¿Cómo le fue a México Femenil en su duelo contra Australia?

El Tri femenil dejó sensaciones positivas en su partido internacional. (TW Selección Mexicana Femenil)

El encuentro, disputado en Newcastle, representó una exigente prueba para el equipo dirigido por Pedro López, que se midió ante una de las selecciones más competitivas del futbol internacional y reciente protagonista en la élite del balompié femenil.

Aunque Australia partía como favorita por jugar en casa y contar con varias de sus principales figuras, México mostró personalidad, orden táctico y capacidad para competir durante los 90 minutos.

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El partido fue intenso, con oportunidades para ambos equipos, pero terminó definiéndose en el tiempo agregado gracias a una jugada que permitió a las mexicanas llevarse un triunfo que refuerza la confianza del grupo de cara a sus próximos compromisos internacionales.

México resistió la presión de las Matildas

La Selección Mexicana Femenil consiguió una de sus victorias más destacadas de los últimos años al derrotar 1-0 a Australia en el primero de los dos partidos amistosos programados durante esta Fecha FIFA.

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Desde el inicio del encuentro, Australia buscó imponer condiciones aprovechando el apoyo de su afición y el talento de futbolistas como Caitlin Foord y Mary Fowler.

Las locales tuvieron mayor posesión del balón durante varios lapsos del partido e intentaron generar peligro por las bandas, obligando a México a mantenerse concentrado en tareas defensivas.

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IG: @miseleccionfem

Sin embargo, el conjunto mexicano respondió logrando contener los ataques australianos y limitó los espacios para que las delanteras rivales pudieran desarrollar su juego con comodidad.

Además, cada recuperación de balón se convirtió en una oportunidad para lanzar contragolpes que mantuvieron alerta a la zaga oceánica.

A medida que avanzaron los minutos, México comenzó a sentirse más cómodo sobre el terreno de juego. Las dirigidas por Pedro López lograron equilibrar las acciones y generaron aproximaciones que demostraron que no habían viajado a Australia únicamente para defenderse.

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El partido se convirtió en un duelo muy disputado en el mediocampo, con ambas selecciones buscando romper el empate sin descuidar el orden táctico.

La intensidad se mantuvo hasta la recta final. Australia intentó aprovechar su experiencia y el respaldo de su público para encontrar el gol de la victoria, pero se encontró con una selección mexicana que compitió mejor.

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Diana Ordóñez apareció en el momento decisivo

Cuando todo apuntaba a que el compromiso terminaría igualado sin goles, México encontró la recompensa a su esfuerzo. Ya en tiempo agregado, una rápida transición ofensiva abrió espacios en la defensa australiana y permitió que el Tri encontrara a Diana Ordóñez dentro del área.

La delantera mexicana no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión para marcar el 1-0 al minuto 92, desatando la celebración de sus compañeras y silenciando al estadio de Newcastle.

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El tanto llegó en el momento menos esperado para las locales y terminó inclinando la balanza a favor del Tri.

En redes compartieron el momento emotivo de la victoria. IG: @miseleccionfem

El equipo mantuvo la concentración durante todo el encuentro y encontró la manera de castigar un descuido rival cuando el reloj estaba por agotarse.

La victoria también adquiere relevancia por el nivel del adversario. Australia se encuentra habitualmente entre las selecciones más fuertes del futbol femenil y disputar partidos de esta exigencia permite medir el crecimiento de un combinado mexicano que busca consolidarse entre los mejores equipos del mundo.

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La victoria como visitante ante un rival de jerarquía representa una inyección anímica importante para el proyecto que encabeza el cuerpo técnico.

Con este triunfo, México Femenil dejó una grata impresión en su visita a Australia, confirmando que puede competir de tú a tú contra selecciones de primer nivel.

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Ahora, el Tri tendrá una nueva oportunidad de demostrar su evolución cuando vuelva a enfrentarse a las Matildas en el segundo amistoso de la gira, con la misión de ratificar que la victoria en Newcastle no fue una casualidad, sino una muestra del progreso que atraviesa el futbol femenil mexicano.