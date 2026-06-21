Onda tropical No. 10 se aproxima al sur de México: provocará fuertes lluvias en todo el país

La imagen muestra una ilustración conceptual de una enorme ola tropical de tonos azul verdosos que avanza desde el sur hacia el mapa de México, el cual aparece cubierto de nubes y gotas de lluvia sobre diversas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 10 comenzó a aproximarse al sureste de México y podría convertirse en uno de los principales sistemas meteorológicos que influirán en el clima nacional durante los próximos días.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su interacción con otros fenómenos atmosféricos favorecerá lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte del territorio nacional, además de tormentas eléctricas, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y riesgo de inundaciones.

PUBLICIDAD

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la nueva onda tropical se acerca a la Península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 9 se desplaza al sur de las costas de Oaxaca y la onda tropical número 8 continúa su avance hacia el suroeste de Jalisco, aunque dejará de afectar al país al finalizar el día.

La combinación de estos sistemas con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá condiciones de inestabilidad en diversas regiones de México.

PUBLICIDAD

Onda tropical 10 impulsará lluvias en el sureste mexicano

Según el pronóstico oficial, la aproximación de la onda tropical No. 10 a la Península de Yucatán interactuará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, una circulación ciclónica y una vaguada en altura, favoreciendo lluvias importantes en la región.

Las precipitaciones más intensas asociadas a estos sistemas se prevén en:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

En estas entidades se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Además, habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que Tabasco registrará intervalos de chubascos.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y vulnerables.

PUBLICIDAD

Lluvias se extenderán al norte, centro y occidente del país

Aunque el principal foco de atención es la aproximación de la onda tropical número 10, el resto del país también registrará precipitaciones debido a la interacción de una línea seca en el norte, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

El SMN prevé lluvias muy fuertes en:

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en:

Sinaloa

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Estado de México

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco registrarán intervalos de chubascos.

En todos los casos existe probabilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

CDMX tendrá lluvias y tormentas eléctricas

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica intervalos de chubascos durante la tarde y noche, acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas.

La temperatura máxima en la capital oscilará entre 25 y 27 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 grados.

PUBLICIDAD

En el Estado de México se prevén lluvias fuertes, principalmente en la zona poniente, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Inicia una nueva onda de calor en varias entidades

Mientras las lluvias afectan buena parte del país, el SMN informó el inicio de una nueva onda de calor en regiones del norte y noroeste de México.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Asimismo, temperaturas de entre 35 y 40 grados se prevén en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras

Además de las lluvias, se esperan fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

Las rachas más intensas, de 50 a 70 kilómetros por hora, podrían presentarse en:

Baja California

Baja California Sur

Durango

Chiapas

Campeche

Yucatán

También se prevén vientos de hasta 60 km/h en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, así como evento de surada en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

PUBLICIDAD

En las costas mexicanas se pronostica:

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur y Quintana Roo.

Oleaje de 1 a 2 metros en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

SMN vigila el avance de las ondas tropicales 8, 9 y 10

El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia permanente sobre las ondas tropicales números 8, 9 y 10, debido a que continuarán interactuando con otros sistemas atmosféricos durante los próximos días.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y del SMN, así como atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en regiones con riesgo de inundaciones, deslaves o fuertes vientos.

La llegada de la onda tropical No. 10 coincide además con el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte, ocurrido durante la madrugada de este domingo, una temporada en la que históricamente aumenta la actividad de lluvias y fenómenos tropicales en México.

La nota tiene aproximadamente 820 palabras, adecuada para posicionamiento SEO en Google News y búsquedas relacionadas con clima hoy, onda tropical 10, lluvias en México, SMN y Conagua.