Mariana Echeverría defendió a Grupo Firme tras abucheos en la NFL

La banda liderada por Johnny y Eduin Caz fue objeto de rechiflas por gran parte de la afición que se congregó en el Estadio Azteca para ver el partido de la NFL (Foto: Instagram)

Grupo Firme experimentó un trago amargo, después de que el 21 de noviembre se presentara durante el show de medio tiempo del encuentro entre San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals, el Moonday Night Football llevado a cabo en Ciudad de México. Ante esto, Mariana Echeverría salió en defensa de la banda.

Todo habría comenzado cuando el marcador del partido iba 17-10 en favor de San Francisco e inició el conocido medio tiempo. Sin embargo, cuando la banda tijuanense se dejó escuchar en cada rincón del Estadio Azteca, la reacción por parte del público no fue la esperada.

Muchos de los insultos por parte entre los abucheos se lograban escuchar frases como: “Se sienten gringos”, “P*nches indios” o “Buuuu”. Asimismo, algunos asistentes al encuentro deportivo prefirieron ausentarse durante la actuación de Grupo Firme, probablemente para desCansar, tomar algo o ir al baño, con tal de no presenciar el show de la banda considerada como el gran “fenómeno” del regional mexicano en la actualidad.

Fue así que Mariana Echeverría, quien acudió al evento en compañía de su esposo Óscar Jiménez compartió desde sus redes sociales que estaba desconcertada por la reacción que el público tuvo ante la presentación de la banda liderada por Eduin Caz.





“Estamos en el medio tiempo de la ‘NFL’ aquí en el Estadio Azteca y están abucheando a ‘Grupo Firme’, pero ¿por qué? No entiendo”, aseguró la famosa desde sus historias de Instagram.

La famosa continuó observando que sucedía y mencionó a sus seguidores que no comprendía porque el público tuvo una reacción tan negativa hacia los cantantes de éxitos como En tu perra vida o Ya supérame.

“O sea, no entiendo, cantan bien. A mí me gusta. Nosotros sí disfrutamos”, sentenció.

Las reacciones en redes rápidamente se hicieron esperar y varios internautas de TikTok comenzaron un debate sobre el show de Grupo Firme.

“Sean tus gustos o no, se debe de tener educación y respeto para quien hace un show”. “Los organizadores no entienden que no ha toda la gente nos gusta ese tipo de música, no necesariamente por que es la NFL”. “Lo hacen tan bien y lo que yo digo merecen respeto en donde quiera que se pare cualquier mexicano o persona. bendiciones a todos”. “Es la Nfl no la boda del pueblo” fueron algunas de las opiniones encontradas.

(Foto: Instagram/@marianaecheve)

Cómo fue la presentación de Grupo Firme en el Estadio Azteca

La banda liderada por los hermanos Eduin y Johnny Caz, quienes vistieron de blanco y camisa morada brillante comenzó su actuación con el tema Qué importa en medio de abucheos, para seguir con el gran éxito Ya supérame, el cual sí fue coreado por una gran parte de asistentes al estadio que cuenta con una capacidad de casi 90 mil personas.

Durante su interpretación del hit y de la subsecuente canción clásica del género norteño El rey de mil coronas, Grupo Firme no fue bien recibido por la afición, que reaccionaba negativamente cada que los enfocaban en las enormes pantallas del recinto capitalino.

La presencia del grupo conocido internacionalmente dividió opiniones en redes sociales, pues mientras hubo quienes aplaudieron la presencia de la banda en el encuentro deportivo, mucho otros se lanzaron en críticas.

