Oposición tundió a Morena por aplazar la discusión de la Reforma Electoral: “Tienen miedo y se nota”

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) revivió el deja vú de la Reforma al Ejército y solicitó una prórroga hasta el próximo 6 de diciembre para la conversación y eventual votación de la Reforma Electoral.

Como era de esperarse, esto detonó una ola de descalificaciones de las personalidades opositoras, quienes acusaron a la militancia guinda de querer extorsionar para obtener los votos suficientes y conseguir el pase de la iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No tienen votos. Quieren tiempo para extorsionar. Verdadera mafia que envía a golpeadores a la cobranza”, aseveró el ex presidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter, donde también llamó a las y los legisladores a “resistir las amenazas penales o escándalos” morenistas. “Resistir es principio de la victoria”, atajó.

Fue el coordinador de los diputados morenista, Ignacio Mier, quien comunicó la postergación de las discusiones legislativas “por prudencia y para dar tiempo al análisis” del dictamen que sería abordado en la sesión de este 29 de noviembre.

Sin embargo, para la oposición, esto deja en evidencia el supuesto miedo de Regeneración Nacional por la falta de apoyo a fin de conseguir los 334 votos necesarios para la mayoría calificada. Así lo refrendó el polémico influencer, Chumel Torres:

“Morena quiere patear la votación de la reforma electoral para dentro de un mes. La oposición quiere que se vote hoy. Aquí alguien tiene miedo y se nota”.

De igual modo lo aseveró la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, y agregó que dicha preocupación movería a los de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) a buscar apoyo - bajo amenazas y chantajes, según dijo - en otros legisladores.

“Morena en Cámara de Diputados sabe que NO TIENE LOS VOTOS PARA DESTRUIR AL INE y están pasando para la siguiente semana la discusión del dictamen que estaba programada para hoy. ¡Quieren ganar tiempo para amenazar diputados!”, escribió la blanquiazul en la misma plataforma.

En tanto, Fernando Belaunzarán, también blanquiazul, consideró que la supuesta desesperación de López Obrador - materializada con Morena - sería reflejo de lo que estaría dispuesto a hacer para que su partido triunfe en los presidenciables del 2024.

“Necesita más tiempo para comprar, intimidar y amenazar diputados. Está desesperado porque huele su derrota en 2024 y quiere robarse la elección presidencial”.

Por supuesto, el panista Javier Lozano se unió a las arremetidas con “una traducción” de lo que Mier Velazco habría querido comunicar: que su bancada “necesita tiempo para comprar o doblar a quienes se dejen”, publicó, afirmando que no sólo el nivel constitucional de la reforma está en riesgo del rechazo, también el Plan B que AMLO anunció como medida alternativa.

No obstante, es pertinente recordar que el propio López Obrador reconoció que aplazar la discusión no será suficiente para que los partidos de oposición rectifiquen su postura. Ante ello, adelantó que no esperará el debate de la constitucional y enviará su “Plan B” antes del término del periodo.

“Ya es políticamente un hecho de que el bloque conservador va a impedir la reforma. (...) No quiere que haya menos diputados y senadores. Quieren seguir manteniendo a los plurinominales”, puntualizó en su conferencia matutina.

