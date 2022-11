“¿Vivió violencia doméstica?”: Niurka Marcos confesó por qué se quedó con ganas de golpear a Juan Vidal

Niurka Marcos confesó por qué se quedó con ganas de golpear a Juan Vidal (Fotos: Instagram/@juanvidalgil/@niurka.oficial)

A solo 5 meses y tras asegurar que llegaría al altar, Niurka Marcos confirmó que terminó su noviazgo con Juan Vidal, pero dicha situación ha generado una serie de rumores que no ha podido evitar en cada uno de sus encuentros con la prensa, siendo el de una supuesta violencia doméstica ejercida en contra de ella por parte del actor el más reciente.

Después de un gran romance que inició en La Casa de los Famosos 2, ahora la vedette cuba confesó todos los detalles sobre lo que habría pasado dentro de su relación con el intérprete de origen dominicano y aunque negó de manera conducente que él le hubiera pegado, pero sí externó que fue ella quien se quedó con las ganas de ejercer violencia física en su contra.

“Él sabe que no se me puede poner delante porque le rompo su jeta”, advirtió muy a su estilo, para después agregar: “(Le doy) un verg… en el hocico”, dijo con coraje, sin embargo acotó que “no guarda rencor”.

Niurka aseguró que después de todo no le guarda rencor al actor (IG: niurka.oficial)

Para la madre de Emilio Osorio dicho tema sí es un “pendiente” en su vida, algo que también aseguró que no le gusta que pase, pues una mujer que no deja “cabo suelto” cuando algo con lo que no está conforme no se aclara cómo le gustaría: “Si no, yo no estuviera tan bella”, aseguró la artista de 55 años, “no me gusta que haya pendientes”.

La actriz y ex esposa del productor Osorio retomó el tema de la espera que mantuvo para ver si Juan Vidal “dejaba de ser narcisista” pero al no ver una mejora, dicho motivo terminó por fractura su fugaz y polémica relación que pretendía tener un final de telenovela con un gran boda: “Y ahí hay un pendiente (con Juan Vidal): ¡un put… en la jeta!, porque me quedé con ganas”, alegó.

Los motivos por los que Niurka terminó a Vidal

A principios de noviembre del 2022 y luego de que ambos perdieran el reality show La Casa de los Famosos en Telemundo, la actriz compartió su sentir al comparar a su ahora ex pareja con un papel sanitario e incluso mencionar porqué él jamás podrá tener algo “estable” con otra persona, causando gran revuelo.

La cuna aseguró que ella terminó con él primero (Foto Instagram: @niurka.oficial)

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, inició Marcos sobre Vidal.

Otra de las cosas que ha generado gran revuelo es el cambio de opinión que ha tenido la vedette sobre aquello que en el pasado otra famosa ex novia de él externó. A pesar de que el motivo no se trató de una infidelidad, la actriz negó que Juan Vidal fuera un “chichifo”, que significa mantenido, con ella, a diferencia de lo que le había ocurrido aparentemente a Cynthia Klitbo. Por lo que nuevamente la cubana reconoció que al final de la historia la versión de la villana de telenovelas no era muy diferente a la suya, pero al menos en ese aspecto no había sido así.

Los famosos protagonizaron un mediática pelea durante meses

“Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató mi … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”, finalizó la actriz de telenovelas como Fuego en la sangre (2008), La fea más bella (2006-2007) y Velo de novia (2003).

