Así ha evolucionado la salud de Héctor Bonilla tras dos años de haber sido diagnosticado con cáncer

La salud de Héctor Bonilla sigue siendo afectada por el cáncer de riñón tras dos años de haberlo diagnosticado (Foto: Twitter)

Héctor Bonilla actualmente se encuentra en su lucha contra el cáncer de riñón que ha afectado su salud desde hace dos años y según dijo su hijo, Sergio, el actor se encuentra bien, estable, pero tras pasar momentos difíciles.

Fue en febrero de 2019 cuando Héctor Bonilla anunció que médicos lo diagnosticaron con cáncer de riñón, enfermedad que para ese momento ya estaba siendo tratada, aunque hasta el momento no ha tenido el mejor de los resultados.

Según explicó en entrevista con De Primera Mano Sergio Bonilla, el hijo del actor, su padre últimamente se encuentra estable y continúa en tratamiento. Sin embargo, debido a que han buscado diversas formas en que el cáncer pueda ser eliminado del cuerpo de Héctor, no está siendo tratado con quimioterapias, como normalmente se ataca esta enfermedad, sino con una opción nueva.

Héctor Bonilla continúa bajo diferentes tratamientos para eliminar el cáncer de su cuerpo (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

“Cambio de protocolo, mi padre inició un protocolo este con un tratamiento que no era precisamente quimioterapias estas cosas, sino era un protocolo de un tratamiento de algo que regenera las células, no sé decir exactamente bien con precisión y lo probó por un tiempo y le funcionó, pero tomaron la decisión de cambiar el protocolo ahora está iniciando otro, no es que fuera en retroceso, pero tampoco avanzaba”, dijo para Ventaneando.

Aunque no profundizó acerca de los detalles de este nuevo tratamiento aseguró que el actor ha recibido el constate apoyo de su esposa, quien no lo ha dejado solo pese a las dificultades y también participa en la toma de decisiones respecto a su enfermedad.

Ahora Héctor ha intentado concentrarse principalmente en su salud mental, pues el cáncer es una enfermedad que necesita de fortaleza emocional para poder combatirla, dijo su hijo.

El actor continúa preparándose para su próxima obra de teatro pese a su salud (Foto: Instagram/@hbonillaoficial)

“Mi padre está trabajando en su salud, también mental, porque hay que estar fuertes y la verdad que con el cáncer cuando no estás yendo para atrás, estás bien, entonces mi padre está bien, se ha mantenido bien”, dijo Sergio.

Acerca de la caída que sufrió hace un año Bonilla, su hijo compartió que está bajo terapia para recobrar por completo su movimiento, pues se fracturó el fémur durante las grabaciones de la película Una navidad no tan padre.

Pese a las complicaciones que sufre la salud del histrión, Sergio dijo que están próximos a estrenar la puesta en escena Almacenados. En esta obra han puesto gran esfuerzo y los ensayos continúan.

A través de su cuenta de Twitter es que el actor ha continuado actualizando a sus seguidores acerca de cómo toma sus problemas de salud, pues aunque han sido momentos difíciles, constantemente comparte sus buenos momentos.

Héctor sufrió una aparatosa caída hace un año, de la cual se sigue recuperando (Foto: Cuartoscuro)

En 2019 el protagonista de Un padre no tan padre tuvo que revelar su enfermedad debido a que la publicación TV Notas dio a conocer que supuestamente Héctor sufría de cáncer en el pulmón. La información rápidamente circuló por varios medios y debido a su gravedad, el histrión decidió salir a hablar acerca de lo que realmente estaba ocurriendo.

“Efectivamente tengo cáncer en el riñón derecho, estoy en un tratamiento que se divide en 4 meses, acabo de terminar el primer mes, la doctora que me checa dice que voy muy bien y vamos a ver qué pasa al final del tratamiento, esa es la mera neta”, confesó.

En la misma revista se dio a conocer que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no le dio ningún apoyo ante esta noticia y que el cáncer estaba en etapa cuatro, pero el actor no ha hablado hasta el momento sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO: