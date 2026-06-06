Elecciones Coahuila 2026: Morena denuncia detenciones ilegales de 20 militantes y acusa compra de votos

En Coahuila se llevaran a cabo los primeros comicios de la jornada electoral que vivirá México en los próximos meses durante 2027. Crédito:Cuartoscuro

El estado de Coahuila realizará elecciones este domingo 7 de junio para renovar al Congreso del Estado: se elegirán 25 diputaciones locales, son los primeros comicios de la jornada electoral que vivirá México en los próximos meses durante 2027.

Para este proceso electoral, Morena y el Partido del Trabajo (PT) han concretado una alianza, dejando fuera al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Según Luisa María Alcalde, quien era dirigente nacional de Morena cuando se dio este anunico, hay amplias posibilidades de triunfo, con lo que prevén lograr la alternancia en un estado que ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por décadas.

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En es contexto, en el que las elecciones están a unas horas de iniciar, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena denunció la detención arbitraria de 20 militantes y simpatizantes en el municipio de Frontera, al norte de la entidad. De acuerdo con la dirigencia del partido, estas detenciones ocurrieron después de que sus integrantes, junto con militantes del PT, denunciaran públicamente la existencia de un presunto centro de compra de votos, que presuntamente operaba en un domicilio particular del municipio.

Morena sostiene que, en lugar de investigar las acusaciones sobre la presunta compra de votos, las autoridades estatales actuaron en contra de los denunciantes, privándolos de su libertad. Esta reacción, afirmaron, envía un mensaje preocupante para la democracia y constituye un acto de intimidación que podría inhibir la participación ciudadana. “Denunciar posibles delitos electorales no es un delito”, subrayó el CEN, quien calificó lo ocurrido como un acto de represión que no puede verse como un hecho aislado.

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Según Luisa María Alcalde, quien era dirigente nacional de Morena cuando se dio este anunico, hay amplias posibilidades de triunfo, con lo que prevén lograr la alternancia en un estado que ha sido gobernado por el PRI por décadas. (Infobae-Itzallana)

Preocupación por las prácticas históricas y el contexto electoral

La dirigencia de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, subrayó que la detención de sus militantes forma parte de una serie de prácticas históricas que han generado inquietud durante los procesos electorales en Coahuila. La entidad, actualmente gobernada por el PRI, ha sido escenario de episodios en los que el uso del poder se dirige a intimidar a quienes señalan irregularidades en el desarrollo de las elecciones, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y en la legitimidad de los comicios.

El partido advirtió que la operación de presuntos centros de compra de votos representa una amenaza directa al principio de equidad en la contienda electoral y a la libertad del sufragio. “A la ciudadanía de Frontera y de todo Coahuila le decimos: no tengan miedo. El voto es libre y secreto”, enfatizó Morena.

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Luisa Alcalde acusó al congreso de Coahuila de no permitir el ingreso de programas del Bienestar en el estado, los señalamientos surgieron durante la firma del acuerdo de coalición que deja fuera al PVEM. Crédito: X, LuisaAlcalde

Exigen investigación y garantías para la participación ciudadana

Morena hizo un llamado urgente a las autoridades electorales y ministeriales competentes para que se investigue de manera exhaustiva tanto las detenciones como los hechos denunciados en torno a la compra de votos y anunció que presentará las denuncias correspondientes ante instancias estatales y federales, exigiendo el respeto al voto y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía.

En este proceso electoral, Morena y el PT han conformado una alianza para contender de manera conjunta, mientras que el PVEM quedó fuera de la coalición según lo anunciado en enero pasado.

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La dirigencia de Morena insistió en que la democracia debe estar libre de intimidaciones y actos de represión, y que cualquier intento de coartar la libertad de denuncia y la participación ciudadana representa una amenaza para el proceso democrático. “No nos van a doblegar”, señalaron.

El llamado se extiende a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto sin miedo y para que reporte cualquier irregularidad que observe durante la jornada electoral. Morena reiteró su compromiso de vigilar la legalidad del proceso y de defender la voluntad popular frente a cualquier acto que busque distorsionar los resultados en Coahuila.

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