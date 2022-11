El Dr. Simi fue el invitado especial en el show de Paramore en Corona Capital 2022

Hayley Williams recibió muy emocionada un Dr. Simi con la playera de la Selección Mexicana. (Captura de pantalla Corona Capital)

El segundo día del Corona Capital, uno de los festivales más grande de la Ciudad de México, se realizó este 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Paramore se colocó como un show imperdible, pues la banda estadounidense de pop rock tuvo una conexión realmente increíble con su público, se ganó el corazón de cientos de asistentes y les sacó una que otra lágrima a sus fans más apasionados.

Cabe destacar que Hayley Williams la líder y vocalista de Paramore, es una de las mejores frontwoman que podrás ver ren vivo, su energía es contagiosa, electrizante y dejó muy en claro que sus conciertos son una celebración de la vida.

Como era de esperarse, la tradición de los peluches voladores en México no pudo faltar y en la recta final de la presentación, la cantante recibió su preciado muñeco del Dr. Simi personalizado. Williams se mostró muy contenta y se puso a bailar con el muñeco. Pues al inicio le habían lanzada una muñeca Lele y la vocalista aprovechó para preguntar por el famoso doctor.

De igual manera, Zac Farro, el baterista, lo levantó en el aire para que todos vieran que portaba una camiseta de la Selección Mexicana, muy similar a la que él traía puesta.

“Es oficial, Dr. Simi es el nuevo intgrante de Paramore”, “Es lo mejor ver a Hayley con su muñeco”, “Son mi banda favorita”, fueron algunos de las reacciones por parte de los internautas.

Recordemos que Hayley ya había recibido uno de estos simpáticos doctores el pasado 10 de noviembre durante un show en Toronto, Canadá. Todo sucedió gracias a un fan mexicano, quien desde que adquirió sus entradas para poder disfrutar de la legendaria banda estadounidense compró un peluche de Dr. Simi para personalizarlo como la cantante. Según contó en su TikTok viral, se inspiró en el icónico look que lució la cantante hace 15 años para vestir al famoso muñeco.

La cantante lo recibió con mucho cariño, lo colocó junto a la batería y continuó con su presentación. El video inundó las redes sociales, donde muchos fans de Paramore aplaudieron el gesto que tuvo el mexicano y agradecieron que con el muñeco hiciera presente a todos los fans mexicanos en el show.

Fanáticos de Paramore ya tienen listo el Dr. Simi de Hayley Williams (Twitter)

El setlist con el que Paramore prendió el escenario Vans, la noche del sábado en el Corona Capital fue un breve recorrido a su discografía, al menos incluyeron un tema de sus priemros álbumes y la mayor parte del repertorio presentaron canciones pertenecientes a After Laughter específicamente.

Por supuesto, sonaron los grandes clásicos que se consolidaron como el sundtrack de una generación amante del rock alternativo y lo “emo”, como Missery Business y Decode.

-This Why

-Brick by Boring Brick

-Decode

-Caught in the Middle

-That’s What You Get

-Here We Go Again

-I Caught Myself

-Pool

-Misguided Ghosts

-Ain’t It Fun

-Rose-Colored Boy

-Told You So

-Missery Business

-Still Into You

-Hard Times

Paramore se presentó en el escenario Vans, el sábado 19 de noviembre en el Corona Capital 2022. (Twitter @CoronaCapital)

Otro de los momentos épicos que los seguidores de la banda atesorarán en sus corazones, sucedió cuando Williams llamó a dos de sus fans de entre la multitud para subirlos al escenario a cantar con ella y la banda. Los afortunados vivieron el sueño de muchos y aprovecharon para bailar con Hayley y cantar a todo pulmón Missery Bussiness.

