Playa Limbo admitió lo difícil que fue la salida de María León: “Pudimos resucitarnos de ese golpe”

Desde 2017 Jass Reyes es la voz de Playa Limbo; su incorporación le dio un aire nuevo a la banda surgida en Guadalajara (Foto: Playa Limbo)

Era el año 2003 cuando la ciudad de Guadalajara vio surgir a Playa Limbo, el grupo que fusiona pop con rock y jazz y que enarbola la temática romántica a casi 20 años de su fundación. En conversación con Infobae México, Ángel y Servando, bajista y baterista de la banda, hablaron sobre el momento artístico en que se encuentra el proyecto ante su próxima presentación en Ciudad de México.

“Seguimos muy activos...el tiempo de la pandemia supimos aprovecharlo con distintas maneras, produciendo con Adán Jodorowsky, hicimos una gira en España y ya de regreso nos subimos a la gira de 2000s Pop Tour. Siempre salimos de gira por lo vez una vez al año fuera del país, nos fuimos a Argentina dos semanas y ahora estamos a punto de estrenar otra canción que se llama Kingdom”.

Y es que la banda que completan Jass en la voz, y Jorge en los teclados, se presentará ante el público chilango en un espacio que alberga 1,700 personas, una experiencia muy distinta de los colosales escenarios que han pisado con la gira de Bobo Producciones.

“La última actuación de este año será en La Maraka, un formato que nos gusta mucho porque es un poquito más íntimo, es un show mucho más cercano, mucho más interactivo con la gente, estaremos atentos a peticiones. Nos hacía falta presentar nuestro proyecto, habrá invitados especiales”.

Con temas como El eco de tu voz, El tiempo de ti y Piérdeme el respeto, Playa Limbo ha logrado mantener su lugar entre una oferta musical vertiginosa y variada, por lo que es inevitable no preguntar “¿Se consideran una banda de culto?”.

“No le llamaría así, pero nuestra música ha llegado a un abanico muy alto de edades, desde los inicios, cuando los seguidores del grupo eran de 10 a 40 años, a la fecha siguen siendo, van creciendo conforme nos van escuchando, y se ha mantenido en las nuevas generaciones, también es porque intentamos sacar cosas nuevas, entre todos nos retroalimentamos de grupos o artistas que le gustan a cada quien y esto ayuda a que la creatividad siga manteniéndose”.

Pese a que desde hace unos años el género urbano domina la escena mundial, Playa Limbo prefiere apostar por el pop con contenido, sin montarse en modas que podrían ir en contra de su esencia artística, esa con la que su público los identifica.

“Hay que ser fieles a la escencia, es un género con el que ni siquiera tenemos afinidad. Los géneros que están mucho antes que el reggaetón: bachata... que sí podemos permitir que permeen un poco en el pop mexicano, pero de ahí a empezar a hacer reggaetón directamente hay un abismo creativo.

“No quiere decir que de repente no la podamos escucharla en una fiesta o que contemplemos que la industria ha estado girando a ese lado”, sin embargo, también pueden jugar con la gama sónica que les permite la experimentación creativa con otros ritmos.

“Nos dedicamos a nuestro trabajo, a cuidar a nuestros fans, a permitir que vayan creciendo con nosotros, que sean testigos de nuestra evolución. En el disco que sacamos el año pasado con Jodorowsky es pop, pero otro tipo de pop, mucho más hacia los 70 y 80, lo que siempre nos gustó, ese tipo de licencias sí nos podemos permitir”.

Esta experimentación llevó a la banda a integrarse al 2000s Pop Tour, donde comparten el escenario con artistas como Paty Cantú, Dulce María, Kalimba, Yahir, Nikki Clan y Fanny Lu, proyecto que los ha acercado a viejos amigos.

“Con algunos ya habíamos girado en shows en vivo, como Kudai o Motel, por ejemplo Pee Wee es un artista que conocía sus canciones, pero no lo había conocido, se me hace un gran cantante, un gran frontman en vivo. La experiencia del Pop Tour es diferente a lo que habíamos vivido, con un show complejo, con escenario enorme, 360, con un setlist, cambios de vestuario que hacen que sea atractivo para la gente. Con todos la relación es muy cordial, estamos reafimando amistades que teníamos de antaño o en el caso de artistas estamos empezándola”.

A los integrantes de Playa Limbo les hubiera gustado compartir el escenario del proyecto que ya se ha presentado en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México con otras bandas que no se sumaron al tour, de las cuales reconocen su talento.

“Belanova es el primero que me viene a la mente, una muy buena banda, que los extraño en los escenarios. Jesse & Joy también que son muy talentosos los dos. Sabemos que no está en manos ni de nosotros ni de la producción de Bobo porque ellos (Belanova) no están todava listos para su regreso, si algún día se da. Una banda que son injustamente tratados por la industria, los JotDog, hacen un pop elegante, diferente y muy creativo, me encantaría que se subieran a la gira porque le darían un aire diferente”, destacaron.

Playa Limbo se dio a conocer con María León como vocalista, sin embargo, en diciembre de 2016 la artista decidió abandonar la banda para concentrarse en su proyecto solista. Ese fue el momento más dificl de la agrupación tapatía y así lo reconocen.

“Definitivamente cuando pierdes a una vocalista, como lo es María León, realmente no somos los únicos que lo han sufrido en el pop y en el rock, realmente hay un peregrinaje de cantantes que en algún momento emprenden su proyecto... en nuestro caso sí fue un momento crucial, estábamos en un momento donde tuvimos que sentarnos a ver dónde estábamos, un momento creativo poderoso y sobre todo el acierto de encontrar a nuestra compañera Jass Reyes que ya traía su bagaje personal”.

Con la incorporación de la nueva vocalista, en 2017, Playa Limbo ha seguido recorriendo su camino en la industria del pop mexicano, escena donde se ven juntos por muchos años más.

María León fue la vocalista de la banda durante sus primeros discos; fue en 2016 cuando decidió separarse para probar suerte como solista (Foto: Instagram / @sargentoleon)

“Teníamos ganas de seguir y gracias a esto empezamos a ver cosas con ella que tampoco habíamos visto con María, es una banda que sigue viva y tenemos muchas cosas que explorar. Nuestras giras son sintomatología de una banda que sigue activa, viva, que pudimos resucitarnos de ese golpe. Mientras haya talento y algo que decír continuaremos”.

