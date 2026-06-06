Místico regresa a la Arena México y guía al Sky Team a una noche perfecta ante El Galeón Fantasma

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La afición reunida en la Arena México fue testigo este viernes 5 de junio de uno de los regresos más esperados de las últimas semanas. Místico reapareció en los encordados del Consejo Mundial de Lucha Libre después de superar una lesión que lo mantuvo alejado de la actividad, y lo hizo de la mejor manera posible: obteniendo una importante victoria en la llamada “Catedral de la Lucha Libre”.

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El llamado “Rey de Plata y Oro” integró equipo con Máscara Dorada y Neón para enfrentar a Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja, integrantes de El Galeón Fantasma. Desde el inicio del combate, ambas tercias protagonizaron un enfrentamiento lleno de velocidad, castigos y movimientos espectaculares.

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Cuando la batalla llegó a su punto decisivo, Místico aprovechó una oportunidad para aplicar “La Mística”, llave que terminó por inclinar la balanza en favor de los técnicos. De esta manera, el Sky Team logró imponerse a los rudos, quienes no pudieron capitalizar el respaldo de su afición ni las artimañas utilizadas a lo largo del encuentro.

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La victoria tuvo un significado especial para los vigentes Campeones Mundiales de Tríos del CMLL, ya que demostraron que continúan siendo una de las agrupaciones más sólidas de la empresa pese a la ausencia temporal de su principal figura.

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Soberano Jr. impone condiciones ante Komander

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La rivalidad deportiva entre el CMLL y AEW tuvo un nuevo capítulo en la Arena México. En el enfrentamiento especial de la cartelera, Soberano Jr. y Komander protagonizaron un duelo individual que mantuvo la atención de los aficionados de principio a fin.

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Después de varios intercambios espectaculares y maniobras aéreas, el representante del Consejo Mundial logró imponerse para sumar una importante victoria para la empresa mexicana frente a uno de los luchadores más reconocidos de All Elite Wrestling.

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Sammy Guevara y The Beast Mortos no pueden evitar la derrota

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La noche tampoco fue favorable para otros representantes de AEW. Tanto Sammy Guevara, quien realizó su presentación en la Arena México, como The Beast Mortos terminaron cayendo ante sus respectivos rivales.

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La experiencia y contundencia de Bárbaro Cavernario y Los Villanos fueron determinantes para neutralizar a los gladiadores extranjeros, quienes no encontraron la fórmula para salir victoriosos en una función complicada para la empresa estadounidense.

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Lady Frost rescata el orgullo de MLW

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Mientras AEW acumulaba derrotas, Major League Wrestling encontró motivos para celebrar gracias a Lady Frost. La luchadora se unió a Dark Silueta y Keyra para enfrentar a Lluvia, Garra Negra y Kira en una lucha de relevos.

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El conjunto rudo logró imponer condiciones y consiguió una victoria que convirtió a Lady Frost en la única representante extranjera capaz de levantar los brazos en señal de triunfo durante la función.

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Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. frenan a Los Forajidos

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En otra de las luchas de la cartelera, Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. demostraron una gran coordinación para superar a Los Forajidos, agrupación integrada por Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

La batalla se desarrolló bajo la modalidad de dos de tres caídas y terminó favoreciendo al conjunto técnico, que aprovechó mejor sus oportunidades para quedarse con la victoria.

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Los Atrapasueños vuelan hacia el triunfo

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La función también contó con la participación de Los Atrapasueños, equipo conformado por Rey Cometa y Espíritu Negro, quienes se enfrentaron a Infarto y Cerebro Negro Jr. en un combate a una sola caída.

Gracias a su velocidad y entendimiento sobre el cuadrilátero, Rey Cometa y Espíritu Negro consiguieron superar a sus rivales y cerrar con éxito su participación en una noche marcada por el predominio de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre.

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