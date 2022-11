Cuáles fueron las condiciones para que Kabah tocara en el Mundial Qatar 2022

Kabah tiene 30 años de trayectoria. (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Kabah desconcertó al emitir un comunicado de prensa para anunciar que, tras recibir una invitación para participar en el Fan Fest del Mundial Qatar 2022, no asistiría por sus convicciones. La noticia retumbó en redes sociales, pues casi nadie sabía que la agrupación pop había sido requerida para ofrecer un show el 28 de noviembre en representación de México y, aunque se explicaron sus razones, las críticas no se hicieron esperar.

En medio del escándalo, Federica Quijano concedió una entrevista para De Primera Mano, donde fue cuestionada sobre los motivos que los orillaron como agrupación a tomar esa difícil decisión.

Federica comentó que tras realizar encuestas todos notaron que sus fans también estaban en contra de que participaran. (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Para comenzar, confesó que es fanática y siempre había querido cantar en una justa mundialista, pero en esta ocasión no pudo aceptar porque muchas condiciones iban en contra de sus ideales.

“Soy amante del fútbol y siempre mi sueño había sido ir a un Mundial. La verdad me hubiera encantado, pero no bajo estas condiciones”, declaró.

Sin profundizar en detalles sobre las negociaciones, la también diputada de 51 años confesó que entre las condiciones que pusieron los organizadores estaba cambiar sus vestuarios y seleccionar su setlist para que no cantaran temas que fueran en contra de los ideales y así respetar la cultura del país sede.

“Cuando te ponen entre la espada y la pared y te dicen cómo vestirte... Kabah no es un grupo que nos hayamos achicado jamás, pero nada más por eso el hecho de que te digan qué tienes que cantar o qué dicen tus letras o qué es lo que hablas para no ofender la cultura”, dijo.

La cantante puntualizó que sus vestuarios debían cumplir con ciertas reglas como cubrir desde su cuello hasta sus pies, sin llevar algún tipo de color representativo de absolutamente nada. Las reglas eran más estrictas para ella y Daniela Magun por ser mujeres, pues debían estar completamente tapadas. Asimismo, tenían que mandar su listado de canciones para que fueran revisadas y analizadas.

Aficionados mexicanos en el estadio antes del partido de su selección contra Polonia por el Grupo C del Mundial en el estadio 974, Doha, Qatar - 22 de noviembre de 2022. (Foto: REUTERS/Carl Recine)

Jamás hemos querido ofender a nadie, absolutamente a nadie. Imagínate, si salimos a cantar Una Ilusión, que es uno de los temas bandera para los Kabahs que hemos defendido el amor en todas sus expresiones, de repente nos la corten y nos lleven a la cárcel por eso, pues la verdad no está padre.

Y es que el tema que lanzaron hace 22 años marcó su apoyo a la comunidad LGTB+ con frases como: “Diferencia social, preferencia sexual, es humano en todo momento. Miedo para aceptar que al llegar el final todos somos igual por dentro”.

Shakira y Dua Lipa también se negaron a participar en las celebraciones de la Copa Mundial 2022. (Foto: Instagram @shakira)

Federica Quijano aseguró que la decisión fue tomada por todos los integrantes de Kabah y agradeció que estuvieron en el mismo canal, pues tras notar varias inconsistencias optaron por rechazar la invitación.

“Nos queda claro el respeto que tiene que haber a todos los grupos vulnerables que están siendo acribillados de diferentes maneras [...] Lo que yo he sido y he defendido como mamá soltera y demás... sería ir en contra de lo que he predicado todo el tiempo, de la empatía, de la inclusión y no tendría congruencia lo que estoy haciendo”, comentó.

Respecto a los artistas que si aceptaron participar comentó que todo se basa en el respeto y no puede juzgarlos por su decisión. (Foto: @goldenescorpion/Instagram)

La política también arremetió en contra de todos aquellos que se “burlaron” o criticaron su posible participación en la justa mundialista al mencionar que seguramente fueron personas jóvenes que no conocen su trayectoria y aseguró que sus fans estaban contentos por la invitación, pero les recomendaron no asistir.

“Si nos ofrecían un buen pago, muchísimas cosas que dices ‘¿en serio no lo voy a tomar?’. No quiero escupirle al cielo en cuestión de trabajo, no soy Shakira que tiene millones o Dua Lipa que te puedes dar el lujo. Fue un trabajo decir que en este caso decir que vamos a ganar más de lo que vamos a perder”, dijo.

