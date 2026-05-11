La botana saludable: descubre cómo el chabacano deshidratado cuida tu digestión, la vista y la salud cardiovascular

Es considerado un aliado natural para el bienestar digestivo gracias a su aporte de vitaminas y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chabacano deshidratado se incorpora con frecuencia en la dieta diaria de quienes buscan opciones que aporten fibra, vitaminas y antioxidantes. Los especialistas señalan que este fruto puede contribuir a la salud digestiva, ocular y sanguínea desde su consumo habitual.

Diversos análisis nutricionales reportan que el chabacano deshidratado contiene hasta 7 gramos de fibra por cada 100 gramos. Esta cifra representa una fracción considerable de la recomendación diaria para adultos. La fibra permite que el tránsito intestinal se mantenga regular. Además, ayuda a prevenir episodios de estreñimiento y favorece la sensación de saciedad después de cada comida.

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El aporte de vitaminas para proteger la vista

Con antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular y vitaminas que protegen la función visual, el chabacano deshidratado se posiciona como uno de los frutos secos preferidos para promover una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chabacano deshidratado es fuente de vitamina A. Este nutriente participa en la función visual y en la regeneración de tejidos. Una porción de 50 gramos puede cubrir cerca del 40% de la recomendación diaria de vitamina A para un adulto. El consumo regular se asocia con una reducción en el riesgo de padecer enfermedades oculares relacionadas con la edad.

A este perfil se suma la presencia de vitamina E. Este compuesto antioxidante protege las células de los daños ocasionados por radicales libres. Además, interviene en la preservación de la piel y en la función inmunológica.

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Antioxidantes que benefician la sangre

El chabacano deshidratado contiene compuestos antioxidantes como los polifenoles y los carotenoides. Estos elementos pueden ayudar a reducir la oxidación del colesterol LDL en la sangre. Estudios recientes indican que una dieta con frutos ricos en antioxidantes como el chabacano contribuye a mantener bajos los niveles de colesterol y triglicéridos.

El potasio presente en el chabacano deshidratado también colabora en el equilibrio de la presión arterial. Una ración de 100 gramos puede aportar hasta 1,160 miligramos de potasio, cifra que representa más del 20% de la recomendación diaria para adultos.

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Una porción de chabacano deshidratado puede cubrir una parte importante de las necesidades diarias de vitamina A y fibra, lo que lo convierte en opción práctica para fortalecer la vista y regular el tránsito intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de fibra soluble en el chabacano deshidratado ayuda a formar una especie de gel en el tracto digestivo. Esto puede retardar la absorción de glucosa y contribuir a evitar picos bruscos de azúcar en sangre. Por este motivo, las personas con resistencia a la insulina suelen incluir este fruto en su alimentación, siempre bajo supervisión médica.

La fibra insoluble que también contiene promueve la actividad intestinal y disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades del colon.

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Receta casera para preparar chabacanos deshidratados

Selecciona chabacanos frescos y maduros.

Lávalos cuidadosamente.

Retira el hueso central de cada fruto.

Corta los chabacanos en mitades iguales.

Coloca las mitades en una charola, con el lado cortado hacia arriba.

Lleva la charola a un horno precalentado a 60 grados centígrados.

Mantén la fruta en el horno entre 10 y 12 horas, revisando cada dos horas para asegurar que el secado sea uniforme.

Deja enfriar los chabacanos completamente.

Guarda los chabacanos deshidratados en un recipiente hermético.