Danna Paola sufrió un nuevo incidente en concierto: se quedó colgando de un arnés

Danna Paola quedó colgando de su arnés luego de perder el apoyo de la plataforma en la que estaba (Captura de pantalla YouTube/Instagram @dannapaola)

De nueva cuenta, Danna Paola sufrió un incidente durante uno de sus conciertos de su tour XT4515. La cantante se encontraba arriba de un andamio, a varios metros del suelo, cuando quedó colgando del arnés que la sostenía.

La gira XT4515 ha comenzado con algunos incidentes, los cuales inclusive han llevado a que los conciertos sean pospuestos o que tenga que terminar antes; el pasado 28 de noviembre no fue la excepción.

El incidente sucedió durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, al momento en que la intérprete de Mala fama estaba en el aire sobre un andamio como parte de su show, cuando de repente dejó la plataforma que tenía como apoyo.

La cantante intentó regresar al andamio lo más rápido posible, anclándose con una de sus piernas (Captura de pantalla YouTube)

“A la mier**. No, pues ya me fui”, dijo Danna mientras se sostenía de su arnés y se alejaba de la estructura de metal. Al mismo tiempo, el público estalló en risas por la escena que estaba dando la exprotagonista de Élite.

Mientras intentaba volver a su posición, preguntaba a su equipo qué podía hacer, hasta que la jalaron del arnés para que pudiera subirse de nuevo al andamio.

“¿Saben qué? Se me fue el piso. El piso me da vueltas, literal”, comentó una vez que logró enganchar una de sus piernas a la estructura, continuó confesando que justamente ese día no hicieron las pruebas correspondientes con su equipo. “¿Qué creen? Que hoy no se probó, en la mañana”.

Pese a este pequeño incidente, la cantante siguió su show sin más complicaciones.

Los problemas dentro de los conciertos de Danna Paola

Uno de los primeros pormenores a los que se ha enfrentado la protagonista de Atrévete a Soñar en su gira XT4515 fue el pasado 11 de noviembre en Guadalajara, cuando arrancó el tour.

En aquella ocasión, Danna se golpeó a sí misma mientras bailaba y se abrió la ceja. Casi inmediatamente se dio cuenta de lo que le sucedió porque su ojo comenzó a cerrarse debido a la inflamación y salió del escenario para que la atendieran.

La cantante tuvo que llevar un vendaje en la cabeza para cubrir la herida y, pese a todo, continuó con su show.

Danna Paola se abrió ligeramente la ceja por haberse pegado con su rodilla en el suelo (Twitter/@marioluna31)

Luego de esto, en redes sociales Danna Paola fue criticada debido a que supuestamente habría hecho playback y no interpretó todas las canciones que el público esperaba, aunque se desconoce si esto fue real.

Días después, durante su primer concierto en el Auditorio Nacional, la intérprete de Oye Pablo tuvo otro percance con el sonido, supuestamente desafinando. En esta ocasión ella se mostró molesta con su equipo por la forma en que reaccionó, quitándose el auricular de apoyo.

Aunado a esto, desde antes de que comenzara la gira, la actriz tuvo que posponer los dos primeros conciertos. El primero, el cual sería en Veracruz el 22 de octubre, tuvo que pasar hasta el 26 de noviembre y, después, se postergó hasta el 13 de marzo de 2023.

Danna confesó que le causó ansiedad el confrontar los problemas iniciales de su tour (Foto: Instagram/@dannapaola)

Lo mismo sucedió con el show programado en San Luis Potosí para el pasado 4 de noviembre, el cual será hasta el próximo 17 de diciembre.

La decisión de posponer los conciertos se debió a que los proveedores no cumplieron con las entregas en las fechas establecidas, causando que ella no pudiera siquiera tener sus ensayos previo a los shows.

Debido a estos problemas, la intérprete de Mundo de caramelo confesó que tuvo serios problemas de ansiedad y, además, tuvo que afrontar las críticas de los fans que se molestaron por esto.

