Qué dijo Yalitza Aparicio sobre su fotografía con Laura Pausini

(Fotos Instagram: @yalitzaapariciomtz, @laurapausini)

La ceremonia de los Latin Grammy 2022 fue todo un éxito; desde la alfombra roja engalanada por las celebridades más importantes del momento hasta los discursos que dieron los artistas que ganaron la prestigiosa estatuilla. Aunque aparentemente todo transcurrió con normalidad se desataron algunas controversias como las fuertes críticas que recibió Laura Pausini por una fotografía donde posó con Yalitza Aparicio.

Famosos al desnudo: de Yuya y Siddhartha en los Latin Grammy al truene de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne Christian Nodal y Cazzu enloquecieron a sus fans con unas atrevidas fotografías desde un sofá, Irina Baeva confesó si todavía tiene un romance con Gabriel Soto y Diego Boneta está por festejar su segundo aniversario con Renata Notni VER NOTA

Todo comenzó cuando la intérprete italiana recurrió a sus historias de Instagram para presumir sus encuentros con algunos artistas que asistieron como invitados especiales al evento. Entre ellos se encontraba la protagonista de Roma (2018), con quien se tomó una fotografía que sorpresivamente se viralizó en redes sociales.

Esta fue la fotografía que se viralizó en redes sociales. (Captura Instagram: @laurapausini)

Aunque ambas lucieron despampanantes, las críticas no se hicieron esperar. De acuerdo con algunos internautas el problema no fue que la intérprete de En cambio no y Amores extraños utilizara filtros para retocar su rostro ante la oscuridad de la Arena Michelob Ultra, sino que solo habría editado su rostro dejando de lado a la mexicana.

Yalitza Aparicio aplaudió que el cine mexicano sea más inclusivo: “Vamos poniendo nuestro granito de arena” La actriz dio algunos detalles sobre su reciente participación en “Mujeres Asesinas” VER NOTA

“Che foto tan *ulera, tanta tecnología a la basura”. “Ya vimos que te da gracia la foto que se tomó Laura Pausini con Yalitza Aparicio ( no entiendo por qué), pero ambas son unas reinotas y ninguna va a pedir tomarse una foto contigo, así que ya cállate!”. “Ya llegué a cancelar a Laura Pausini, que la podré amar, pero también amo a Yalitza”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Laura Pausini no ha hecho declaraciones al respecto, pero Yalitza Aparicio sí respondió durante un encuentro con los medios. Sin profundizar en detalles ni entrar en polémica, la profesora de preescolar dejó entrever que siente una profunda admiración por la intérprete italiana y aseguró que las críticas no tienen importancia, pues fue muy feliz porque pudo conocerla.

Yo amo a Laura Pausini y diga lo que diga la gente..., yo [estuve] feliz de haber estado con ella. Ella es una dama hermosísima, carismática, impone demasiada presencia. Ya saben que soy la menos afectada con todo lo que sucede.

Luis Fonsi, Laura Pausini, Anitta y Thalia presentaron la entrega anual de los Latin Grammy 2022. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Respecto al uso de filtros comentó que Laura Pausini no los requiere, pues considera que es una mujer muy bella: “Ni los necesita, es guapísima”. De esta manera, la actriz mexicana hizo frente a la controversia y defendió a la reconocida artista que durante las últimas décadas ha destacada en México.

¿Adiós Corona Capital?, travesura de perro dejaría a su dueña sin el festival del momento “Snoopcito” se convirtió en tendencia en TikTok después de hacer pedazos la entrada para la edición más grande de la historia del festival VER NOTA

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: