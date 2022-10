Conductor ebrio del Metro CDMX fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio

Erick "N" dio positivo a la prueba de alcoholemia (Foto: especial)

Luego de 10 días de su aprehensión, se confirmó que Erick “N”, el conductor de un tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México que fue exhibido por laborar bajo los influjos del alcohol, se quedará preso en el Reclusorio Norte.

Durante su audiencia de este viernes, el juez de Control lo vinculó a proceso por los delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación ante denuncia en impuso en su contra el área jurídica del Metro y por lo cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició la carpeta de investigación CI-FICUH/STCMZV/UI-2 C/D/00205/10-2022.

Y es que se determinó que había los elementos de prueba necesarios para ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El video que lo exhibió

Conductor presuntamente BORRACHO en la línea 2 del @MetroCDMX Estación Xola. No es la primera vez que sucede en la historia del Metro. https://t.co/yfuLgh4Sgn pic.twitter.com/rbaB1iX6zr — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) October 19, 2022

La tarde del pasado 18 de octubre, pasajeros del STC Metro compartieron videos en redes sociales en los que se pudo apreciar que el conductor de la red se encontraba operando el tren en estado de ebriedad.

Según los informes preliminares, al llegar a la estación Xola de la Línea 2, el sujeto abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros, lo que significó un riesgo para los mismos.

Instantes después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lo sacaron de la cabina del convoy y lo llevaron a un área especial de las instalaciones del Metro para realizarle una prueba del alcoholemia

“Velo como viene, así o más ebrio”, “Viene superebrio el conductor”, “Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado”, fueron algunos de los reclamos expresados por usuarios mientras los policías trasladaban al trabajador por el andén.

Durante prueba de alcoholemia, el conductor del @MetroCDMX de nombre Erik que iba briago en la L2 y detenido en la estación Xola, este día, pide 'paro' para que no lo corran, dice. 👇 pic.twitter.com/cBjyGcwLbf — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) October 19, 2022

Más tarde se difundió otro video del momento en el que el chofer fue sometido al examen para saber si había consumido alcohol, el cual salió positivo. Fue en ese momento que, ante las autoridades, el trabajador pidió que le ayudarán para evitar que lo despidieran.

“Tírame un paro pa’, que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, solicitó el conductor.

Sindicato lo defendió

Pese a que puso en riesgo la vida de cientos de pasajeros, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) pidió a la ciudadanía, medios y autoridades no estigmatizar al conductor Erick “N”.

El conductor reconoció su problema de alcohol durante una entrevista con el youtuber Yulay (Foto: FGJ-CDMX)

A través de un comunicado, la organización dirigida por Fernando Espino Arévalo, señaló que las y los trabajadores que forman parte del SNTSTC siempre han sido respetuosos de la Ley y de la normatividad, por lo que esperan que se les trate de la misma manera.

Y es que señalaron que las autoridades capitalinas han violado su debido proceso, así como sus derechos humanos. De acuerdo con el gremio, el director STC del Metro, Guillermo Calderón, anunció indebidamente a través de redes que se daría de baja definitivamente al conductor detenido y se le iba a denunciar penalmente luego de que dio positivo a la prueba de alcoholemia.

“Rechazamos categóricamente que funcionarios afecten el debido proceso, así como los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros, tal y como lo anunciaron autoridades de la Ciudad de México y el Director General de nuestro centro de trabajo, quienes manifestaron indebidamente y a través de redes sociales, una resolución laboral anticipada y amenazas de denuncias penales aparentemente con un afán protagónico”

Posicionamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores del @MetroCDMX ante los sucesos del 19 de octubre en la estación Xola de Línea 2.@Claudiashein @GCalderon_Metro pic.twitter.com/9wWlaNDgsI — Martin Sandoval (@martsandoval) October 21, 2022

Además, acusaron abandono en labores de capacitación y adiestramiento por parte de la administración de la jefa de gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum.

Según el SNTSTC, no hay actualización de los exámenes y estudios médicos periódicos de toda la base trabajadora, lo que permitiría prevenir sucesos como el que ocurrió el pasado 18 de octubre en la estación Xola de la Línea 2.





SEGUIR LEYENDO: