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¿Desde cuándo suelen celebrarse las victorias de la selección mexicana en el Ángel de la Independencia?

Este monumento se ha convertido en un lugar de festejos no solamente para la selección, sino también para los aficionados a los clubes de la Liga Mx

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Ángel de la Independencia
(GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Ángel de la Independencia se ha convertido en el principal punto de encuentro para los aficionados que celebran no solamente los triunfos de la selección mexicana, sino también de los diversos equipos que conforman la Liga Mx.

Dicho monumento, ubicado en Paseo de la Reforma, es un símbolo nacional que concentra la emoción colectiva cada vez que el tricolor triunfa en una Copa del Mundo, donde familias, jóvenes y grupos de amigos se dan cita en el monumento para ondear banderas, cantar y compartir la alegría que une a todo en pueblo.

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Tradición que nació en el Mundial de México 70

La tradición nació en el Mundial de México 1970. (AP Foto/Marco Ugarte)
La tradición nació en el Mundial de México 1970. (AP Foto/Marco Ugarte)

La costumbre de celebrar en el Ángel de la Independencia después de los triunfos de la selección mexicana tiene más de 50 años de antigüedad, ya que origen data del Mundial de 1970, torneo que marcó un antes y un después en la manera en que los aficionados viven el futbol en México.

De acuerdo con el historiador Carlos Calderón Cardoso, fue el 7 de junio de 1970 cuando esta tradición empezó a tomar forma, tras la goleada de México 4-0 a El Salvador en su segundo partido de la Copa del Mundo.

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Según dicha información, al concluir el encuentro, un grupo reducido de aficionados decidió caminar de manera espontánea hacia el Ángel, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Conforme avanzó la tarde, la multitud creció hasta convertirse en una celebración masiva, donde los asistentes cantaron el Himno Nacional, ondearon banderas y compartieron la euforia del triunfo.

Otras versión que circula entre los aficionados señala que la costumbre pudo haber iniciado unos días después, tras la victoria de México sobre Bélgica en el último juego de la fase de grupos, donde algunos reportan que seguidores del equipo improvisaron una serenata para Gustavo “El Halcón” Peña frente al hotel donde se alojaba la selección nacional. Sin embargo, la fiesta terminó trasladándose al Ángel, el cual se consolidó como el lugar de reunión por excelencia para festejar los logros del equipo.

Sin saber cuál es la historia real del origen de esta celebración, la realidad es que a partir de esta Copa del Mundo, el Ángel de la Independencia ha sido escenario de incontables celebraciones, donde el pueblo mexicano deja a un lado sus diferencias para festejar entorno a un mismo propósito.

Celebración que se ha extendido a otros países y ciudades

Festejo Triunfo Colombia
Los colombianos celebran la victoria vs Uzbekistán en el Ángel de la Independencia. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Con el paso de los años, la costumbre de celebrar victorias futbolísticas en puntos emblemáticos no se limitó a la Ciudad de México. En otras ciudades del país, como Guadalajara y Monterrey, la afición adoptó espacios representativos como La Minerva y la Macroplaza para festejar los triunfos de sus equipos.

Esta práctica también ha trascendido fronteras y ha sido adoptada por comunidades extranjeras residentes en México. Un ejemplo reciente ocurrió cuando aficionados colombianos llenaron Paseo de la Reforma y festejaron en el Ángel tras la victoria de su selección ante Uzbekistán, extendiendo la celebración hasta las 4 de la mañana.

El monumento, originalmente símbolo de la identidad nacional, se ha transformado en un punto de encuentro multicultural para compartir la alegría deportiva, reuniendo a miles de aficionados en México que celebran ahí no solamente a la selección, sino también los campeonatos de sus clubes.

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