Claudiashein y @LaydaSansores planearon la salida de @RicardoMonrealA… y hoy el Presidente lo confirma… no habrá lugar para la #reconciliación.



Es momento de definirse… lealtad ciega o convicción… — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) November 30, 2022

Y es que en las últimas semanas, en el marco de la adelantada carrera presidencialista, Sansores San Román arremetió en contra del ex gobernador de Zacatecas, pues reveló sus presuntos vínculos con el actual dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno.

Roberto Madrazo acusó que la marcha de AMLO fue el primer acto de campaña de Morena para 2024 De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 1.2 millones asistieron a la congregación que convocó el presidente López Obrador; sin embargo, la oposición acusó supuesto acarreo de personas VER NOTA

Incluso, el mismo Monreal, quien presentó varias denuncias en contra de la mandataria campechana, acusó a Sheinbaum de estar detrás de una “campaña sucia” en su contra para perjudicarlo; hechos que negó la ex delegada de Tlalpan.

Es en ese sentido que el líder de Morena en el Senado fue acusado por diversos morenistas de “alejarse” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el zacatecano ha promovido la consigna de “reconciliar a México”.

Ricardo Monreal: 50 diputados de Morena extendieron su apoyo al senador que quiere ser presidente Los legisladores del Palacio de San Lázaro se pusieron del lado de Monreal Ávila por encima de Layda Sansores, gobernadora de Campeche VER NOTA

Frente a la embestida dentro de su propio partido, el morenista señaló recientemente que ha sostenido negociaciones con miras a definir una posible candidatura presidencial con la alianza Va por México, la cual integra el PRI, el PAN y el PRD.

Ricardo Monreal con Santiago Creel y Mariana Gómez del Campo (Foto: Twitter / @SantiagoCreelM)

“Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última decisión”, reveló el político en Madrid durante su asistencia a la Reunión Interparlamentaria entre España y México. “Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello, porque no lo siento. Dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos”.

En ese marco, líderes de la oposición han expresado su intención de recibir a Ricardo Monreal en las filas de su alianza. El líder del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro, expresó que ve en el senador un candidato de su coalición.

“Hemos hablado con el senador Monreal. El PRD tiene las puertas abiertas, está convencido el PRD de que el proceso de selección de la candidatura de Va por México debe iniciar ya. Sí, contesto con claridad, sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal”, expresó el perredista.

Moreno Cárdenas expresó que su partido aceptaría a Ricardo Monreal (Twitter/@alitomorenoc)

Por su parte, el Alito Moreno tampoco descartó a Monreal Ávila como su candidato rumbo a 2024. “Es un mexicano comprometido, él milita en un partido político, él ha fijado una postura y, bueno, siempre tendrá nuestro reconocimiento para sumarse siempre a la fortaleza del proceso democrático en México”, refirió el pasado 28 de noviembre.

También, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado, el panista Santiago Creel, confirmó las negociaciones con Monreal. En España, donde se encontraron juntos el fin de semana pasado, reveló que él y el aún morenista encabezarán un recorrido por el país denominado “Diálogo y Reconciliación”.

Sin embargo, dicho acercamiento no fue tomando de la mejor manera al interior del partido fundado por AMLO. Fue así que el senador César Cravioto acusó a Morenal de “acercarse a la derecha rancia”.

Monreal junto a Santiago Creel del PAN, Luis Cházaro y Miguel Ángel Mancera, del PRD (Foto: Especial)

“Monreal tiene que hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas, porque creo que no están siendo respaldadas por la mayoría del obradorismo y del movimiento que está transformando este país”, reviró.

Por otro lado, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el senador causa “repudio y rechazo” dentro del partido, por lo que si busca “reconciliación” debería comenzar dentro de su instituto político. Además, recalcó que sigue siendo considerado una “corcholata”.

“Nosotros como partido no lo vamos a descartar, pero evidentemente si quiere participar, tendría que iniciar un proceso así como él dice, de reconciliación nacional, tendría que empezar por la militancia de Morena”.

SEGUIR LEYENDO: