Lupita Sandoval destapó reencuentro de “¡Cachún cachún ra ra!” aunque teme su fracaso

Lupita Sandoval ya prepara un reencuentro de "Cachún cachún ra ra" (Foto: Twitter@Televisa/Cuartoscuro)

La nostalgia ha resultado una buena estrategia de marketing en la cultura pop, es así que desde hace algún tiempo la tendencia de revivir o reversionar algunos proyectos del pasado para presentarlos al público que los conoció en su tiempo y a nuevas generaciones, se ha hecho presente en el espectáculo de todo el mundo.

Desde la fiebre de los reencuentros musicales, hablando de México, con los exitosos grupos Timbiriche y Flans hablan de una nostalgia por los años 80, época en la que también triunfaba en el país el programa de televisión ¡Cachún cachún ra ra!, una comedia juvenil creada por Luis de Llano que se transmitió por ocho años y logró una gran popularidad logrando presentar giras, conciertos y productos.

Una de las integrantes del elenco, Lupita Sandoval, quien en la trama ambientada en una escuela preparatoria, daba vida a “Petunia” habló sobre el reencuentro de los miembros del elenco, un proyecto que apenas está barajeando, pero para el cual tendrá que apostarlo todo, primero “calando” a su público, pues para ella es una empresa difícil.

El programa surgió como una continuación de "Vaselina" (Foto: Facebook@Steve Rivera)

“Estamos preparando un concepto distinto, porque no es posible juntar a todos, tampoco, yo siempre he estado en contra de un reencuentro porque siempre he dicho: un reencuentro de grupo musical es muy fácil porque las voces son las mismas, esté viejito, estés chueco, estés como sea, la gente lo que quiere son las canciones, pero un programa de chavitos, donde quieren ver a los chavos, no es fácil pensar en un reencuentro” reconoció la veterana actriz teatral en un reciente encuentro con los medios.

Entre las dificultades que enfrenta la realización del proyecto está el hecho de poder juntar a los miembros del reparto, toda vez que varios de ellos ya incluso fallecieron hace años.

“Además fulanito vive en no sé dónde, fulanito no quiere, el otro ni aparece, por ejemplo Alma delfina vive en Los Ángeles, va a decir ‘estoy feliz aquí, con la playa enfrente de mi casa, no tengo ganas,’ y tiene toda la razón”, añadió la ex esposa del consagrado actor teatral Fred Roldán.

Lupita Sandoval invitará a Rosita Pelayo (al centro) al proyecto (Foto: Cuartoscuro)

Sandoval relató que tiene contemplado invitar al show a Rosita Pelayo, pero primera harán “pruebas” conectándose con el público a través de videollamadas. “Rosita Pelyao, ni le hemos dicho a Rosa, apenitas fue de que nos hablamos de ‘mira qué te parece si sí lo hacemos’ y estaba el proyecto de armar el espectáculo teatral, pero yo también dije ‘es que esto está muy difícil, no puedes juntarnos, vamos a empezar con un programa por internet, ya lo vamos a empezar, nos vamos a ver una vez a la semana hacer el zoom y que la gente entre”, añadió la actriz detrás del personaje apodado “Petus”.

Son Pepe Magaña y Fernando Arau quienes están más entusiasmados con el posible reencuentro del programa que fue visto por miles de jóvenes mexicanos:

“No tenemos dónde presentarlo, ahí sería cosa de nosotros por el bien conjunto, ahorita quienes estamos aceptando hacer algo, pero yo creo que vamos a empezar a sondear por internet, haciendo zooms, y juntándonos en un programa de internet. Estamos Pepe Magaña, “Chicho” que es Fernando Arau, y yo, somos los tres que estamos más o menos ahí, pero sobre todo Pepe y Fernando son los que más están muy calientitos con esa idea”.

Pepe Magaña está "muy caliente" con la idea del reencuentro (Foto: Instagram @pepemaganashow)

Sin embargo, también admitió que deben manejar la situación con cautela y planearlo bien, debido a que ni siquiera se cuenta con las condiciones sanitarias aún.

“Es un riesgo muy grande, además yo no creo que sea lo más inteligente invertir mucho dinero porque ni siquiera tenemos la certeza de que el COVID nos lo permita ya para soltar y decir ‘ay pues sí, hay que hacer la cuenta de la gente que va a llegar’. Ahorita estamos calentando motores, nosotros los productores de teatro como yo”, finalizó la actriz.

