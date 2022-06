María León cantó en una banda de rock pesado tipo “Evanescence” antes de “Playa Limbo”

María León dejó "PLaya Limbo" en 2016. (Foto: Instagram / @sargentoleon)

María León confesó que antes de triunfar con Playa Limbo y convertirse en solista formó parte de un grupo de rock pesado similar a Evanescence, famosa banda estadounidense que desde 1995 conquistó al público con temas como Bring me to life, My inmortal, Going Under, Call me when you are sober y Haunted, entre otros. La cantante también compartió detalles de sus inicios en el medio artístico nacional y recordó su paso por el género pop junto a Belanova.

La tapatía asistió como invitada especial al espacio radiofónico de Jessie Cervantes en EXA, donde no solo deleitó al público con su interpretación a capela, también recordó cómo llegó a consolidarse como una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento dentro de la música. Para comenzar contó que cuando tenía alrededor de cuatro años decidió que quería ser una artista, pero no había definido en qué área.

“Yo desde muy chiquita sabía que iba a ser artista. Yo le dije a los cuatro años a mi mamá: ‘Yo me voy a morir de hambre porque voy a ser o pintora o cantante o poeta o bailarina’... yo escuchaba que en mi familia siempre decían: ‘No, los artistas se mueren de hambre’”, dijo.

La cantante suele compartir sus rutinas de ejercicio en redes sociales. (Foto: captura de pantalla de @sargentoleon)

Después formó parte de un grupo infantil llamado Planeta y tan solo un año después decidió convertirse en solista. Su primer presentación se llevó a cabo en una plaza de Guadalajara, donde el presentador del show el nombre artístico que la acompañó durante parte de su niñez, Olimpia. El tiempo pasó y se encontró con una nueva oportunidad, Pop Stars, un reality de canto donde ganó con T’ de Tila.

Tras su triunfo sus sueños comenzaron a materializarse, así que regresó a Guadalajara para incursionar en otros géneros entre los que resaltó rock pesado. De acuerdo con la actriz de musicales, la música que hacia con sus compañeros era un poco similar a Evanescence

“Tuve una banda que se llamaba Gargamel que tocábamos puros covers, y una que se llamaba Torton, donde tocábamos rock pesado, estaba increíble, hacía músia original un poco más parecido a Evanescence [...] decía: ‘Te puedo cantar un poquito más como clásicon pero que tenga potencia’”, comentó.

Amy Lee, vocalista de la banda. (Foto: Twitter/@evanses_metals)

Fue cuando estaba en esa banda de rock pesado cuando le llegó la oportunidad de participar en un proyecto pop que más tarde se convertiría en Playa Limbo: “He tenido la fortuna de tener muchas amistades dentro de la música porque compartí camino con ellos en bandas”.

La confesión de María León tomó por sorpresa a los seguidores del programa y sus fans, quienes aplaudieron su trayectoria en la sección de comentarios del video que se publicó en la cuenta oficial de Exa FM en YouTube.

“La mejor sin duda, canta, compone, baila y da un súper show”. “Una artista muy preparada”. “Gran artista”. “Alquimia de mis Favoritas”, fueron algunas reacciones.

(Foto: @sargentoleon/Instagram)

Por otro lado, María León recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía de su baúl de recuerdos. Se trata de una imagen donde aparece junto a Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, que durante la primer década de los 2000 logró posicionarse en las listas de popularidad con canciones como Rosa pastel, Cada que, No me voy a morir, Por ti, Baila mi corazón, Me pregunto, Hasta el final, Mariposas, Niño y Toma mi mano, por mencionar algunas.

“Te dejo un muy hermoso [emoji de corazón]”, escribió la cantante en su post. Como era de esperarse la sección de comentarios se llenó con mensajes llenos de nostalgia: “Wooow esto si es 2000′s Pop México”. “Las dos jaliscienses más hermosas”. “Muy rosa pastel inquebrantable”. “Hagan todo lo posible para cantar una canción juntas!!”, publicaron.

