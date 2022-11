Cómo se salvó Héctor Bonilla de morir en la masacre de Tlatelolco en el 68

Héctor Bonilla reveló que se salvó de haber muerto por la masacre de Tlatelolco en 1968. (Twitter/@alefrausto/ YouTube/Canal22)

El primer actor Héctor Bonilla falleció este viernes 25 de noviembre a los 83 años de edad, tras una lucha de cuatro años contra el cáncer, así lo comunicaron sus familiares. Sin embargo, el también director de escena reveló que pudo haber sido una de las víctimas mortales de la “Masacre de Tlatelolco”.

Un largometraje le salvó la vida al nacido en Tetela de Ocampo, Puebla. Ya que evitó que fuera asesinado durante la asamblea que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en el Movimiento Estudiantil de 1968.

En una de las entrevistas que le hizo Imagen Televisión a Bonilla Rebentun, el protagonista de la película Rojo Amanecer, de 1989, explicó por qué se salvó de haber estado en ese fatídico suceso. Ya que su destino era haber estado en Tlatelolco.

“Íbamos a hacer Fuente Ovejuna, que es una obra muy contestataria, que dirigía José Luis Ibáñez. Y la pareja íbamos a ser Julissa y yo. Pero estaba Díaz Ordaz. Vino el 68 y José Luis no quiso porque dijo, me va a mandar a matar este monstruo, y se canceló la obra. Y entonces me salió una película, de Juan Guerrero en Acapulco, que se lamaba Narda o El Verano; Quique Álvarez Félix, Amedee Chabot, y yo. Era una película muy menor, pero resulta que yo no estuve el 2 de octubre en Tlatelolco, porque estaba filmando en Acapulco. Así que hay grandes posibilidades de que me haya salvado la vida”, detalló.

¿Cómo recordó Héctor Bonilla lo sucedido en Tlatelolco?

En el programa de entrevistas El minuto que cambió mi destino, con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, el actor Héctor Bonilla respondió cómo fue que recordó lo ocurrido en la “Masacre de Tlatelolco”, donde más de 300 personas fueron acribilladas.

“Esto que sucedió por un accidente. En aquel entonces el futbol soccer no existía. Veíamos con desprecio a los futbolistas lo que jugábamos americano, les decíamos panaderos. Y el futbol americano tenía un peso enorme, y la pugna poliuniversidad. El Estadio de Ciudad Universitaria se hizo para jugar ahí futbol americano. Entonces ahí se dio una pugna entre la Vocacional 5 y la Prepa 9; poliuniversidad que está ahí en la ciudadela, y eso empezó a derivar y se asomó la represión, tomó su verdadera cara. Y bueno, pues la actitud de Díaz Ordaz, que es verdaderamente siniestra y se armó lo que se armó”, declaró.

Asimismo, dijo que lo acontecido en el 68 fue un parteaguas para que se derivara la democratización del país, “hubo gente que se empezó a filtrar en las Cámaras de Senadores y de Diputados. Y la otra parte que votó por la guerrilla, la Liga Comunista 23 de septiembre, que desgraciadamente terminó como terminó”, finalizó.

Héctor Bonilla y su lucha contra el cáncer

Fue en febrero de 2019 cuando Héctor Bonilla anunció que médicos lo diagnosticaron con cáncer de riñón, enfermedad que para ese momento ya estaba siendo tratada.

A través de su cuenta de Twitter el actor continuó actualizando a sus seguidores acerca de cómo tomaba sus problemas de salud, pues aunque fueron momentos difíciles, constantemente compartió sus buenos momentos.

El primer actor reveló su enfermedad en 2019, debido a que la publicación TV Notas dio a conocer que supuestamente Héctor sufría de cáncer en el pulmón. La información rápidamente circuló por varios medios y debido a su gravedad, el histrión tuvo que hablar acerca de lo que realmente estaba sucediendo.

“Efectivamente tengo cáncer en el riñón derecho, estoy en un tratamiento que se divide en 4 meses, acabo de terminar el primer mes, la doctora que me checa dice que voy muy bien y vamos a ver qué pasa al final del tratamiento, esa es la mera neta”, confesó.

