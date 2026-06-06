Piloto mexicano Noel León conquista la Sprint de Mónaco y asciende al segundo lugar de la Fórmula 2

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El piloto mexicano Noel León sumó una nueva victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 2 al imponerse en la carrera Sprint disputada este sábado en el circuito de Mónaco.

El regiomontano, integrante de Campos Racing, aprovechó su posición de privilegio en la parrilla para liderar las 30 vueltas de la competencia y firmar su segundo triunfo del año en la categoría previa a la Fórmula 1.

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La victoria llega apenas unas semanas después de su éxito en la Sprint de Canadá y le permite mantenerse en la pelea por el campeonato durante su primera campaña completa en la antesala del Gran Circo.

Noel León domina de principio a fin en el Principado

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León partió desde la pole position y logró conservar el liderato durante toda la prueba en las estrechas calles del Principado. Su desempeño le permitió cruzar la meta en la primera posición y sumar puntos importantes en la clasificación general.

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El podio fue completado por el polaco Roman Bilinski, de DAMS, en el segundo lugar, mientras que el italiano Gabriel Mini, piloto de MP Motorsport y líder del campeonato, terminó tercero.

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Con este resultado, el mexicano asciende al segundo puesto de la clasificación de pilotos, reduciendo distancias con los líderes de la temporada.

Villagómez finaliza fuera de los puntos

La jornada también contó con la participación del mexicano Rafael Villagómez, representante de Van Amersfoort Racing, quien concluyó en la decimosexta posición.

De cara a la carrera principal de este domingo, León arrancará desde el décimo puesto de la parrilla. La pole position será para el brasileño Rafael Câmara, de Invicta Racing, quien ocupa el tercer lugar del campeonato.

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Tras la actividad en Mónaco, la Fórmula 2 continuará su calendario con la ronda de Barcelona, programada del 12 al 14 de junio.