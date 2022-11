“Para que les arda más”: Morena y sus aliados presumieron fortaleza de su alianza

Gerardo Fernández Noroña, Carlos Puente e Ignacio Mier Velazco (Twitter/@NachoMierV)

Este martes 29 de noviembre, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que la discusión y votación de la reforma electoral en el pleno de San Lázaro se pospuso para el martes 6 de diciembre, por lo que la oposición especuló que se debía a desacuerdos dentro de la alianza oficialista.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de dicha Cámara expresó que no existe tal división entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) Y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM.

“Los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo esta foto de la Coalición para que les arda más a la oposición”, redactó el poblano, junto a una foto donde se le ve en compañía de Gerardo Fernández Noroña, líder del PT y Carlos Puente Salas, coordinador del Verde.

Los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo está foto de la Coalición para que les arda más a la oposición. pic.twitter.com/jQzVEne4SG — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 29, 2022

De acuerdo con Mier Velazco, la decisión de aplazar la discusión fue “por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral” el cual fue aprobado el pasado lunes por las comisiones unidad de Reforma Electoral, Gobernación y Población, así como de Puntos Constitucionales.

El plazo fue solicitado por los líderes de la Coalición Juntos Hacemos Historia con el fin de que las y los legisladores tengan tiempo de estudiar el dictamen; lo cierto es que Morena y sus aliados al momento no cuentan con los votos necesarios para lograr aprobar dicha reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, la oposición acusó que la solicitud de prórroga se dio porque la alianza mayoritaria se está fracturando, así como que el tiempo extra es para “amenazar a la oposición”, acusaron políticos como Felipe Calderón y Roberto Madrazo.

“No tienen los votos. Quieren tiempo para extorsionar, como hicieron con el tema del transitorio. Verdadera mafia que envía a golpeadores a la cobranza. Resistan diputadas y diputados. No importa la amenaza, sea algo penal o algún escándalo”, expresó el ex presidente Calderón.

El PRI reafirmó su postura negativa sobre la Reforma Electoral (Twitter/@alitomorenoc)

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, acusó que Morena no puede ni convencer a sus aliados. “El día de hoy se ha hecho evidente que el presidente López Obrador no tiene los votos para una reforma constitucional muerta, pues no pueden convencer ni siquiera a sus aliados”, condenó.

Frente a los señalamientos de ruptura, el líder del Verde, Carlos Alberto Puente, señaló que su partido no tiene intenciones de sumarse a la alianza del PRI, PAN y PRD —Va por México— mientras que reafirmó su apoyo al presidente López Obrador. También, negó una presunta negociación de votos.

“No estamos negociando nada. Lo dejo muy claro, de ninguna manera, porque se ha prestado hasta la especulación, porque se ha llegado al nivel de que dicen que podríamos estar valorando irnos a la alianza de la oposición”, indicó el diputado.

“Yo no he pedido nada para transitar en ello. Lo dejo muy claro. Porque nuestra definición ha estado clara y ha sido sin titubeos. El domingo acompañamos al presidente en la marcha que celebra cuatro años de su gobierno, pero que nosotros vemos, de manera muy clara, que es un momento de definiciones políticas y el momento de reafirmarlas y de saber quien está de este lado y quien no”, expresó.

