México

Onda tropical No. 10 se aproxima al sur de México: provocará fuertes lluvias en todo el país

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica intervalos de chubascos durante la tarde y noche, acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas

Guardar
Google icon
Mapa de México con divisiones internas, cubierto de nubes y gotas de lluvia, con una gran ola azul verdosa que se acerca desde la parte inferior.
La imagen muestra una ilustración conceptual de una enorme ola tropical de tonos azul verdosos que avanza desde el sur hacia el mapa de México, el cual aparece cubierto de nubes y gotas de lluvia sobre diversas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 10 comenzó a aproximarse al sureste de México y podría convertirse en uno de los principales sistemas meteorológicos que influirán en el clima nacional durante los próximos días.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su interacción con otros fenómenos atmosféricos favorecerá lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte del territorio nacional, además de tormentas eléctricas, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y riesgo de inundaciones.

PUBLICIDAD

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la nueva onda tropical se acerca a la Península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 9 se desplaza al sur de las costas de Oaxaca y la onda tropical número 8 continúa su avance hacia el suroeste de Jalisco, aunque dejará de afectar al país al finalizar el día.

La combinación de estos sistemas con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá condiciones de inestabilidad en diversas regiones de México.

PUBLICIDAD

Onda tropical 10 impulsará lluvias en el sureste mexicano

Según el pronóstico oficial, la aproximación de la onda tropical No. 10 a la Península de Yucatán interactuará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, una circulación ciclónica y una vaguada en altura, favoreciendo lluvias importantes en la región.

Las precipitaciones más intensas asociadas a estos sistemas se prevén en:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

En estas entidades se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Además, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Mientras que Tabasco registrará intervalos de chubascos.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y vulnerables.

Lluvias se extenderán al norte, centro y occidente del país

Aunque el principal foco de atención es la aproximación de la onda tropical número 10, el resto del país también registrará precipitaciones debido a la interacción de una línea seca en el norte, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

El SMN prevé lluvias muy fuertes en:

  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en:

  • Sinaloa
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Morelos
  • Estado de México
  • Veracruz
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Mientras que entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco registrarán intervalos de chubascos.

En todos los casos existe probabilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

CDMX tendrá lluvias y tormentas eléctricas

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica intervalos de chubascos durante la tarde y noche, acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas.

La temperatura máxima en la capital oscilará entre 25 y 27 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 grados.

En el Estado de México se prevén lluvias fuertes, principalmente en la zona poniente, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Inicia una nueva onda de calor en varias entidades

Mientras las lluvias afectan buena parte del país, el SMN informó el inicio de una nueva onda de calor en regiones del norte y noroeste de México.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Campeche
  • Yucatán

Asimismo, temperaturas de entre 35 y 40 grados se prevén en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras

Además de las lluvias, se esperan fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

Las rachas más intensas, de 50 a 70 kilómetros por hora, podrían presentarse en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Durango
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

También se prevén vientos de hasta 60 km/h en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, así como evento de surada en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

En las costas mexicanas se pronostica:

  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur y Quintana Roo.
  • Oleaje de 1 a 2 metros en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

SMN vigila el avance de las ondas tropicales 8, 9 y 10

El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia permanente sobre las ondas tropicales números 8, 9 y 10, debido a que continuarán interactuando con otros sistemas atmosféricos durante los próximos días.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y del SMN, así como atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en regiones con riesgo de inundaciones, deslaves o fuertes vientos.

La llegada de la onda tropical No. 10 coincide además con el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte, ocurrido durante la madrugada de este domingo, una temporada en la que históricamente aumenta la actividad de lluvias y fenómenos tropicales en México.

La nota tiene aproximadamente 820 palabras, adecuada para posicionamiento SEO en Google News y búsquedas relacionadas con clima hoy, onda tropical 10, lluvias en México, SMN y Conagua.

Temas Relacionados

Onda tropicalLluviasClimaMeteorologíaMéxicoEstadosCDMXmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INE multa con casi 5 millones de pesos a aspirantes a partidos por irregularidades en financiamiento

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sancionó a cinco organizaciones ciudadanas por donativos opacos

INE multa con casi 5 millones de pesos a aspirantes a partidos por irregularidades en financiamiento

Cómo limpiar sartenes quemados con bicarbonato y vinagre

Esto dicen los especialistas sobre el truco más viral para limpiar sartenes quemados

Cómo limpiar sartenes quemados con bicarbonato y vinagre

México vs República Checa: FIFA define al árbitro para el partido de la jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

El enfrentamiento adquiere relevancia no solo por el presente de ambos equipos, sino por lo que está en juego en términos de clasificación para los checos

México vs República Checa: FIFA define al árbitro para el partido de la jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

Video viral: Noroña dice “andamos valiendo madre” frente a indígenas que no hablan español

El senador generó controversia en Huehuetla, Puebla, tras descubrir que asistentes indígenas no hablaban español

Video viral: Noroña dice “andamos valiendo madre” frente a indígenas que no hablan español

Así puedes donar alimento para perros y gatos en el Estado de México en ‘Croquetmanía’

Además de reunir comida y cobijas, la estrategia Servidores del Corazón plantea encontrar familia para al menos 200 perros y gatos que salieron de casos de maltrato y abandono

Así puedes donar alimento para perros y gatos en el Estado de México en ‘Croquetmanía’
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la compra de químicos a fabricar fentanilo: quién era “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados a EEUU que murió en prisión

De la compra de químicos a fabricar fentanilo: quién era “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados a EEUU que murió en prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

ENTRETENIMIENTO

Paulina Rubio y su histórica defensa para la comunidad LGBT+ en contra del estigma del VIH: “Muy cruel”

Paulina Rubio y su histórica defensa para la comunidad LGBT+ en contra del estigma del VIH: “Muy cruel”

Joy Huerta: ser una orgullosa mamá LGBT+ y la voz de Jesse & Joy

Esto son los mejores memes por el Día del Padre 2026: “Voy por cigarros”

Zayn Malik cierra su gira por México frente a miles de asistentes en el Estadio GNP: esto fue lo que se vivió

¿Qué le pasó a Laura Flores? La actriz revela la cirugía de emergencia que la llevó al quirófano

DEPORTES

¿Desde cuándo suelen celebrarse las victorias de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia?

¿Desde cuándo suelen celebrarse las victorias de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia?

México vs República Checa: FIFA define al árbitro para el partido de la jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026

¿Quiénes podrían ser los rivales de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026? Esto se sabe hasta ahora

Aficionados mexicanos invaden Houston y le recuerdan a Países Bajos el “No era penal”

Henry Martín podría dejar al América para reencontrarse con André Jardine en Emiratos Árabes