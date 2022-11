Adiós al Dr. Simi: se anunciaron horarios del Flow Fest 2022 y los objetos prohibidos

(Twitter/@beize_stigma e Instagram/@cocacola_flow)

El festival Coca Cola Flow Fest se llevará a cabo el sábado 26 y domingo 27 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual se ubica en la alcaldía Iztacalco.

A pocos días de que comience la “fiesta de bellakeo”, la cuenta oficial del festival ya compartió los horarios en que se presentará cada cantante. Habrá cuatro escenarios, el Coca Cola, el Sprite, el dembow Vickys y Boombox Vickys.

Para tristeza de muchos fans del reggaetón, no será posible arrojar muñecos de Dr. Simi a los cantantes durante las presentaciones, ya que los peluches se encuentran en la lista de objetos no permitidos.

Objetos con los que no se permitirá el ingreso:

-Sombrillas

-Peluches

-Comida o bebidas externas

-Sustancias ilegales

-Drogas o parafernalia de drogas

-Mascotas

-Máquinas que dan masajes o masajeadores

-Rayos láser o cornetas

-Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

-Guantes de LED

-Chupones

-Gotas para los ojos

-Medicamentos de venta libre

-Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada).

-Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

-Plumones, plumas o pintura en lata

-Cadenas largas o joyería con picos

-Calcomanías, volantes u otra publicidad

-Pelotas o frisbees

-Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

-Bota bags o anforitas

-Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano y mayores a 30 cm por 30 cm

-Paquetes de cigarros abiertos

-Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta y pirotecnia)

-Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies o zooms grandes)

-Aerosoles (como desodorantes o pintura)

-Perfumes

-Bebidas alcohólicas o energéticas

El festival contará con renta de lockers para poder guardar las pertenencias de las personas asistentes, su precio por los dos días será de 420 pesos mexicanos y por un solo día, de 263 pesos mexicanos.

Los conciertos que terminarán más tarde del sábado son J Balvin, quien saldrá al escenario a las 12:10 am y concluirá su presentación a la 1:25 de la madrugada; Anuel AA, de 12:50 am a 1:50 am así como DJ Tao vs DJ Alan Gomez de de 12:50 am a 1:50 am.

El domingo, Don Omar comenzará su presentación a las 12:30 am y concluirá 1:45 am, Arcangel comenzará 11:40pm y terminará 1:10 am mientras que Natos y Waor saldrán al escenario a las 11:30 y finalizarán hacia las 12:30 AM.

El acceso al evento será por la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez para las entradas de Admisión General, las personas que tengan Comfort Pass o Citibanamex Plus deberán ingresar por la Puerta 15.

Las estaciones de transporte público más cercanas al sitio son:

-Metro Ciudad Deportiva, Velódromo y Puebla, las tres de la línea 9 (color café).

-Metrobús UPIICSA y El Rodeo, ambas de la Línea 2 (morada)

Por otra parte, las personas asistentes también podrán hacer uso del Operativo de Transporte Seguro de RTP para volver a casa. En esta ocasión habrá cinco rutas:

-Circuito Bicentenario Sur (CNA, Alberca Olímpica, Coyoacán, Manacar, Av. Revolución) Circuito Bicentenario Sur (Aeropuerto, Metro Oceanía, Eduardo Molina, Calzada de Guadalupe y La Raza).

-Indios verdes — Reclusorio Norte (Col. Roma, Florencia, Reforma, La villa, Indios Verdes y Reclusorio Norte)

-Cuatro Caminos — Metro Rosario (Metro San Lázaro, Metro Tlatelolco, Metro Tacuba, Metro Cuatro Caminos, El Rosario)

-San Juan de Aragón — Metro Martín Carrera (Metro Oceanía, Metro Villa de Aragón, San Juan de Aragón, Metro Martín Carrera)

-Metro Tacubaya — Santa Fe — Cuajimalpa (Metro Pino Suárez, metro Chapultepec, metro Tacubaya, Expo Santa Fe y Cuajimalpa)

Objetos permitidos para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez, sitio donde se llevará a cabo este festival de reggaetón:

-Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

-Bolsas de mano

-Celulares. Como recomendación, los organizadores detrás del Flow Fest sugirieron mantenerlos guardados en las bolsas de enfrente del pantalón.

-Encendedores y paquetes de cigarros cerrados.

-Tapones de oídos.

-Pomada de labios y lipgloss cerrado.

-Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado.

-Luces químicas suaves o vestuarios que que tengan luces químicas y no sean proyectiles

-Paquetes de chicles cerrados

-Medicinas de prescripción (será necesario presentar la receta)

-Hula hoops (incluso si tienen luces led)

-Muñecos inflables (los cuales deberán estar desinflados al momento del ingreso).

-Cámaras no profesionales de flash, cámaras de grabación que midan menos de 12 centímetros (Sony Action Cam, GoPro) y bastones de GoPro extensibles.

-Cigarros electrónicos y vaporizadores

-Bloqueador solar en crema

