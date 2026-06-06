Kenia OS confirma ruptura con Peso Pluma: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

Era una de las parejas más queridas por los fans mexicanos. (Redes sociales)

Luego de semanas en donde se rumoreaba que el vínculo entre los cantantes Kenia OS y Peso Pluma estaba completamente quebrado, la artista confirmó que ya no son pareja por decisión mutua.

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Malas Decisiones’ destacó que el rompimiento se dio dentro de un ambiente de amor y respeto, pero solicita que tanto medios como el público entiendan el momento difícil por el que atraviesa.

PUBLICIDAD

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, se lee en el comunicado.

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

Los rumores resultaron ciertos

La relación entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma ha vuelto a situarse en el centro de la atención pública tras un reciente e incómodo encuentro de la artista con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Durante este suceso, que terminó en un altercado entre su equipo y los reporteros, la joven intérprete de pop evitó de manera tajante responder preguntas relacionadas con su romance con el máximo exponente actual de los corridos tumbados, lo que de inmediato encendió las alarmas entre sus seguidores.

A raíz de la controversia y la posterior trifulca en el aeropuerto, Kenia Os utilizó su canal oficial de difusión en redes sociales para aclarar la situación y enviar un mensaje contundente sobre su vida privada.

PUBLICIDAD

La cantante estuvo evadiendo a la prensa durante sus últimas presentaciones. (Kenia OS)

En su comunicado, la cantante de 26 años apeló a la comprensión del público señalando que, aunque siempre suele ser accesible con la prensa para dar notas, en este momento en específico no se siente lista para hablar, por lo que pidió de la manera más atenta que se respete tanto su silencio como su espacio personal.

Esta firme postura de mantener distancia con los medios coincide con los análisis y comentarios hechos por diversos conductores de programas de espectáculos, quienes han notado un cambio drástico en la dinámica de la pareja.

PUBLICIDAD

Tras haber sido sumamente mediáticos y compartir de forma constante fotografías íntimas y románticas en sus respectivos perfiles, los fanáticos comenzaron a percatarse de una disminución radical en sus interacciones públicas y publicaciones compartidas en redes sociales durante el último mes.

Su relación duró dos años entre polémicas y constantes apariciones mediáticas. (Instagram/ @pesopluma)

El fin de una de las parejas más queridas

La historia de este romance comenzó a mediados de 2024, cuando ambos artistas coincidieron en el ámbito profesional y decidieron unir sus talentos en el tema “Tommy & Pamela”. Para el lanzamiento de esta colaboración musical, protagonizaron un videoclip interpretando a una pareja de ficción; la gran química y la excelente recepción del público sembraron las primeras sospechas de que la complicidad entre la estrella pop y el cantante de regionales iba mucho más allá de los escenarios.

PUBLICIDAD

Meses después de aquel estreno, en enero de 2025, el romance secreto quedó prácticamente al descubierto cuando los cantantes fueron captados juntos disfrutando de la Pegasus World Cup en la ciudad de Miami.

La pareja disminuyó sus apariciones públicas en las últimas semanas. (keniaos)

A partir de ese momento, los avistamientos en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes y, para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya era evidente e innegable para todos gracias a los románticos contenidos que ellos mismos subían a internet.

PUBLICIDAD

A pesar de que los rumores de una fuerte crisis y distanciamiento cobraron gran fuerza tras el llanto de Kenia en un concierto reciente y sus posteriores declaraciones pidiendo privacidad, la situación sentimental de la pareja sigue siendo oficialmente una incógnita. Hasta la fecha, ni Kenia Os ni Peso Pluma han emitido un comunicado definitivo que confirme una ruptura total o que desmienta las versiones de separación que inundan los portales de entretenimiento.