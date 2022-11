La viral propuesta del director Alejandro Gou Boy para salvar los Premios Ariel 2023 (Fotos: Instagram/@alexgouboy/Twitter/@AcademiaCineMx)

El 24 de noviembre La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que la convocatoria e inscripciones para los Premios Ariel 2023 se pospondría hasta nuevo aviso debido a la crisis financiera que atraviesa la organización. Más de uno se ha sumado a tratar de salvar a la ceremonia de reconocimiento al mundo actoral, siendo Alejandro Gou Boy el más reciente y con una aplaudida propuesta.

Guillermo del Toro lanzó propuesta para salvar los Premios Ariel 2023 El productor se ofreció, entre varias cosas, a pagar las estatuillas de los galardones y ya obtuvo una respuesta positiva de la Secretaría de Cultura y la presidenta de la Academia Mexicana de Cine VER NOTA

A través de un comunicado que la Asamblea General de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se informó que debido a la crisis económica que enfrentan desde meses atrás, la próxima entrega de los Premios Ariel podría sufrir modificaciones ya que han tenido que posponer la convocatoria inicial.

El cineasta Guillermo del Toro se ofreció, entre varias cosas, a pagar las estatuillas de los galardones y ya obtuvo una respuesta positiva de la Secretaría de Cultura y la presidenta de la Academia Mexicana de Cine, pero el productor de teatro y empresario de entretenimiento mexicano también ha dado de qué hablar por su ofrecimiento.

Así fue dado el aviso (Twitter/@AcademiaCineMx)

A través de su cuenta de Twitter, la mente detrás de reconocidas apuestas en vivo como Hoy No Me Puedo Levantar compartió que concuerda con el ganador del Oscar y su forma de sumarse al movimiento ha comenzado a tomar gran viralidad en redes sociales, siendo la mayor parte de los comentarios agradecimientos y muestras de cariño hacia su persona.

Guillermo del Toro lanzó un concurso de stop-motion sobre “Pinocho” El cineasta mexicano dio a conocer los requisitos para participar y el invaluable premio que recibirá el ganador VER NOTA

“Ofrezco mi Teatro totalmente GRATIS para la entrega de Premios del Centro Cultural Teatro 1 de 1 200 localidades @RealGDT @LuisGerardoM”, tuiteó el afamado director teatral.

Aunque de momento ni Guillermo Del Toro, la Secretaría de Cultura ni la presidenta de la Academia Mexicana de Cine le han respondido, la comunidad artística ha comenzado a darle “las gracias”, pues más de uno quiere evitar que los premios que son considerados como “los Oscar mexicanos” sean cancelados.

Alejandra Frausto negó a Guillermo del Toro que la 4T haya acabado con el cine mexicano La titular de la Secretaría de Cultura respondió a los cuestionamientos que el gremio cinematográfico le hizo tras la suspensión de los Premios Ariel 2023 por crisis económica VER NOTA

“El cine mexicano está muriendo y esto que pasa con los Ariel 2023 es una muestra de ello, así que por adelantado muchas gracias por tratar de que eso no pase”. “No he visto a nadie burlándose o criticando la propuesta, porque es más que obvio que todos queremos aportar y así salvar los Ariel 2023″. “Me encantó la idea, pero obvio sigamos molestando a los de Cultura, tanto dinero de impuestos y donde realmente debe verse reflejado ‘no hay’”. “Tanto coraje por ver como todo el tiempo arreglando con pendejas las calles principales de Polanco y para la cultura simplemente no quieren soltar ni un peso”, externaron internautas.

Alejandro Gou Boy es el productor del musical Hoy no me puedo levantar Foto: Karina Hernández / Infobae

“Sin entrar en política”: así fue la propuesta de Guillermo del Toro

El productor Guillermo del Toro lanzó una propuesta para poder sacar adelante los Premios Ariel 2023, ofreciéndose a cubrir parte de los gastos de la ceremonia con tal de que no tengan que ser suspendidos por la fuerte crisis económica que está atravesando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

A través de su cuenta de Twitter, Guillermo del Toro ofreció su apoyo económico para que la entrega de los Premios Ariel no tenga que posponerse hasta nuevo aviso. El tapatío dijo estar dispuesto a pagar las estatuillas que se entregan a los ganadores y, además, cooperar en lo que pueda para sacar adelante este evento.

(Captura de pantalla/Twitter)

“Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel. Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido diálogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver qué más falta”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: