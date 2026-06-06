Alerta por formación de dos ciclones que afectarán desde domingo y lunes con lluvias torrenciales estos estados l Video

Un reporte meteorológico especial del Gobierno de México, CONAGUA y SMN presenta sistemas en vigilancia y pronósticos de lluvias. Un presentador masculino señala mapas de la República Mexicana, mostrando zonas de vigilancia con porcentajes de probabilidad de desarrollo ciclónico y pronósticos de lluvia acumulada. El contenido detalla intensidades de lluvia para el 8 y 9 de junio de 2026, con códigos de color que indican desde chubascos hasta precipitaciones extraordinarias. El reporte cubre diversas regiones, incluyendo costas como las de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, informando sobre la situación hidrometeorológica. El video concluye con el logo oficial del Gobierno de México.

Las zonas de Baja Presión que están en el Pacífico pueden generar Ciclones Tropicales en 48 hrs. Una tiene 70 % de probabilidad y se localiza a 300 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la segunda 50 % de probabilidad a 535 km al sureste del río Suchiate, Chiapas.

Además la mayoría de estados en México enfrenta un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes entre hoy viernes 5 de junio y el sábado 6, mientras el posible desarrollo de un sistema ciclónico frente al Pacífico sur mantiene el riesgo de precipitaciones intensas, oleaje elevado, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en buena parte del país, de acuerdo con el pronóstico de 24 horas de sistemas meteorológicos.

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El escenario se forma por la interacción de una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera con canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, además de inestabilidad atmosférica y el ingreso abundante de humedad hacia el occidente, sur y sureste. A eso se suman dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico: una al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, y otra al sur de las costas de Chiapas.

La previsión concentra las lluvias más fuertes en el oriente, centro y sur. Se esperan precipitaciones de 75 a 150 mm en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con acumulados localmente intensos en regiones específicas de esas entidades.

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Los ciclones en formación comenzarán a dejar afectaciones desde este domingo 7 de junio intensificándose a lunes 8 y martes 9 Foto: SMN

En el caso del Pacífico sur, se prevé el desarrollo de un posible ciclón tropical frente a las costas mexicanas. Su amplia circulación generará lluvias intensas a puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de esos tres estados.

Las lluvias más intensas se concentran en el centro, oriente y sur del país

Para este viernes 5 de junio, también se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero. En un escalón menor, habrá lluvias de 25 a 50 mm en Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

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Además se prevén chubascos de 5 a 25 mm en Zacatecas, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo. Sonora, Sinaloa y Durango tendrán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

La península de Yucatán mantiene condiciones para chubascos y lluvias fuertes por un canal de baja presión combinado con el ingreso de humedad del mar Caribe. Esa configuración alcanza a Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con efectos de distinta intensidad según la zona.

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Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. El pronóstico advierte que estas condiciones pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y reducir la visibilidad.

El oleaje y el viento se extienden desde el Pacífico hasta el Golfo y el Caribe

En materia de viento, se esperan velocidades de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila. En Baja California, Sonora y Durango esas rachas podrían presentarse con tolvaneras.

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En Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

El mar de fondo mantendrá oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque se prevé que disminuya durante la noche. La costa occidental de la península de Baja California tendrá oleaje de 1.5 a 2.5 metros, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo se estiman olas de 1.0 a 2.0 metros.

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El pronóstico también indica que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Ese riesgo se añade al de las lluvias en zonas urbanas y carreteras, donde la visibilidad puede bajar por aguaceros y tormentas eléctricas.

La onda de calor continúa en gran parte del país pese al temporal

Aunque varias regiones tendrán lluvias, las temperaturas vespertinas seguirán de calurosas a muy calurosas en gran parte de la República. La onda de calor permanece en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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Las temperaturas máximas llegarán a 40 a 45 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. En Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén valores de 35 a 40 °C.

Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo alcanzarán temperaturas de 30 a 35 °C. Así, el país combinará durante las próximas horas lluvias intensas, oleaje elevado, rachas de viento y ambiente extremadamente caluroso en distintos puntos del territorio.

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Se pronostican lluvias de 75 a 150 mm en siete estados y precipitaciones torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas por un posible ciclón tropical frente al Pacífico sur.

El oleaje alcanzará 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico, mientras que las rachas de viento llegarán a 50 y hasta 70 km/h en el norte del país.

La onda de calor continuará con máximas de 40 a 45 °C en estados del noroeste y occidente, pese al temporal de lluvias.