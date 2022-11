INE aprobó multar a partidos por 673 mdp pesos; Morena y PT los de más irregularidades en 2021

(Foto: especial)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó este martes que los partidos políticos serán multados por un total de 673 millones 353 mil 056 pesos por irregularidades detectadas en sus gastos e ingresos durante el proceso electoral 2021.

Y es que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la fiscalización a partidos nacionales y locales es una facultad de Estado que se le confiere a ese órgano electoral para garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio del gasto entregado a los partidos y cerrarle el paso al financiamiento ilegal.

Precisó que el 65% de las infracciones corresponden a egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, registro extemporáneo de operaciones, recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

De acuerdo al informe, de los más de 673 millones de pesos, el 79% de dichas sanciones se concentran en cuatro partidos políticos, siendo los dos primeros de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) y los otros dos de la oposición:

1. Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 323 millones 483 mil 526 pesos

2. Partido del Trabajo (PT)

3. Partido de la Revolución Institucional (PRI)

4. Partido Acción Nacional (PAN)





