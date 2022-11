Mensajes de apoyo a la 4T invadieron las calles de la Ciudad de México en la marcha de AMLO

Mexicanos de varias partes del país, salieron a las calles a apoyar el cuarto informe de gobierno de AMLO. (Infobae).

Miles de personas de todas partes del país se dieron cita en el Ángel de la Independencia y a lo largo de Paseo de la Reforma con el objetivo de apoyar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación (4T) durante el cuarto informe de gobierno.

Y es que en lo que se convirtió en una respuesta a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) de hace 15 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró lo que se había propuesto con la denominada “Marcha del pueblo”, que fue congregar miles de simpatizantes para “celebrar 4 años de transformar al país”.

Personas de la tercera edad son quienes más apoyan el gobierno de López Obrador. (Foto: Max Alonso/Infobae México).

“Lo que me trajo aquí es apoyar lo que el presidente siempre ha defendido, que es primero los pobres, yo vengo de Hidalgo y he visto un cambio y que ha cumplido”, dijo un entrevistado a través de su cuenta de Twitter.

Pese al intenso calor de 24 grados centígrados, la desmañanada y horas de marcha, la gente mostró si simpatía por el mandatario nacional, letreros con mucho ingenio y vaya que el cansancio parecía no dar frutos. “He caminado como 6 kilómetros, llegué muy temprano, pero no siento el cansancio que Dios me lo guarde por mucho tiempo”, comentó una mujer durante su recorrido.

Jornada larga para quienes madrugaron para ser parte de la marcha en apoyo al cuarto informe de gobierno. (Foto: Max Alonso/Infobae México).

En algunos de los letreros se lee el apoyo a López Obrador, “Mis letreros versan sobre dos cuestiones, uno el apoyo incondicional a mi querido presidente y a la Cuarta Transformación que llegue a todos los rincones de México, por eso vine a esta marcha, porque es como una melodía ver cómo pasan miles de gentes que arropamos la acción de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, comentó un simpatizante de AMLO.

Hubo quienes aprovecharon para llevar plantas medicinales para ofrecer limpias, tal es el caso de una mujer que movía sus plantas de un lado a otros para “espantar a los chamucos” del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de su movimiento. “Que venga la paz, la hermandad, a esta patria. (...) Bendiciones y que Dios bendiga al presidente Andrés Manuel López Obrador por siempre”.

Madres y padres de desaparecidos aprovecharon para pedir al presidente de México apoyo para encontrar a sus familiares. (Foto: Max Alonso/Infobae México).

También es importante resaltar que entre la multitud de manifestantes que se reunieron en el Ángel de la Independencia, figuraron los rostros de gobernadores, miembros del gabinete y las “corcholatas” de la autodenominada “Cuarta Transformación (4T)”.

Las figuras más destacadas que apoyaron al presidente Obrador a lo largo de su recorrido a la plancha del Zócalo fueron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón y el secretario de Gobierno (Segob), Adán Augusto López; mismo que han sido señalados como los posibles candidatos de Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

"Orgullosamente pata rajada, porque arrieros somos y en el camino de la cuarta transformación andamos" se lee en un letrero. (Foto: Max Alonso/Infobae México).

Desde sus cuentas de Twitter, las “corcholatas” del partido guinda, resaltaron su asistencia en el evento, en el que miles de ciudadanos de distintos puntos de la República marchan en dirección al Zócalo capitalino, en donde López Obrador emitirá su cuarto informe de gobierno.

Además de las denominadas “corcholatas” de Morena y aliados, a la Ciudad de México arribaron gobernadores de distintas entidades del país, tal es el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien pese a su mal estado de salud, eso no impidió al mandatario local ser de los primeros en llegar a la capital de México, pues aún en silla de ruedas, fue captado desde altas horas de la mañana sobre Paseo de la Reforma.





"El pueblo me cuida", es lo que ha dicho el presidente de México. (Foto: Max Alonso/Infobae México)

Debido a la gran cantidad de personas, habrá quienes no podrán llegar a la plancha del Zócalo, motivo por el cual, colocaron pantallas en diversos puntos para que la gente pueda seguir el discurso del mandatario nacional a cuatro años de su gobierno.

